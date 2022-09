Paras maalivahti? Inhottavin vierashalli? Paras tuomari? Nyt puhuvat SM-liigaseurojen kapteenit – lue suuren kyselyn kaikki tulokset

SM-liigan kurinpito saa johtavilta pelaajilta täystyrmäyksen Urheilulehden tekemässä kapteenikyselyssä. Tuomarilinja jakaa vahvasti mielipiteet. Sarjan parhaan pelaajan titteli menee Tampereelle.

Onko kurinpitolinja selkeä vai ei?

On: 2

Ei: 12

En osaa sanoa: 1

Tulos on tyly. Peräti 80 prosenttia SM-liigan kapteeneista kokee, että SM-liigan kurinpito on tällä hetkellä tuuliajolla.

Haastatelluista 15:sta kapteenista 12 ei ole tyytyväinen nykyiseen kurinpitolinjaan. Parempaan pitää pystyä. Kapteenit kaipaavat kurinpitoon ennen kaikkea selkeyttä ja läpinäkyvyyttä.

– Tuomiot vaihtelevat ihan liikaa laidasta laitaan. Kurinpitolinja pitäisi saada läpinäkyvämmäksi ja paremmaksi. Niin, että päätöksiä perusteltaisiin ja selitettäisiin paremmin, Tapparan kapteeni Otto Rauhala kommentoi.

Kurinpidosta puuttuu linjakkuus. Välillä toisiinsa verrannollisista tilanteista on jaettu räikeästi erilaisia tuomioita, mikä aiheuttaa pelaajissa hämmennystä.

– Tilanteet heittelevät välillä aika paljon. Toivotaan, että pelaajille tuomiot olisivat selkeämpiä, Kärppien kapteeni Atte Ohtamaa sanoo.

– Pitäisi olla selvää, että jos joku päätös tehdään, seuraavan päätöksen pitää olla hyvässä suhteessa siihen – jotta syntyy logiikka. Näin ei aina ole. Tuntuu, että homman uskottavuus on koetuksella koko ajan. Se ei ole hyvä asia, JYPin kapteeni Robert Rooba sanoo.

Kaudesta toiseen toistuvan kurinpidollisen tempoilun määrä rapauttaa kurinpitodelegaation uskottavuutta.

– Joka kausi näkee yksittäisiä yli- tai alilyöntejä. Ne sitten nousevat otsikoihin, ja mielipide rakentuu siitä. Välillä menee läpi semmoisia juttuja, joiden ei pitäisi mennä. Välillä annetaan kakkua semmoisista tilanteista, joista ei pitäisi antaa niin raa’alla kädellä, TPS:n kapteeni Juhani Jasu sanoo.

Osa kokee, että tuomioita jaetaan turhan helposti teon sijaan seuraamusten perusteella.

– Totta kai kyynärpää- ja polvitaklaukset pitää ottaa pois, kun rike pystytään selkeästi osoittamaan. Jos taklaus osuu päähän ja pelaaja loukkaantuu, mutta sama pelaaja on juuri hetkeä aiemmin pitänyt kaksi sekuntia kiekkoa ja katsoo alaspäin, näistä ei pidä tuomita. Tuomioita ei saisi jakaa loukkaantumisen perusteella, vaan teon perusteella, Ässien kapteeni Jesse Joensuu sanoo.

SM-liigan kurinpitopäällikkö Sampo Liusjärvi pitää kapteenikyselyn tulosta huolestuttavana.

– Palautetta on yleensä haettu pelaajayhdistyksen kyselystä, joka ei ole rajoittunut pelkästään kapteeneihin vaan mukana on kaikki pelaajat. Kysely tehdään joka toinen vuosi. Viime kauden jälkeen sitä ei tehty. Siksi tuota tulosta on vaikea peilata, kun ei ole historia-aspektia, että onko se kehittynyt kumpaan suuntaan vai pysynyt samana, Liusjärvi vastaa kritiikkiin.

Kurinpitopäätöksistä päättää kurinpitodelegaatio, jonka puheenjohtajana Liusjärvi työskentelee.

Liusjärvi on valmis istumaan alas kapteenien kanssa alas ja selventämään kurinpitodelegaation linjaa, joka ei ole kyselyn perusteella täsmällinen.

– Tilanteissa ei ole koskaan yhtä oikeaa totuutta, mutta sieltä pitäisi löytyä se linja tilanteiden kesken. Teimme 50 päätöstä viime kaudella, ja niiden lisäksi katsoimme lukuisan joukon muita caseja. Jos ne kaikki katsottaisiin läpi, vaikka joku rike yhtenä osa-alueena, niin väitän, että kapteeneistakin voisi löytyä ymmärrystä, mikä kurinpidon linja on, Liusjärvi sanoo.

” Kurinpitolinja pitäisi saada läpinäkyvämmäksi ja paremmaksi. Niin, että päätöksiä perusteltaisiin ja selitettäisiin paremmin.

Onko tuomarilinja selkeä vai ei?

On: 8

Ei: 7

Tuomarilinja jakaa mielipiteet vahvasti. Kahdeksan kapteenia on sitä mieltä, että SM-liigan tuomarilinja on selkeä. Seitsemän kapteenin mielestä linja heittelee liikaa.

Suurin osa kapteeneista kokee, että SM-liigan tuomarilinja on kehittynyt viime vuosina parempaan suuntaan.

– Pari vuotta takaperin tuomarilinja oli huomattavasti epäselvempi. Linja ei ollut pelaajille selkeä, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Pelasimme Sveitsissä harjoitusottelun ennen tätä kautta, ja siihen verrattuna SM-liigassa ollaan valovuoden edellä, KooKoon kapteeni Heikki Liedes sanoo.

Täksi kaudeksi SM-liiga palkkasi seitsemän päätoimista ammattipäätuomaria, mikä on otettu ilolla vastaan liigajoukkueissa.

– Vaikka tulee uusia ohjeistuksia tai pikkupykäliä, jokainen kuitenkin on tietoinen niistä. Uskon, että se selkiytyy vielä lisää, kun saimme ammattituomarit. Tuomarien välinen ero ei ehkä ole niin iso kuin mitä se joskus on ollut, HIFK:n kapteeni Teemu Tallberg kokee.

– Tuomaritoiminta kehittyy ja parantuu koko ajan. Se on iso osa linjaa, Pelicansin kapteeni Miika Roine sanoo.

Ammattituomareista, uusista linjauksista ja painotusalueista huolimatta ilmassa on myös skeptisyyttä.

– Jokavuotisilla palavereilla tuomarilinjaa yritetään selkeyttää puuttumalla eri juttuihin, mutta tuntuu, että pelin numero 32:n kohdalla viimeistään aiemmat linjaukset unohtuvat. Tuomarilinja kaipaa lisää selkeyttä, SaiPan kapteeni Jarno Koskiranta kommentoi.

SM-liiga teki ennen kautta tarkennuksia sääntökirjaansa. Liiga ottaa muun muassa käyttöön videotarkistuksen kor<kean mailan 2+2-tuomioissa sekä viiden minuutin tuomioissa. Valmentaja voi haastaa ainoastaan maalivahdin häirintään liittyvät tilanteet. Haastoja voi tehdä rajattomasti.

Uudistuksille on selkeä tilaus.

– Kävimme läpi näitä asioita ennen kautta. Siellä tuli eteen tilanne, missä pelaajan luistin osuu maalivahdin luistimeen maalivahdinalueella ja kysyttiin hyväksytäänkö maali, ja siitä oli eriäviä mielipiteitä. Nämä ovat huonoja juttuja, koska mistä me tiedämme kannattaako maalituomiota haastaa vastaavissa tilanteissa tällä kaudella? Tässä on paljon petrattavaa, huomauttaa SM-liigaan palannut Joensuu.

Paras pelaaja?

Jori Lehterä, Tappara: 4

Eemeli Suomi, Ilves: 2

Yksi ääni: Henrik Haapala Ilves, Joonas Kemppainen Kärpät, Petri Kontiola Ilves, Marek Langhamer Ilves, Lasse Lappalainen KalPa, Atte Ohtamaa Kärpät, Iiro Pakarinen HIFK, Sebastian Repo Lukko. Yksi vastasi »en osaa sanoa».

SM-liigan tähtikaarti on laajentunut, kun tukku nimekkäitä pelaajia on palannut täksi kaudeksi liigajäille. KHL:n heikentyminen on näkynyt meritoituneiden huippupelaajien virtana Suomeen.

Viime kaudella pelaajat äänestivät SM-liigan parhaaksi pelaajaksi Tapparan taikurin Anton Levtchin. Jos SM-liigajoukkueiden kapteeneita on uskominen, titteli pysyy Tampereella tälläkin kaudella.

Kapteenikyselyssä sarjan parhaaksi pelaajaksi kapteenit äänestivät Tapparan ykkössentterin Jori Lehterän, joka keräsi kaikista äänistä neljä.

– Aika meritoitunut pelaaja. Kaikki tietävät, mihin hän pystyy. Se mitä olen nähnyt Tapparan harjoituspelejä, Lehterä on edelleen tekijämies, Jasu sanoo.

– Kun olen seurannut hänen tekemistään, kyseessä on kovan luokan huippukiekkoilija, kuvailee Tapparaa toista kautta kipparoiva Rauhala.

Jori Lehterä.

Lehterä, 34, palasi kirvesrintoihin 12 vuoden ulkomaanreissun jälkeen. Kun Lehterä pelasi edelliskerran SM-liigassa kaudella 2009–10, hän voitti dominoivalla tyylillä pistepörssin 69 pisteellään. Monien papereissa Lehterä on tälläkin kaudella suurin suosikki voittamaan pistepörssin.

– Hän on aina vahva tuloksellisesti, joten uskon, että hän taistelee pistepörssin voitosta, Tallberg sanoo.

NHL:ssä viisi kautta pelannut Lehterä johtaa Tapparan nimekästä ykkösnyrkkiä ja ykkösylivoimaa. Kollegat ovat vakuuttuneita näkemästään.

– Melkoinen ura jo takana, kokemusta on. Kun tuossa yhdessä treenipelissä jo näin, niin voin sanoa parhaaksi, Roine sanoo.

Äänet jakautuivat laajalle. Lehterän lisäksi ääniä sai yhdeksän pelaajaa. Ilveksen kapteeni Eemeli Suomi oli Lehterän lisäksi ainoa, joka sai enemmän kuin yhden äänen.

– Suomella on isoin panos siinä, miten oma peli vaikuttaa joukkueen menestykseen. Hän on siinä asiassa paras ja todistanut sen jo monta vuotta putkeen, näkee JYPiin palannut Rooba.

– Hän on dynaaminen pelaaja, joka pystyy pelaamaan molempiin suuntiin ja tekemään paljon pisteitä. Aggressiivinen ja kokonaisvaltaisen hyvä pelaaja, sanoo Sportin kapteeni Sebastian Stålberg.

Paras puolustaja?

Atte Ohtamaa, Kärpät: 5

Jyrki Jokipakka, Ilves: 2

Yksi ääni: Juuso Hietanen HPK, Emil Johansson Sport, Valtteri Kemiläinen Tappara, Teemu Kivihalme TPS, Lasse Lappalainen KalPa, Ilari Melart HIFK, Sami Niku JYP, Mikael Seppälä Tappara.

Kokemus on valttia takalinjoilla. Tämä käy selväksi parhaan puolustajan äänestyksessä, jossa ykköseksi nousi selvällä enemmistöllä Kärppien konkari Atte Ohtamaa. Leijonien monivuotinen luottopuolustaja keräsi kolmasosan äänistä.

– Olen saanut seurata miestä läheltä aika paljon. Hän on hyvä johtaja, joka pystyy pelaamaan molempiin suuntiin, kehuu HPK:hon 16 vuoden tauon jälkeen palannut Juuso Hietanen.

Marraskuussa 35 vuotta täyttävä Ohtamaa palasi viime kaudeksi Kärppiin. Nivalan kasvatti luuti viime kaudella eniten ottelua kohti kaikista liigapelaajista.

– Hän on omalla pelipaikallaan aika suvereeni pelaaja tässä sarjassa. Kokonaisvaltainen puolustaja, joka pystyy pelaamaan niin yli- kuin alivoimaa ja 25 minuuttia illassa, Koskiranta luonnehtii.

– Häntä vastaan on ärsyttävä pelata. Jämäkkä puolustaja, joka ei anna mitään ilmaiseksi. Hän on niin hyvä puolustamaan. Ottaa aina kropalla kontaktia ja iskee oikeissa paikoissa, Rauhala kehuu.

Ohtamaan mielestä sarjan paras puolustaja pelaa tupsukorvien alakerrassa. Kärppien kapteeni nostaa KHL:stä Ilvekseen palanneen Jyrki Jokipakan, 31, pelipaikan parhaaksi.

– Todella monipuolinen pelaaja. Se on pakilla iso vahvuus, Ohtamaa linjaa.

Atte Ohtamaa.

Vaikein puolustaja ohittaa?

Atte Ohtamaa, Kärpät: 8

Miro Karjalainen, HPK: 2

Veli-Matti Vittasmäki, Tappara: 2

Yksi ääni: (Tommi Kivistö Kärpät, Ilari Melart HIFK, Mikael Seppälä Tappara).

Ohtamaa oli myös ylivoimainen ykkönen toisessa puolustajakategorian äänestyksessä. Peräti kahdeksan kapteenia valitsi Ohtamaan vaikeimmaksi puolustajaksi ohittaa. 188-senttinen ja 92-kiloinen puolustaja kerää kehuja erityisesti mainiosta pelinluvustaan ja jämäköistä otteistaan.

– Hänestä on aika vaikea mennä ohi niin, että tulisi vielä kiekko mukaan ja olisi itsekin ehjä, Rooba sanoo.

– Hän ei ole varmasti liigan nopein puolustaja, mutta pelinluku on huippuluokkaa. On aika mahdoton ohitettava, vaikka yrittäisi minkälaista kikkaa tahansa. Hän osaa lukea hyökkääjän kroppaa hyvin 1–1-tilanteissa, Koskiranta komppaa.

Paras maalivahti?

Christian Heljanko, Tappara: 3

Marek Langhamer, Ilves: 2

Frans Tuohimaa, Jukurit: 2

Niclas Westerholm, SaiPa: 2

Yksi ääni: Patrik Bartosak Pelicans, Niko Hovinen Sport, Eetu Laurikainen JYP, Lassi Lehtinen TPS, Matej Machovsky KalPa, Nick Malik KooKoo.

Pöytä on herkullisesti avoinna sarjan parhaan maalivahdin titteliin. Kapteenien äänestyksessä esille nousi kymmenen eri maalivahdin nimi.

Kolmella äänellä ykköseksi nousi Tapparan Christian Heljanko. 25-vuotias porvoolainen torjui viime kaudella Tapparan mestariksi ja hänet valittiin kauden päätteeksi sarjan parhaaksi maalivahdiksi ensimmäistä kertaa urallaan.

– Hän on kulkenut pitkän polun tuohon pisteeseen. Nyt pystyi voittamaan mestaruudenkin. Lähtökohtaisesti Heljanko on paras maalivahti liigassa, Jasu linjaa.

Kuudetta kauttaan Tapparassa torjuva Heljanko debytoi viime kaudella EHT:llä.

– Viimeistään viime kaudella hän näytti, että on liigan eliittiä. Henkinen kantti on huippuluokkaa. Hän on kovapäinen kaveri – tai lungi. Miten sen haluaa ottaa. Se on aika huimaa, miten huipputasolla hän pysyy ottelusta toiseen, Rauhala ilmoittaa.

Toinen nuoren polven veskari Niclas Westerholm keräsi kaksi ääntä. Westerholm, 25, debytoi niin ikään viime talvena maajoukkueessa, mutta loukkaantuminen haittasi lopullista läpimurtoa.

– Hän oli jo viime kaudella hyvä ja kannatteli SaiPaa. Uskon, että hän on tällä kaudella vielä parempi, Tallberg sanoo.

Ärsyttävin vastustaja?

Tommi Tikka, Ilves: 6

Jesse Joensuu, Ässät: 2

Iikka Kangasniemi, Pelicans: 2

Yksi ääni Jarkko Immonen Jukurit, Otto Karvinen HIFK, Geoff Platt JYP, Ruben Rafkin TPS, Micke-Max Åsten HIFK.

SM-liigakaukaloiden ärsyttävimmäksi pelaajaksi nousee selkeästi yksi nimi. HPK:sta Ilvekseen täksi kaudeksi siirtynyt Tommi Tikka on pelaaja, joka ei jätä ketään kylmäksi.

Kuusi kapteenia valitsi Tikan, 27, sarjan ärsyttävimmäksi pelaajaksi.

– Erittäin ärsyttävä. Koko ajan tökkii ja on jotakin asiaa, muttei koskaan mitään oikeaa asiaa, ilmoittaa Lukon kapteeni Anrei Hakulinen.

Tikka erottuu massasta paitsi raamiensa myös raastavan ja fyysisen pelityylinsä ansiosta. Kaiken päälle 190-senttisen ja 90-kiloisen mörököllin suu käy koko ajan.

– Hän pelaa kovaa ja suu käy. Koko ajan ja joka vaihdossa harmaalla alueella, Jasu sanoo.

– Aikamoinen takiainen. Vahva jätkä. Ärsyttävä pelata sitä vastaan, komppaa Jukurien kapteeni Juhamatti Aaltonen.

Tommi Tikka.

Tikan arvosta omalle joukkueelleen kertoo paljon se, että hänet valittiin heti uudessa joukkueessaan kapteenistoon.

Perinteisten agitaattorien rinnalla ääniä keräsi myös yllätysnimi, kun Pelicansin taiturimainen hyökkääjä Iikka Kangasniemi nousi äänestyksessä kolmen joukkoon.

– Ärsyttävän liukas kaveri, tiivistää Ilveksen kapteeni Eemeli Suomi.

Tyylikkäin pelaaja?

Juhamatti Aaltonen, Jukurit: 5

Petri Kontiola, Ilves: 3

Yksi ääni: Marko Anttila Kärpät, Juuso Hietanen HPK, Jarno Koskiranta SaiPa, Jori Lehterä Tappara, Markus Nenonen HPK, Erik Riska Sport, Eemeli Suomi Ilves.

SM-liiga on nykyisin nuorten miesten sarja, mutta liigakapteenien äänestyksessä vanhan liiton taiturit ovat edelleen kovaa valuuttaa tyylikkyydessä. Jukurien uusi kapteeni Juhamatti Aaltonen keräsi äänipotista kolmasosan sarjan tyylikkäin pelaaja -äänestyksessä.

Tyyliä ei voi ostaa. Sitä joko on tai ei ole. Iin taiteilijan tyyli on jäljittelemätön.

– On ne kärkierkat ja koko paketti huokuu tyylikkyyttä. Pelaa aina pää ylhäällä ja hakee mieluummin vielä syötön tyhjiin kuin ampuu itse. Klassisen tyylikäs pelaaja, Jasu kuvailee.

– Hänellä on pientä erkkakikkailua lavassa ja luistimissa. Aina välillä hän tekee hauskoja juttuja kentällä. Iso persoona, joka on viihdyttävä ja samalla tyylikäs pelaaja, Rauhala komppaa.

Yli 600 liigaottelua pelannut Aaltonen on ihastuttanut katsojia rennonletkeällä ja viihdyttävällä pelityylillään, joka varsinkin takavuosina aiheutti harmaita hiuksia myös pelaajan omille valmentajille.

– Hän on vanhan liiton taiteilijasielu. Hän on aina ollut hienonnäköinen pelaaja, KalPan kapteeni Tuomas Kiiskinen sanoo.

Aaltosen kovin haastaja on Ilveksen 37-vuotias konkarisentteri Petri Kontiola, joka keräsi toiseksi eniten ääniä.

– Kyllä "Konnan" keltaiset nauhat, takasukat ja sellainen yleinen olemus huokuvat vanhaa kunnon tamperelaista swägää, Rooba värittää.

– Keltaiset nauhat ja mustat erkat polvareissa teippien tilalla, Liedes lisää.

Aliarvostetuin pelaaja?

Juhani Jasu, TPS: 2

Kalle Maalahti, SaiPa: 2

Yksi ääni: Juuso Hietanen HPK, Tommi Tikka Ilves, Ossi Ikonen HPK, Lukas Jasek Pelicans, Julius Mattila Lukko, Jaakko Rissanen KalPa, Aapeli Räsänen KalPa, Jimi Suomi TPS, Teemu Tallberg HIFK, Jerry Turkulainen JYP, Veli-Matti Vittasmäki Tappara.

Kenelle valmentajalle haluaisit pelata liigassa (ei oma valmentaja)?

Ville Peltonen: 4

Jukka Rautakorpi: 2

Olli Salo: 2

Yksi ääni: Jussi Ahokas, Risto Dufva, Olli Jokinen, Karri Kivi, Tommi Niemelä, Ville Nieminen, Pekka Virta.

Ville Peltonen.

Paras päätuomari?

Antti Boman: 3

Riku Brander: 2

Jarno Heikkinen: 2

Kristian Vikman: 2

Yksi ääni: Mikko Kaukokari, Anssi Salonen, Sakari Suominen. Kolme vastasi ”en osaa sanoa”.

Sarja auki vai kiinni?

Auki: 13

Kiinni: 0

En osaa sanoa: 2

Pitäisikö kaukalot kaventaa NHL-mittaan (26 metriä)?

Kyllä: 2

Ei: 11

En osaa sanoa: 2

Paras tunnelma vierashallissa?

Helsingin jäähalli: 6

Nokia-areena: (Ilves) 5

Nokia-areena: 3

Hämeenlinna: 1

Inhottavin vieraspaikkakunta?