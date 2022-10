Helpottunut Ville Peltonen hehkutti lauantai-illan huumaa – yksi pelaaja sai erityiset kiitokset

Ville Peltonen oli silmin nähden helpottunut, kun HIFK sai kaivettua kauden toisen toisen kolmen pisteen voittonsa.

Helsingin IFK:n tuska helpotti jääkiekon SM-liigassa, kun joukkue onnistui lyömään toisen perinneseuran TPS:n Helsingin jäähallissa. HIFK voitti ottelun maalein 2–1.

Ratkaisumaalin iski heti kolmannen erän alussa Ilari Melartin nappisyötöstä ruotsalaishyökkääjä Sebastian Dyk.

Voitto oli suuri helpotus päävalmentaja Ville Peltoselle. HIFK on pelannut umpisurkean alkukauden ja oli ennen lauantain kierrosta sarjassa jaetulla jumbosijalla.

– Meillä oli vahva valmistautuminen. Lähdimme tarpeeksi syvältä ja kaikki olivat mukana, mikä ero se onkaan. Tämä oli hieno taisteluvoitto. Juuri sellainen voitto – vähän kulmahammastakin näkyi – jota tarvitsimme, Peltonen sanoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Kotijoukkueen taaperruksesta huolimatta halliin oli saapunut komea yleisömäärä. 7 208 katsojaa pitivät huolta siitä, että tunnelma Nordiksella oli varsin hieno. Sen huomasi myös Peltonen.

– Upea peli Tapsalta (Roope Taponen) maalissa ja paljon hienoja lauantai-illan huuman elementtejä täällä Nordenskiöldinkadun hallissa. Kyllä lämmitti sydäntä ja upea fiilis oli myös tuolla kopissa.

Yleisön väkevän kannustuksen myötä HIFK löysi myös tunnetta peliinsä. Tätä Peltonen pitää oleellisena kulmakivenä illan tuloksessa.

– Se on näissä hommissa pääasia, että sydän on mukana. Tällainen tunnelataus on tärkeä, tämä on niin kovaa kamppailemista.

Voitto oli HIFK:lle elintärkeä, mutta ei juuri kohottanut joukkueen asemaa sarjataulukossa. HIFK on edelleen toiseksi viimeisenä eli sijalla 14. TPS on tappiosta huolimatta sarjassa toisena pisteen kärkijoukkue Ilvestä perässä.