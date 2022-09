Nelosketju Panu Mieho – Tommi Tikka – Miro Ruokonen hurmasi Ilveksen fanit, kun Tappara kaatui lähes täydessä (11 744) Nokia-areenassa maalein 3–0.

Tampere

– Ilves on tulessa, Mouhot on kusessa!

Ilveksen fanit ottivat kaiken ilon irti, kun Tappara kaatui kauden ensimmäisessä paikallispelissä tyylipuhtaasti 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Kissapetojen maalintekijät olivat Panu Mieho, Jani Nyman ja Joona Ikonen.

SM-liigan yleisömäärät ovat puhuttaneet, kuten joka vuosi syyskuussa vähintään jollain paikkakunnalla.

Tampereella ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan. Kun peli on kiinnostava, yleisö löytää tiensä Nokia-areenalle.

Kauden ensimmäinen paikallispeli veti lehtereille 11 744 katsojaa, mikä on yli seitsemän kertaa enemmän kuin keskiviikkona Mikkelissä pelatussa Jukurit–Lukko -ottelussa (1610).

Keväältä tuttu tunnelma tarjosi areenassa katsojille tunnetta koko rahalla. Pelillisesti Ilves oli lopulta lähes ylivoimainen.

Tunnelma oli katossa Nokia-areenassa.

Tappara ei pystynyt missään vaiheessa vastaamaan Ilveksen vahvaan luisteluun, jonka avulla kissapedot ehtivät lähes jokaiseen irtokiekkoon ensimmäisinä.

Kirvespaidat ovat usein olleet Ilvestä edellä kaksinkamppailuissa, mutta nyt nekin kääntyivät pääosin vihreäpaidoille.

Erityisesti Ilveksen nelosketju Panu Mieho – Tommi Tikka – Miro Ruokonen dominoi omissa vaihdoissaan.

Ketju värkkäsi myös ottelun kulun kannalta tärkeimmän 1–0-maalin.

– Tiki näytti ennen aloitusta mulle paikan ja käski vetää suoraan syötöstä. Kiekko tuli suoraan oikeaan kohtaan. Tällä kertaa kutikin lähti hyvin sinne mihin yritinkin, avausmaalin tehnyt Mieho kiitteli Tikkaa.

SM-liigassa on nähty vuosien saatossa monia legendaarisia nelosketjuja. Ilveksen kolmikolla Mieho–Tikka–Ruokonen on pidempään pelatessaan mahdollisuus nousta todelliseksi voimaketjuksi, joka Ilvekseltä on viime vuosina puuttunut.

Kukaan kolmikosta ei kaihda kamppailuja. Jokainen tykkää taklata, mutta kaikilta löytyy myös yllättävän taitavat kädet.

– Pelityylimme sopii hyvin yhteen. Pelaamme yksinkertaisesti. Kaikki tykkäävät kamppailla, mutta jokainen osaa myös pelata, Mieho kuvaili.

Panu Mieho, Tommi Tikka (kuvassa) ja Miro Ruokonen muodostavat Ilveksen vaarallisen nelosketjun.

Yhtä vahvaa kompoa ei ole nähty tamperelaisjoukkueissa sen jälkeen, kun Tapparan mestarijoukkueessa 2003 pelannut rymyketju Jaakko Uhlbäck – Arto Kuki – Marko Mäkinen piti tööteillään kaikki vastustajat varpaillaan ja iski aina silloin tällöin myös tärkeitä maaleja.

Ilves rallatteli viime kaudella useissa otteluissa vauhdillaan yli vastustajien.

– Vahva luistelu kuuluu identiteettiimme. Olemme työteliäs duunarijoukkue, jossa jokainen painaa kovaa hommia, Mieho paalutti.

Kevään pudotuspeleissä Ilveksen vauhti-iloittelu riitti pronssille.

Ilves on juhlinut runkosarjassa joka vuosi Tampereen herruutta, kun Jouko Myrrä on toiminut joukkueen päävalmentajana.

Mutta joka kausi Tappara on tullut ohi kevään tärkeimmissä peleissä.

Silloin on aina ollut Ilves-fanien huutojen kohteena olleiden ”Mouhijärven miesten” vuoro hymyillä – Suomen mestarina tai ainakin Tampereen ykkösseurana kauden viimeisen pelin jälkeen.

Perjantai-ilta oli Ilveksen riemujuhlaa.

Tällä hetkellä Ilveksellä on palaset kuitenkin loistavasti paikallaan.

Alivoima on ollut täydellistä – ei vielä yhtäkään päästettyä maalia.

Maalivahtipeli muurimaista – sekä Marek Langhamer että Jakub Malek ovat vakuuttaneet torjunnoillaan.

Ja kaiken huipuksi joukkueen näyttävin taitoniekka Petri Kontiola, 37, (2+4) on näyttänyt kaukalossa kuin 25-vuotiaalta nuorikolta.

– Ikinuori Gonzales näyttää muille esimerkkiä joka päivä. Iso henkilö ja persoona meille kaikille, Mieho kehui Ilveksen kultakypärää.

Ei kannata ihmetellä, että Ilves on voittanut kauden kaikki pelinsä.

Kevääseen on kuitenkin vielä pitkä matka.