SM-liigatuomio: C Moren haastattelussa nähtiin pohja­noteeraus – kohuttu NHL-hankinta kyntää Jyväskylässä

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Ilveksen väkevästä startista ansaitsee paljon kunniaa Marek Langhamer. 28-vuotias tshekkivahti on pysäyttänyt neljässä ottelussa kiekkoja jäätävällä 96,8 prosentin tarkkuudella. Langhamer on ehtinyt jo napata kaksi nollapeliä, viimeksi kauden ensimmäisessä paikalliskapinassa Tapparaa vastaan.

Marek Langhamer nollasi Tapparan Tampereen paikallistaistossa.

Puheenaihe

SM-liigan nettisivut. Eivät toimi vieläkään. Tilastot ovat puutteellisia. Niin pitkään kun virallisilta verkkosivuilta ei löydy asianmukaisesti perustilastoja, SM-liiga saa nettisivuistaan sille kuuluvaa rapaa tällä palstalla. Pankaa. Ne. Sivut. Kuntoon.

Tyyli

Porin päivän kunniaksi Ässät räväytti ja pelasi lauantain kotiottelun KalPaa vastaan porilaistetuilla nimillä. Isomäen jäällä viilettivät muun muassa Paras, Turkeoni ja Mäkkoseni. Loistavaa innovointia ja paikalliskulttuurin nostatusta. Juhlapäivä päättyi 3–1-kotivoittoon 3 455 katsojan edessä. Ei paskempi ilta, Ässät.

Moka

C Moren kiekkotiimiin kuuluva Alina Voronkova Hurri löi tiskiin pohjat, miten haastattelua ei tehdä. Virheitähän sattuu kaikille, mutta vastaavanlaista hapuilua on nähty aiemminkin. Amatöörimäinen toiminta rapauttaa laadukkaiden kiekkolähetysten uskottavuutta. Riman pitää olla korkealla. Siksi pyyhkeitä ansaitsee C Moren tuotannon sisältövastaava.

Yllätys

KooKoon ruotsalaisvahvistus Linus Andersson on saanut lentävän lähdön liigajäillä. Viiteen ensimmäiseen otteluun 23-vuotias laitahyökkääjä on latonut tehot 3+5. Kannattaa seurata suoraviivaisen ahnasta laukojaa. KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen näyttää osuneen jälleen kultasuoneen.

Teemu Suvinen

Tähti

Pelicansin Joni Ikonen, 23, on viimein lunastamassa potentiaalinsa. Viime kausi Ilveksessä oli jo lupauksia herättävä, mutta nyt Montrealin kakkoskierroksen varaus (2017) on nousemassa eturiviin. Ikonen oli pahimmillaan lähes kaksi vuotta sivussa liigapeleistä loukkaantumiskierteen takia, joten hälle jos jollekin menestyksen suo.

Puheenaihe

Useampi SM-liigan valmentaja on tylysti heittänyt pelaajiaan bussin alle hävittyjen otteluiden jälkeen heti alkukaudesta. Olli Jokinen ja Pekka Virta ovat piiskanneet omiaan julkisesti hämmentävän suorasanaisesti. Onko tarkoituksena herätellä pelaajia vai purkaa turhautumista?

Tyyli

HIFK romahti rumasti KooKoota vastaan kotikaukalossaan (1–5), mutta kaukalon ulkopuolella seura esiintyi tyylikkäästi. Ensin HIFK kunnioitti ikifaniaan, 101-vuotiasta Eero ”Blåfa” Blåfieldiä pukukopissa. Myöhemmin HIFK yllätti kuuluttajalegendansa Micke Stenbergin kesken ottelun. Näin rakennetaan seurakulttuuria.

Moka

HIFK ei ole pelillisesti ollut niin huono kuin tulokset antavat ymmärtää, mutta siitä huolimatta jumbosija viiden ottelun jälkeen on katastrofi. Stadilaiset eivät ole kaatuneet maalivahtipeliin, mutta veskaritilastotkaan eivät mairittele: Niilo Halosen torjuntaprosentti on vain 82,5 ja Roope Taposen 80. Parannettavaa on. Tämä osa-alue tiedettiin epävarmaksi jo ennen kautta.

Yllätys

JYPin Sami Nikulla on käynnissä nihkeä alkukausi. Kuudessa ottelussa Niku on tehnyt ainoastaan tehot 1+0, ja tehosaldo on neljä pykälää pakkasella. Jyväskyläläistaituri oli ennen kautta suuri suosikki puolustajien pistepörssin voittajaksi, mutta nyt sen suhteen näyttää heikolta. Nikun peli näyttää tukkoiselta.

Sasha Huttunen

Tähti

TPS:n ranskalaisvärväys Anthony Rech on saanut lentävän lähdön kauteen. Viisi maalia kuuteen otteluun on kova tahti, kun viime kaudella laituri teki Saksan liigassa 13 maalia 53 ottelussa. Palloseurassa Rech on iskenyt kaikki osumansa aivan maalin edestä, jonne hän syöksyy sähäkästi viimeistelemään. Pystyykö Rech, 30, pitämään tasonsa yllä?

TPS:n Anthony Rech (vasemmalla) on saanut Turussa jo lempinimen Pariisin leipuri.

Puheenaihe

Kausi on vasta alkanut, mutta valmentajaruletti pyörii jo. Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola vahvisti Aamulehdelle, että hän jättää paikkansa kauden jälkeen. IS:n tietojen mukaan Tappara on tarjonnut pestiä Antti Pennaselle, mutta neuvottelut ovat kariutuneet – ainakin tällä erää. Jukurien Olli Jokisen nimi on yhdistetty hallitsevan mestarin penkin taakse.

Tyyli

Michael Jolyn peliä on ilo katsoa, sillä hän nousee aina esiin tiukassa paikassa. Tästä saatiin taas yksi esimerkki JYP-ottelussa, kun HPK:n kultakypärä laukoi tasoituksen 20 sekuntia ennen loppua ja taituroi rankkarikisassa pari tarvittavaa maalia. Joly teki viime kaudella eniten voittomaaleja koko sarjassa (8). Kylmäpäinen kaveri.

Moka

Helsingin IFK ui syvällä. Kyse ei ole vain viidestä ottelusta ja tämän hetken jumbosijasta, vaan siitä, ettei pidemmälläkään aikavälillä toiminta vakuuta. Urheilujohtaja Tobias Salmelaisella alkoi jo kuudes kausi tehtävässään, eikä plakkarissa ole kuin pari hassua pronssia. HIFK:n resursseilla pitäisi olla joka toinen vuosi finaaleissa.

HIFK:ta ei ole nähty finaaleissa Tobias Salmelaisen vuonna 2017 alkaneella urheilujohtajakaudella.

Yllätys

Valtteri Pulli, 21. Ei NHL-varausta, ei nuorten arvokisoja eikä otsikoita – kunnes nyt. TPS:n isokokoinen pakkijärkäle on saanut moottorit alleen. JYPiä vastaan syntyi näyttävä maali, kun Pulli sai kiekon hyökkäysalueella, peippaili lähes täyden kierroksen ja ampui kiekon sisään. Startti on ollut komea: kuusi ottelua ja tehot 1+4=5. Pitkän vartensa turvin Pulli suojaa kiekkoa mestarillisesti.