Maskotin tempaus meni yli.

Pekko Pelikaanin käytös kohahdutti lauantain Pelicans–Ilves-ottelussa.

”Pussinokkien” maskotti ei välittänyt katsomokäyttäytymisen kirjoittamattomista säännöistä vaan marssi päättäväisesti heiluttamaan Pelicansin fanilippua Ilveksen kannattajien katsomonosan eteen.

Ainakin osa Ilveksen kannattajista piti tempausta turhana provosointina, mutta tilanne purkautui ilmeisen rauhallisesti.

Tapaus näkyi C Moren lähetyksessä. Tv-kuvista päätellen järjestyksenvalvoja joutui puuttumaan peliin. Hän torui maskottia ja kaikesta päätellen ohjeisti tätä jatkamaan lipun heiluttamista kauempana Ilveksen faneista.

Maanantaina Lahden Pelicans ilmoitti toruneensa Pekko Pelikaania lauantain tapahtumista.

– Pelicansin organisaatio on selvittänyt lauantaina (24.9.) pelatun Pelicans-Ilves-ottelun tapahtumia yhdessä Pekko Pelikaanin, ottelutapahtuman turvallisuuspäällikön, järjestyksenvalvojien sekä Ilveksen faniryhmän edustajan kanssa, Pelicansin kotisivuilla julkaistussa tiedotteessa kerrotaan.

– Pekko Pelikaani on käyttäytynyt epäurheilijamaisesti heiluttaessaan lippua Ilves-kannattajien edessä selkä kaukaloon päin. Asia on käyty läpi yhdessä Pekon kanssa. Rakentavan palautekeskustelun seurauksena Pekko on jatkossa tietoinen siitä, missä ja miten kannatuslippua saa heiluttaa, jotta se pysyy hyvän maun rajoissa, kommentoi Pelicansin toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen tiedotteessa.

Pekko Pelikaanilla ja muilla lahtelaisilla oli syytä riemuun lauantaina, sillä Pelicans jyräsi sarjakärki Ilveksen yli tylysti lukemin 5–1.