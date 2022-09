Eetu Liukas, 19, nöyryytti Tapparaa

Hyökkääjä Eetu Liukas nöyryytti Tapparaa kahdesti, kun HPK otti jatkoajalla ryöstövoiton hallitsevasta mestarista maalein 4–3.

Tampere

Koko aiemman uransa TPS:ssa pelannut Eetu Liukas, 19, halusi viime kauden jälkeen vaihtaa maisemaa. Uudeksi seuraksi valikoitui HPK.

– Päätarkoitus oli päästä pois Turusta ja itsenäistyä. En niinkään ajatellut mitään roolia, vaan kokea jotain uutta ja saada pelata uudenlaisessa ympäristössä, Liukas perustelee.

Liukaksen kohtalona tähän saakka on ollut aina jäädä hopealle – kahdesti liigafinaaleissa TPS:n kanssa ja viimeksi elokuussa nuorten MM-kisoissa.

– Junnukisoissa pääsin jo maaliviivalle saakka, mutta en sen yli, Liukas viittaa pikkuleijonien niukkaan tappioon MM-finaalissa. Tulevaisuudessa haluan saada sen kirkkaimman mitalin.

Tapparaa vastaan Liukas sai tuulettaa myös pelin päätteeksi – ottelun suurimpana sankarina.

Liukas teki kaksi osumaa – tasoituksen 3–3:een ja 4–3-voittomaalin jatkoajalla, kun HPK ryösti pisteet hallitsevalta mestarijoukkueelta.

– Ensimmäisessä maalissa voitin mailakamppailun päädyssä Maksim Matushkinia vastaan ja näin veskarin (Christian Heljanko) olevan aika keskellä maalia. Päätin koittaa vanhanaikaista. Ensimmäinen yritys jäi patjaan, mutta toisella kertaa väänsin kiekon väkisin maaliin.

– Toisessa Michael Joly antoi uskomattoman passin. Läpiajosta sain sitten tehtyä ratkaisun, Liukas kertasi.

Liukas on aloittanut terävästi uudessa seurassaan.

Liukas aloitti kauden HPK:n kakkosketjussa, mutta sai jo toisessa pelissä siirron ykkösketjuun Matti Järvisen ja Jolyn vierelle.

– Parempaa kaksikkoa ei voisi toivoa. Matti on kovan tason sentteri ja Joly ihan koko sarjan kärkipelaajia. Roolituksemme on toiminut tosi hyvin.

Tapparaa vastaan HPK oli pitkiä aikoja vahvasti puolustuskannalla, mutta käänsi silti ottelun voitoksi.

– Loistava osoitus joukkueen kärsivällisyydestä. Emme panikoineet paineessa, vaan puolustimme viisaasti ja pystyimme pitämään Tapparan pääosin pois parhaimmilta tekopaikoilta. Loistavasti pelannut Daniel Lebedeff huolehti lopusta.

Kirvespaitojen ylivoimien aikana HPK oli karusellissa.

– Olihan se hurjaa pyöritystä, mutta onneksi emme ottaneet enempää jäähyjä, Liukas viittasi Waltteri Merelän ja Veli-Matti Savinaisen ylivoimamaaleihin.

Jälkimmäisen (3–2) jälkeen peli näytti jo kääntyvän kirvespaidoille, mutta Liukas iski kahdesti.

– Tosi makea voitto. Antaa uskoa, että meillä on tosi hyvä mahdollisuus menestyä tässä sarjassa. Vastassa oli kovin mahdollinen mittari. Pitää vain jatkaa työteliästä ja taistelevaa pelityyliä, Liukas suunnitteli.

Sitä toivoo taatusti myös HPK:n valmentaja Jarno Pikkarainen.

– Eetu on energinen ja hyvin liikkuva kamppailija, jolla on hyvä laukaus. Juuri niiden ominaisuuksien takia hänet ykkösketjuun nostin. Toistaiseksi on toiminut hyvin.

– Pidemmässä juoksussa pojalla hyvät mahdollisuudet päästä NHL:ään. Hän osaa kuitenkin elää luistimet jalassa tässä hetkessä haihattelematta liikoja. Se takaa tasaisen kehittymisen, Pikkarainen ennakoi.

Keskiviikon kaltaisilla esityksillä Liukkaalla voi olla mahdollisuus saada kauden aikana näyttöpaikka jossain EHT-turnauksessakin. Tehokkaita voimahyökkääjiä ei Leijonissa liikaa ole.