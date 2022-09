SM-liigan yleisömäärät jakaantuvat rajusti – yhdellä paikkakunnalla hyytävät lukemat: ”Ei hymyilytä”

SM-liigan alkukauden yleisömäärissä on rajua hajontaa seurojen välillä.

Jääkiekon SM-liigan ensimmäisten viikkojen vakiopuheenaiheisiin kuuluu vuodesta toiseen yleisömäärät. Tämä syksy ei ole poikkeus.

SM-liigaseurojen kotiotteluiden yleisömäärät ensimmäisillä kierroksilla jakautuvat laajalle skaalalle.

Budjetoituun yleisötavoitteeseen avauskierroksilla on päässyt kahdeksan seuraa: HIFK, JYP, KalPa, KooKoo, Lukko, SaiPa, TPS ja Ässät. Alle yleisötavoitteen ovat jääneet HPK, Ilves, Jukurit, Kärpät, Pelicans, Sport ja Tappara.

Suurimmat yleisötavoitteensa alittajat ovat Tappara (-1 948), Jukurit (-876) ja Sport (-788).

Eniten yleisöä ovat toistaiseksi vetäneet HIFK, Ilves, TPS, Tappara ja Kärpät.

Kärkiviisikosta HIFK ja TPS ovat pelanneet vasta yhden kotiottelun. HIFK:n kotiavaus veti alkukierrosten kovimman lukeman (7 875 katsojaa). TPS:n kotiavauksessa lehtereillä oli 7 212 katsojaa.

Keskimäärin SM-liigaotteluita on käynyt alkukaudella katsomassa 4 082 katsojaa.

Neljällä paikkakunnalla on jääty alle 3 000 katsojan keskiarvon. Karuimmat yleisölukemat on kirjattu Mikkelissä.

Keskiviikon Jukurit–Lukko-ottelua seurasi Kalevankankaan jäähallissa 1 610 katsojaa, mikä on alkukauden selvästi pienin yleisömäärä. Jukurit myi Lukko-otteluun lippuja 30 prosentin alennushintaan.

– Ei hymyilytä. Hetken aikaa eilisessä ottelussa itsekin katselin, että mitähän täällä tapahtuu, kommentoi Jukurien toimitusjohtaja Antti Laakso Ilta-Sanomille.

– Meillä on kuukauden sisään kahdeksan kotipeliä, kun mukaan lasketaan CHL-pelit. Vaikka länsirannikon joukkueet ovat hienoja, melkein sen tiesi, ettei viikkopelissä nämä joukkueet vedä, ikävä kyllä. Siinä mielessä ymmärrän yleisömäärät, sillä pelaamme aika paljon kotona alussa.

Jukurit hävisi kauden kolme ensimmäistä otteluaan. Keskiviikkona se otti avausvoittonsa kaatamalla Lukon.

Jukurien kolmen ensimmäisen kotiottelun yleisökeskiarvo on vaatimaton 1 924. Jukurit on budjetoinut tälle kaudelle yleisötavoitteeksi 2 800 katsojaa.

Miten iso pettymys alkukauden yleisömäärä on?

– Pettymys on liian raju sana. Oli odotettua, että yleisömäärät ovat vähän alle keskiarvon, mutta katsojia on käynyt vähemmän mitä luulin, Laakso myöntää.

– Odottama on, että myöhemmin kauden aikana yleisöä on 2 000–3 000 välillä. Tämä on joka vuosi vaikeaa aikaa. Syyskuu on meille vaikein kuukausi. En tiedä, mistä se johtuu.

Jukurien kotiotteluiden pääsylippujen hintahaitari on tällä kaudella 13–33 euron välillä.

Nykyisillä, noin 2 000 katsojan yleisömäärillä Jukurit tekee tuntuvia tappioita jokaisesta kotiottelusta.

– Aitioiden käyttöaste määrittelee paljonko yhdestä ottelusta tulee puhdasta rahaa. Jos aitiot ovat täynnä, näillä yleisömäärillä otamme turpaan noin 10 000 euroa per kotiottelu, Laakso laskee.

Miten Jukurien kassa kestää, jos yleisömäärät laahaavat nähdyllä tavalla yleisötavoitetta perässä?

– Olemme edelleenkin elossa näillä yleisömäärillä. Meidän yritysmyyntimme on noussut 15–20 prosenttia. Se hieman kompensoi. Aitiot ja vip-palvelut myyvät myös ihan hyvin. Niiden pitäisi tehdä tietysti tiliä, mutta nyt ne paikkaavat miinusta.

Viime kaudella Jukurit oli SM-liigan sensaatiojoukkue numero yksi. Olli Jokisen luotsaama joukkue sijoittui runkosarjassa kaikkien yllätykseksi toiseksi. Seurahistorian nimekkäin ja menestynein joukkue ei kerännyt lehtereille yleisöryntäystä.

Viime kaudella runkosarjassa Jukurien yleisökeskiarvo (1 914 katsojaa) oli sarjan kolmanneksi huonoin.

Mistä heikot yleisömäärät johtuvat?

– Vaikea sanoa. Sitä pohdimme koko ajan. Tietysti meidän pitää kriittisesti tarkastella, ovatko meidän oheistapahtumamme kunnossa. Paikkakunnalla on kolme vahvaa lajia. Emme ehkä ole vielä onnistuneet luomaan sellaista kulttuuria, että tietty yleisömäärä löytää automaattisesti hallille.

Miten markkinointiin on panostettu?

– Siihen on panostettu. Mikkelissä ei ole paikkaa, missä meitä ei näkyisi. Uskallan sanoa, että Jukurit näkyy kaupunkikuvassa, vakuuttaa Laakso.

– Tietysti inflaatio ja kustannusten nousut vaikuttavat ihmisten rahankäyttöön, mutta toivottavasti ihmiset ymmärtävät, että SM-liiga on hieno sarja, jossa pelaa paljon loistavia pelaajia tällä kaudella.