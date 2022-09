Juhamatti Aaltonen veivasi vastustajat solmuun: "Mieletön yksilösuoritus!”

Juhamatti Aaltonen säväytti Pelicansia vastaan.

Juhamatti Aaltonen on onnistunut alkukaudella mainiosti.

SM-liigaseura Jukurien kapteeni Juhamatti Aaltonen teki yhden liigakauden toistaiseksi upeimmista maaleista torstai-illan liigakierroksella.

Aaltonen sai kiekon alimpana pelaajana Jukurien pelatessa ylivoimaa ja purjehti koko kentän läpi harhauttaen kaksi Pelicans-puolustajaa ja maalivahdin, minkä jälkeen konkari viimeisteli joukkueensa 1–0-maalin avauserässä.

– Onko tässä alkukauden hienoin maali? Juhamatti Aaltoselta mieletön yksilösuoritus Mikkelissä! SM-liiga hehkutti Twitter-tilillään.

Aaltosen alkukausi on lähtenyt hienosti käyntiin myös tehojen valossa. Tälle kaudelle C-kirjaimen pelipaitansa kaulukseen saanut Aaltonen on pelannut alkusesongin piste per peli -tahdilla.

Iiläinen rokotti maalillaan vanhaa seuraansa. Aaltonen edusti Pelicansia edellisen kerran kaudella 2019–20.