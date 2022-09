Aku Räty, 21, heittää piikin Kärppien suuntaan: ”Olisin ansainnut enemmänkin”

Aku Räty pelasi ensimmäistä kertaa urallaan Kärppiä vastaan. Ilves voitti SM-liigan kärkiottelun maalein 3–1.

Tampere

Ilveksen hyökkääjällä Aku Rädyllä oli pelin jälkeen hymy herkässä. Ensimmäinen ottelu kasvattajaseuraa Kärppiä vastaan SM-liigan kärkiottelussa – tuloksena syöttöpiste avausmaaliin ja makea voitto maalein 3–1 (0–0, 2–0, 3–1).

– Olihan se alussa tosi outo olo, kun vastassa paljon vanhoja kavereita. Pientä ekstrajännitystä, mutta hyvällä tavalla, Räty summasi.

Räty on kuulunut pitkään Suomen lupaavimpiin pelaajiin. Lopullista läpimurtoa Kärpissä ei kuitenkaan tullut.

– Alku kolme vuotta sitten lähti hyvin, mutta tasaisuutta onnistumisissa ei tullut niin paljon, että olisin saanut todellisen luottopelaajan roolin. Kun sopimus viime kauteen päättyi, Ilves oli ensimmäisten joukossa kiinnostunut. Tampereelle siirtyminen tuntui hyvältä vaihtoehdolta, Räty perusteli.

Koetko, että sait Kärpissä kunnollisen tilaisuuden näyttää kykysi?

– Jossain väleissä olisin mielestäni ansainnut enemmänkin. Esimerkiksi viime vuodenvaihteen tienoilla tein paljon maaleja ja pisteitä, mutta yv-vastuuta ei irronnut.

– Kärpissä on aina paljon kovapalkkaisia tähtiä, jotka valtaavat kärkiketjujen paikat. Pitää olla tosi hyvä ja pelata pitkään tasaisen hyvin, että heidät peluutuksessa ohittaa, Räty sanoi.

Tässä mielessä tilanne ei Ilveksessäkään ole juurikaan muuttunut. Kilpailu pelipaikoista on yhtä kovaa.

Räty pääsi ensimmäisissä otteluissa pelaamaan Petri Kontiolan ja Henrik Haapalan kanssa, mutta viime peleissä paikka on löytynyt Ilveksen nelosketjusta Panu Miehon ja Tommi Tikan viereltä.

– Loistava paikka pelata siinäkin. Puolustuspeli on sujunut tosi hyvin. Ei yhtään osumaa vielä omiin koko kaudella. Kiekollisessa pelissä on vielä varaa nostaa tasoa. Uskon, että niin tapahtuukin, kun pelikaverit tulevat paremmin tutuiksi, Räty summasi.

Oletko lyhyen otannan perusteella tyytyväinen seuravalintaasi?

– Ainahan asioita voi ajatella monesta vinkkelistä. Joskus viime kaudella kävi velipoika Aatua vähän kateeksi, kun hän sai Jukureissa pelata koko ajan yli- ja alivoimaa, vaikka peli ei aina kulkenutkaan.

– Toisaalta Ilveksessä treeniarki on tosi laadukasta. Kilpailu pelipaikasta pitää koko ajan skarppina. Se on tosi hyvä joukkueen kannalta, kun vaihtoehtoja joka paikalle riittää. Tavoitteena on kuitenkin hankkia sellainen asema, että oma rooli joukkueessa on vakiintunut.

Räty sanoo kotiutuneensa tosi hyvin Tampereelle.

– Mukava kaupunki kaikin puolin. Mutta niin pitkälle en ole vielä manselaistunut, että mustaamakkaraa olisin maistanut. Muutaman kerran, kun olen mustaa vilkaissut, niin on se sen näköistä, ettei anna saumaa maistaa, Räty kevensi.

Kärppiä vastaan Ilves pelasi vahvan pelin, jossa oululaisilla oli omat hetkensä.

– Maalivahtimme Marek Langhamer oli kuitenkin taas jumalmoodissa ja otti tarvittavat kopit. Hän on varmistanut torjunnoillaan meille monta voittoa tällä kaudella.

Marek Langhammer pysäytti 30 kutia.

Räty on oikea mies vertailemaan Liigan kärkijoukkueiden Ilveksen ja Kärppien pelillisiä eroja.

– Tämä kausi on vasta alussa ja kaikkien joukkueiden peli vielä kehittyy. Viime keväänä Ilves tuntui vyöryvän vauhdilla kaikkialta päälle. Vielä emme ihan samaa lentoa ole saaneet päälle, mutta aihioita on jo nähty. Kärpissä peli oli paljon taktisempaa. Puolustus edellä, paljon trappia ja viivelähtöjä, joita Ilveksessä ei suosita.

Kärppiä vastaan Räty pohjusti Ilveksen avausmaalin ja pääsi kolmannessa erässä koettamaan maalintekoa.

– Miehon syöttö tuli ilmassa hyvälle tontille maalin eteen. En kuitenkaan kunnolla osunut kiekkoon. Seuraavalla kerran pitää osua paremmin. Ilmasta lyöntitaidosta sen ei pitäisi jäädä kiinni, pärjäsin nuorempana hyvin pesäpallossakin, Räty veisteli.

Kokemus on opettanut Rädyn oikealla tavalla nöyräksi. Tavoitteet ovat edelleen NHL:ssä, mutta ei kiirehtien.

– Arizonan varaus on voimassa vielä vuoden, mutta ei pelkkä sopimuksen saaminenkaan mitään takaisi. Liigassa ensin luottopelaajaksi nouseminen voi hyvin olla paljon parempi reitti pidemmällä tähtäimellä NHL:ään kuin heittopelaajaksi farmiin lähteminen.

Jos Ilveksen päävalmentajaan Jouko Myrrää on uskominen, Räty saa näytönpaikkoja jatkossakin.

– Mainio peli Akulta Kärppiä vastaan. Pääsee koko ajan paremmin ja paremmin pelitapaamme kiinni. Jos treenaa yhtä tunnollisesti ja tekee hommia kuin tähän saakka, voi ottaa tosi isonkin roolin joukkueesta kauden edetessä, Myrrä ennakoi.