Nyt puhuu SM-liigan ärsyttävin pelaaja – yksi ruma kohu nostaa tunteet pintaan: ”En ikinä tekisi tahallani mitään tuollaista”

Tommi Tikka on juuri sitä, mitä Ilves on tarvinnut: karhea rouhija, joka osaa myös pelata.

TAMPERE

Tommi Tikalla on ollut tiukka päivä, mutta hän harppoo kahvilan ovesta sisään sovittuun aikaan, ojentaa nyrkkivitosen ja sanoo ”hauska tavata”.

Siinä hän nyt on. SM-liigan ärsyttävin pelaaja.

Tikka vei ylivoimaisen voiton, kun Ilta-Sanomat kysyi kauden alla kaikilta liigakapteeneilta, kuka on sarjan ärsyttävin vastustaja. Ilveksen sentteri sai peräti 40 prosenttia äänistä.

Perusteluissa mainittiin paitsi väkivahvan vääntäjän kovat otteet myös suun paukuttaminen.

Nurkkapöytään istuutuva Tikka oli kuullut valinnastaan.

Olitko yllättynyt?

– En tiedä. En oikein osaa sanoa, hän naurahtaa.

– En lähde peleihin sillä mentaliteetilla, että lähtisin sinne jotain ärsyttämään. Keskityn ihan muihin juttuihin pelissä. Ehkä se tulee pelityylin kautta, että se ei välttämättä aina kaikkia miellytä. Kaikki eivät välttämättä tykkää.

Lue lisää: SM-liigan kapteenit paljastavat: tässä on ärsyttävin pelaaja – ”Erittäin ärsyttävä!”

Tikka on puhelias ja kohtelias kaveri, mutta tässä asiassa hän ei selvästikään halua paljastaa korttejaan tai myöntää kepposiaan. Onneksi tarjolla ovat kapteenien todistajalausunnot, jotka ovat huvittavaa kuultavaa.

Lukon Anrei Hakulinen sanoi Tikasta, että ”koko ajan tökkii ja on jotakin asiaa, muttei koskaan mitään oikeaa asiaa”. JYPin Robert Rooban mukaan Tikalla on ”aina tilanteen jälkeen jotain sanottavaa ja kerrottavaa”. Rooba kertoi huomaavansa usein, että Tikka pääsee ottelussa jonkun ihon alle.

”Aikamoinen takiainen”, kiteytti Jukurien Juhamatti Aaltonen.

Tikka hieman empii, kun häneltä kysyy, tunnistaako hän itsensä kuvauksista.

– No, siellä tulee aina välillä pelin tiimellyksessä kaikenlaisia pikkujuttuja, 27-vuotias sentteri lopulta vastaa ja vähän virnistää.

Hän luonnehtii itseään kahden suunnan sentteriksi.

– Pelaan aika fyysisesti. Haluan olla pelaaja, jonka pystyy laittamaan kentälle milloin tahansa.

Ja juuri tällaisen roolin hän on ansainnut Ilveksessä, yhdessä liigan kärkijoukkueista. Tikka ei ole koskaan ollut erityinen lahjakkuus, vaan hän on päässyt pitkälle töitä paiskimalla. Matka tähän pisteeseen on ollut vaikeakin.

Tommi Tikka antoi kyytiä Tapparan sentterille Sami Moilaselle.

Helsingissä vuonna 1995 syntynyt Tikka oli Espoo Bluesin C-nuorten kapteeni, kun joukkue voitti Suomen mestaruuden 2011. Myös B-nuorissa hän oli kapteeni.

A-nuorissa hän putosi kokonaan joukkueen ulkopuolelle. 17-vuotiaalle Tikalle sanottiin, että nyt ei riitä. Ovi vedettiin nenän edestä kiinni.

Kolaus oli kova, moni olisi varmaan jo luovuttanut ja lopettanut, mutta ei Tommi Tikka. Hän teki rohkean ratkaisun ja muutti yksin Vaasaan, joka siihen aikaan oli Mestis-paikkakunta.

– Ei se mikään helppo tilanne ollut siinä iässä, mutta tavallaan oli myös siistiä lähteä vähän pois himasta, kun ei tiennyt, mitä odottaa, hän sanoo.

Sportissa alkoi Tikan tie kohti ammattilaisuutta. Hän pelasi pari vuotta junioreissa, haki Mestis-vauhtia myös Heinolasta – ja sai parikymppisenä liigasopimuksen Sportiin. Heti alkoi ryskyä. Hän oli avauskaudellaan SM-liigan jäähypörssin yhdeksäs: 32 ottelua ja 80 rangaistusminuuttia.

Kun Tikan nimi on noussut otsikoihin, on jotain sattunut. Keväällä 2018 hänen kautensa päättyi yhdeksän ottelun pelikieltoon, kun hän taklasi Otto Paajasta päähän. Perusteluissa todettiin, että yhdeksästä ottelusta neljä tuli aiempien tapausten takia.

Viime kaudella HPK:ta edustanut Tikka sai neljän ottelun pelikiellon, kun hän osui maalin takana tuomariin, joka kaatui.

Maitokahviaan rauhassa juovan Tikan tunteet nousevat, kun tapauksesta kysyy.

– Se oli erikoinen juttu. Enhän minä nyt tietenkään tahallani mitään tuomaria kamppaa! Sitä vatvottiin silloin aika paljon. Se on ollutta ja mennyttä, mutta sen haluan sanoa, että en nyt ikinä tahallani mitään tuollaista tekisi.

Ärsyttäjän maineen ja mediakohujen varjoon on jäänyt se tosiasia, että Tikka on hyvä jääkiekkoilija. Hän voittaa aloituksia ja kaksinkamppailuja, puolustaa ansiokkaasti alivoimalla ja tekee tehoja ylivoimalla. Hän on tehnyt viidellä viime kaudella jokaisella vähintään 20 pistettä.

Tommi Tikka siirtyi viime kauden jälkeen HPK:sta Ilvekseen.

IS:n kapteenikyselyssä kysyttiin myös liigan aliarvostetuinta pelaajaa. HIFK:n Teemu Tallberg nimesi Tikan.

– Sitä ei ehkä ole vielä ymmärretty, miten vahva hän on joka osa-alueella. Häntä on leimannut tietty kuva siitä pelityylistä. Itse ainakin arvostan hänen työtään ja sitä, miten hyvä hän vain on pelaamaan, Tallberg sanoi.

Tikan huulille nousee hymy, kun Tallbergin sanat toistaa tamperelaisessa kahvilassa.

– Kiva kuulla, hän sanoo.

– Kyllä sen itsekin tiedän, että vaikka pelityyli on fyysinen ja välillä sattuu ja tapahtuu, osaan kuitenkin pelatakin.

Paljon kertoo myös se, että Ilveksessä Tikka valittiin heti ensimmäisellä kaudella kapteenistoon. Rinnassa on varakapteenin A-kirjain.

Tikka on täsmälleen sitä, mitä Ilveksestä on puuttunut. Santapaperiosaston karhea rouhija, joka osaa pelata fyysistä peliä. Ilves on perinteisesti ollut taitojoukkue, joka on taipunut kevään kovissa kamppailuissa.

Vapaa-ajallaan Tikka harrastaa saunomista. Hänen silmänsä suorastaan syttyvät, kun hän alkaa kertoa tamperelaisista saunoista.

Tampere ja sen julkiset saunat ovat Tommi Tikan mieleen.

– On kiva mennä johonkin Kaupinojalle saunomaan ja vähän rauhoittumaan. On kiva mietiskellä vähän muitakin hommia kuin sitä lätkää koko ajan, Tikka sanoo.

Hän ei kuitenkaan sano, että saunominen olisi vastapaino SM-liigan ärsyttävimmän pelaajan rankalle roolille.

– En koe siitä rooliani jääkiekkoilijana mitenkään kovin raskaana, hän toteaa.

– Mutta tuo arki tässä hommassa on hektistä ja kun ollaan paljon reissussa ja on paljon treenejä, on kiva mennä saunaan ja yrittää unohtaa se.

Tikka sanoo, että muiden mielipiteet tai otsikot eivät häntä haittaa, mutta rangaistukset haittaavat.

– En halua mitään pelikieltoja. Kyllähän ne minua syövät ja ärsyttävät tosi paljon, jos niitä tulee.

Tikka saa monet vastustajat näkemään punaista, mutta kuka hänen mielestään on sarjan pahin vastustaja?

– Immosen Jarkko. Se on paha vastus aloituksissa. Sillä on se tyyli, miten se vetää. Siltä ei niitä aloituksia helposti saa. Se on tosi kova.

Tikka on Ilveksen tärkeä sentteri, joka pelaa sekä yli- että alivoimaa. Seuraava askel uralla olisi läpimurto Leijonien EHT-joukkueeseen.

Tavoite on kirkas. Tikka ei edes juniorina päässyt nuorisomaajoukkueisiin. Suomi-paitaa ei ole ojennettu päälle puettavaksi.

– Koko ajan teen töitä sen eteen, että pääsisin maajoukkueeseen, hän ilmoittaa suoraan ja empimättä.

Eikä tuon tavoitteen toteutuminen taida olla enää kaukana.