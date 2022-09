HIFK on aloittanut SM-liigakautensa surkeasti.

SM-liigan jättiläisin kuuluvan Helsingin IFK:n kausi on lähtenyt pahasti kompuroiden liikkeelle.

HIFK:n pelaajabudjetti on SM-liigan suurimpia tällä kaudella. Stadilaisseuran budjetti on kolme miljoonaa euroa. Yhtä suurella pelaajabudjetilla operoi Oulun Kärpät. Hallitsevan mestarin Tampereen Tapparan ilmoitettu pelaajabudjetti on 2,95 miljoonaa euroa.

HIFK voitti kotiavauksensa, mutta sen jälkeen joukkue on hävinnyt neljä ottelua peräkkäin. Viiden pelatun ottelun jälleen HIFK on jumbosijalla.

Onko HIFK kriisissä, urheilujohtaja Tobias Salmelainen?

– Ei. IFK ei ole kriisissä.

Edellisen kotitappion jälkeen Nordiksen lehtereiltä kuului mm. Ville Peltonen ulos -huutoja ja joukkue buuattiin ulos kaukalosta. Miltä tällainen IFK:n kannattajien palaute kuulostaa?

– Näin se on vuosien saatossa ollut, että tulee napakkaa palautetta. Näin se on aina ollut. Ei se uutta ole. Ymmärrän heidän turhautumisensa totta kai. Tulosta pitää pystyä tekemään, ja emme ole sitä pystyneet alkukaudella tekemään. Silloin yleensä tulee palautetta. Niin sen pitääkin olla. Ainoa, mihin voimme vaikuttaa, on seuraava peli. Keskiviikkona on uusi mahdollisuus kotona Sportia vastaan ansaita luottamusta takaisin.

Miksi kausi on lähtenyt heikosti käyntiin?

– Tuloksellisesti olemme pelanneet huonosti. Emme ole jokaisessa tappiossa pelanneet pelillisesti niin huonosti, kun katsoo tulosten taakse, mutta maalit ratkaisevat. Neljä tappiota ja yksi voitto eivät jätä tuloksen kannalta seliteltävää. Meidän pitää kääntää pelejä voitoiksi.

HIFK:n laukausprosentti (3,10) ja maalivahtien torjuntaprosentti (82,0) ovat sarjan heikoimmat. Mikä selittää näin heikot tilastot?

– Yksi on se, että meille tehdyt maalit ovat tulleet isoista virheistä. Meidän päätyyn ei ole myöskään hirveästi lauottu, joten torjuntaprosentit ovat heikot sen puolesta. Vastustajan tehokkuus on ollut hyvää. Toisekseen meidän tehokkuutemme on ollut erittäin heikkoa. Olemme melkein kymmenen pinnaa seuraavaa perässä (PDO-tilastossa), mikä on aika paljon. Tiedostamme sen.

Ville Peltosen luotsaama HIFK hävisi viime lauantaina kotonaan KooKoolle 1–5.

Viime kaudella maalivahtipeli oli yksi ongelmakohdista. Miksi päätitte jatkaa samalla veskarikaksikolla (Niilo Halonen-Roope Taponen)?

– Niilo pelasi meille aika hemmetin paljon voittoja viime kaudella. Michael Garteigilla oli aika vaikea alkukausi, ja häntä oli ajateltu ykkösvahdiksi. Garteig alkoi parantaa loppu viimein, kun fyysinen kunto parani ja hän jaksoi pelata paremmin. Sitten hänelle tuli ikävä loukkaantuminen, ja Niilo joutui aiemmin ottamaan sellaisen roolin, mitä hänelle ei ollut alunperin tarkoitettu. Kausi oli vaikea myös Niilolle, kun oli koronaa ja loukkaantumista. Hän oli yli kuusi viikkoa pelaamatta ja joutui kovaan paikkaan viime keväänä. Seitsemännessä pelissä (puolivälierissä) vastassa oli erinomainen maalivahti Andrei Karejev. Se oli kova veskarien keskinäinen kamppailu, jonka Niilo silloin vielä hävisi.

Miten HIFK:n resursseilla ei ole löytynyt mitat täyttävää huippuvahtia?

– Pitää muistaa ihan historiasta, että viimeisen kymmenen vuoden aikana IFK:n parhaat maalivahdit ovat tulleet oman polun kautta. Olemme kehittäneet maalivahdit itse, ja he ovat onnistuneet ja ottaneet ykkösmaalivahdin paikan. Näin on aiemminkin ollut. Maalivahtien pitää pystyä kehittymään vuodesta toiseen. Siihen uskomme edelleen, että meidän maalivahtimme ovat erinomaisia ja he kehittyvät koko ajan niin henkisesti kuin pelillisesti.

Resursseiltaan HIFK on SM-liigan kärkeä, mutta onko HIFK:hon riittävästi imua verrattuna Tapparaan tai Kärppiin, jotka operoivat vastaavilla resursseilla?

– En näe, että meillä on imuongelmaa millään tavoin. Pelaajille IFK on edelleen erittäin kiinnostava paikka. Totta kai kilpailu on koventunut aika paljon ajatellen taloudellisia markkinoita viime vuosien aikana. Se vaikuttaa, mutta me pyrimme taas siihen, että teemme arjessa hommia mahdollisimman hyvin ja pystyttäisiin kehittämään pelaajia. Se kehitys on asia, jota monet pelaajat etsivät kun he katsovat seuraavaa seuraa.

HIFK näytti valitsevan täksi kaudeksi maltillisen linjan pelaajahankintapolitiikkaansa. Miksi näin?

– Pitää myös muistaa tarkkailla hieman historiaa. Miten on toimittu, mikä toimii ja mikä ei. Yksi toistuva asia on ollut se, että pelaajaliikenne on ollut IFK:ssa tuulista. Pelaajia on tullut yleensä paljon kauden aikanakin. Sitä olemme tarkastelleet, että onko se ollut kovin fiksua. Se on yksi päätehtävistäni. KHL:n ”poisjääminen” tarkoittaa myös sitä, että on mahdollista pitää liigan kärkipelaajia joukkueessa pidempään kuin aiemmin. Uskomme siihen, että kun pidämme rauhan ja maltin ja jatkamme työntekoa, pelimme kehittyy, pelaajat kehittyvät ja sen myötä joukkueemme menestyy paremmin.

Miten joukkueen rakennus on mielestäsi onnistunut?

– Viiden pelin jälkeen en näe sitä järkeväksi alkaa arvioida. Se on aika hemmetin aikaista, kun runkosarjaa ei ole edes pelattu kymmentä prosenttia.

Missä vaiheessa arviointia voi sitten tehdä?

– Parikymmentä peliä on aika hyvä mittari. Kun runkosarjaa on pelattu kolmannes, silloin voi ensimmäisen kerran katsoa tarkemmin missä mennään. Silloin pitäisi pystyä näkemään, ovatko pelaajat ottaneet sellaisia askelia kuin on ajateltu ja miten kehitys etenee. Silloin yleensä kokoonpano alkaa asettua enemmän ja näkee, miten kilpailu pelipaikoista ja -ajoista alkaa muodostua.

Aikooko HIFK reagoida heikkoon kauden alkuun uusilla pelaajahankinnoilla?

– Ei tällä hetkellä ainakaan. Jos tähän hankkisi jonkun pelaajan, se ei näitä asioita muuta. Kaikki joukkueet käyvät kausien aikana vaikeita vaiheita läpi. Meillä se on nyt heti kauden alkuun, varsinkin tuloksen puolesta. Tämä pitää pystyä ratkomaan yhdessä. Haemme näistä yhteisistä kokemuksista voimaa.

HIFK on ilmoittanut, että tämän kauden pelaajabudjetti on kolme miljoonaa euroa. Onko budjetti jo käytetty?

– Mä en ole sitä budjettia ilmoittanut.

Tämä on kuudes kautesi HIFK:n urheilujohtajana. Viiden viime kauden saldona on kaksi pronssimitalia. Miten olet mielestäsi onnistunut urheilujohtajana?

– Jos mietitään mikä on tavoitteemme, niin en missään nimessä koe, että olen onnistunut. Meillä ei ole yhtään mestaruutta, eikä meillä ole yhtään finaalipaikkaa. Pitäisi olla aika hölmö mun asemassani, jos sanoisin onnistuneeni. Paljon on myös ollut semmoisia tekijöitä, joihin ei ole hirveästi pystynyt vaikuttamaan. Kaksi pandemiavuotta on keskeyttänyt myös tiettyä kehittämistä, mutta olenko tyytyväinen siihen, miten on mennyt? En missään nimessä. Pitää vain katsoa eteenpäin.