SM-liigan valmentajaruletti pyörii kovilla kierroksilla – TPS:n ensi kauden päävalmentajan nimi selvisi

Turun Palloseuran valmentajakuviot ovat selvillä.

SM-liigan valmentajaruletti pyörii harvinaisen kovilla kierroksilla. Useampi seura on vaihtamassa päävalmentajaa ensi kaudeksi, mikä tuo tiukkoja neuvotteluja tähän syksyyn.

Perinteisesti seurat ovat halunneet selvittää seuraavan kauden valmentajansa nimen marraskuun Karjala-turnaukseen mennessä.

Yksi valmentajaa vaihtava seura on hallitseva mestari Tampereen Tappara, jonka tilanne on auki.

Viime kauden hopeajoukkueen Turun Palloseuran kuviot ovat puolestaan selvillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan päävalmentaja Jussi Ahokas jatkaa TPS:n ruorissa myös ensi kaudella.

Ahokkaan voimassa oleva sopimus on mallia 2+1 vuotta. IS:n tietojen mukaan optio on käytetty, mikä varmisti Ahokkaan jatkon TPS:ssa kaudella 2023–24.

Espoolainen Ahokas on tehnyt vakuuttavaa tulosta Turussa. Hän vei joukkueen jo viime kaudella finaaleihin ja myös tämä kausi on alkanut hienosti. TPS on sarjassa toisena, vaikka vaihtuvuus pelaajistossa on ollut suurta.

41-vuotiaan Ahokkaan valmentaja-CV:stä löytyy myös nuorten MM-kulta vuodelta 2019 sekä vahva kädenjälki Kouvolan KooKoossa, jonka hän nosti runkosarjassa vitossijalle koronan keskeyttämällä kaudella 2019–20.

IS uutisoi viime viikolla, ettei Jussi Tapola jatka Tapparan päävalmentajana enää ensi kaudella. Tapola vahvisti uutisen Aamulehdelle.

IS:n tietojen mukaan Tappara tarjosi sopimusta Nuorista Leijonista vapautuneelle Antti Pennaselle, mutta sopimusneuvottelut kariutuivat – ainakin tällä erää. Pennanen ei halunnut neuvotella Tapparan kanssa elokuussa, kun hän keskittyi nuorten maajoukkueen toimintaan ja Kanadassa pelattuihin MM-kisoihin. Tapparan seurajohto ärsyyntyi asian viivästymisestä.

Pennasen piti alun perin siirtyä Jokerien KHL-joukkueen päävalmentajaksi, mutta suunnitelmat murenivat Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia. Pennasella on yhä voimassa oleva sopimus Jokerien kanssa.

Tapparan lisäksi myös ainakin Ilveksen, KalPan, Lukon ja Jukurien ensi kauden valmentajakuviot ovat auki.