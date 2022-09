C Moren SM-liigalähetysten kulisseissa kiehuu – työnsä jättänyt Pekka kertoo nyt tylystä kirjeestä, jonka sai

C Moren SM-liigan teknisestä tuotannosta vastaava yhtiö on leikannut henkilöstökulujaan merkittävästi. Leikkaukset ovat näkyneet lähetysten laadussa.

On vaikeaa tehdä urheilun tv-lähetystä, johon kaikki olisivat tyytyväisiä.

Mutta tänä vuonna jääkiekon SM-liigan tv-lähetyksistä on satanut sosiaalisessa mediassa normaalia enemmän kritiikkiä. Ohjaustyö on ollut fanien mielestä kehnoa, hidastuksia ei ole näytetty tai ne ovat olleet vääriä.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan C Moren SM-liigatuotannosta vastaava Suora Broadcast Oy on leikannut henkilöstökuluja rajusti täksi kaudeksi.

Suora Broadcast Oy:n ratkaisu on kuumentanut tunteita kulisseissa. Suora Broadcast Oy, entiseltä nimeltään Streamteam, on tuotantoyhtiö joka tekee C Moren SM-liigalähetyksiä alihankintana.

Leikkaukset koskevat tekniikan henkilöstöä, joka vastaa C Moren liigalähetysten ohjauksesta ja kameratyöskentelystä.

Kokeneita tekijöitä on poistunut riveistä, ja tilalle on palkattu nuoria ja kokemattomia tekijöitä. Tämä on nähty alalla SM-liigalähetysten teknisen laadun heikentymisenä.

Pitkän linjan ohjaaja Pekka Lehto on yksi heistä, jotka päättivät jättäytyä taka-alalle. Lähetyskohtainen palkkio olisi hänen mukaansa laskenut 320 eurosta 190 euroon.

– Keväällä meille kaikille konkareille lähetettiin kirje, jossa piti tehdä kausisopimus, joka takasi töitä, mutta ongelmana oli se, että ottelukohtainen hinta putosi 40 prosenttia, Lehto sanoo IS:lle.

– Ei meistä konkareista kukaan suostunut siihen. Samoin hidastuslaitteiden konkarikuskeista ainakin neljä jäi pois, mikä näkyy nyt ottelulähetysten hidastuksissa.

Lehto on tehnyt tv-töitä 30 vuotta ja työskennellyt edelliset 20 vuotta jääkiekkolähetysten ohjaajana. Hän oli aikeissa jäädä ohjaajan hommista pois tämän kauden jälkeen, mutta päätti panna pillit pussiin jo nyt.

Lehdon mukaan hänen olisi pitänyt suostua tekemään 80 lähetystä kaudessa selvästi halvemmalla kuin aiemmin. Viime kaudella Lehto ohjasi omien sanojen mukaan tuotantoryhmästä eniten, 62 lähetystä.

– 80 pelistä olisi maksettu hieman yli 15 000 euroa koko kaudesta eli 190 euroa per lähetys. Eipä tarvinnut miettiä, että jatkanko vai en, Lehto hymähtää.

Suora ja sen edeltäjä Streamteam on kaupparekisteritietojen mukaan ollut vuosien ajan voitollinen yritys. Vuosien 2018–2020 välisenä aikana se teki voittoa yhteensä 834 000 euroa ja sen liikevaihto pyöri noina vuosina 8,6:n ja 10,5 miljoonan euron väliltä.

Viime vuoden lopussa päättyneellä tilikaudella yhtiö teki 10,4 miljoonan euron liikevaihdolla vain 10 000 euron liiketuloksen. Verkkosivujensa mukaan yhtiö on vuonna 2021 laajentunut Ruotsiin ja muuttanut tänä vuonna uusiin toimitiloihin Helsingissä.

Näin kommentoi Suora Broadcast Suora Broadcast Oy:n toimitusjohtaja Johanna Koskela ei suostunut vastaamaan IS:n esittämiin kysymyksiin puhelimitse. Sen sijaan hän halusi kysymykset sähköpostilla. Koskela ei vastannut kysymyksiin suoraan, vaan kirjoitti seuraavasti: – Alallamme korona-ajan epävarmuus tuotannoissa näkyi osaajapulana mm. alan vaihtajien ja uudelleen kouluttautumisien myötä. Tästä syystä jo viime syksynä oli alalla näkyvissä uupumisen merkkejä tekijöissä. Vastuullisena työnantajana tähän oli puututtava ennaltaehkäisevästi ja ratkaisuna näimme pysyvämmät työsuhteet ennen lähes täysin keikkapainotteisille tuotannoille, Koskela kirjoitti ja jatkoi: – Olemme palkanneet tänä syksynä 30 henkilöä ja tulemme palkkaamaan loppuvuoden aikana vielä muutamia lisää. Palkkauksemme on työehtosopimuksen mukainen. Suurien tuotantomäärien johdosta meillä on tarve löytää meille sitoutunutta ja osaavaa henkilökuntaa pysyvämpiin työsuhteisiin. Meillä on liigan lisäksi yli 1 500 muuta tuotantoa, joihin tarvitsemme myös tekijöitä.

MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero myöntää, että alkukaudella SM-liigalähetyksissä on ollut teknisiä ongelmia.

– Olemme tietoisia siitä, mikä tilanne on. Toimintamalleihin ja rakenteeseen on tullut muutoksia Suoralla. Meidän tehtävämme on varmistaa, että laatu pysyy korkealla. Kun tapahtuu toimintamalleihin liittyviä vaihdoksia henkilöstöpuolella, on oltava varma siitä, että jokaisella pallilla on ammattilainen, Autero kommentoi IS:lle.

– Meidän tehtävämme laajemmin on tapahtumien välittäminen laadukkaasti erilaisin keinoin. Me välitämme, väritämme ja valotamme. Jos ensimmäisessä tulee hikkoja, muissakin tulee ongelmia. Silloin tulee oikeutetusti palautetta, Autero sanoo.

Auteron mukaan lähtökohta on se, ettei liigalähetysten laadusta tingitä.

– Liigaa tehdään isommin kuin koskaan tässä maassa. Kokonaisuus on laajempi kuin missään sarjassa aiemmin. Liigaan on panostettu teknisesti paljon sen jälkeen, kun Telia otti liigan haltuun vuonna 2018. Teemme paremmalla kalustolla ja laajemmin kuin aiemmin.

MTV:n johto on käynyt kehityskeskusteluja teknisen tuotantoyhtiön kanssa.

– Käymme jatkuvaa vuoropuhelua ja istumme viikoittain alas. Isossa kuvassa käymme tuotantoyhtiön kanssa jatkuvasti läpi, mistä ongelmat johtuvat ja miten ne vaikuttavat. Jokainen virhe harmittaa, Autero sanoo.

Markus Autero.

Teknisen tuotantoyhtiön henkilöstömuutokset ovat aiheuttaneet ongelmia alkukaudella.

– Kun tapahtuu henkilöstömuutoksia, silloin tulee joitain hikkoja alkuun, että pääsemme jalaksille. Kaiken lähtökohta on se, että tarjoamme laatua. Se on kaiken lähtökohta. Näihin reagoidaan, Autero vakuuttaa.

Auteron mukaan alkukaudella on satanut asiaankuuluvaa katsojapalautetta.

– Palautetta on tullut jonkin verran. Urheilu on intohimoasia. Palautetta on tullut tietyistä teknisistä syistä. Etenkin muutamasta matsista, missä yksittäinen maali on jäänyt näyttämättä huonon leikkauksen takia. Kaikki nämä käydään läpi tuotantoyhtiön kanssa.

Katsojapalautteeseen suhtaudutaan Auteron mukaan C Morella vakavasti.

– Urheilulähetysten välittämisen pitää olla korkeatasoista. Tekninen kokonaisuus on monimutkainen, ja siihen on investoitu paljon rahaa. Teemme kaudessa 500 suoraa lähetystä.

– Isossa kuvassa olemme tyytyväisiä, mutta joitain haasteita on ollut. Nämä muutokset ovat näkyneet katsojalle. Se harmittaa meidänkin päässä tekijöitä ja teknistä tuotantoyhtiötä, Autero ilmoittaa.