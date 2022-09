Kärpät voitti, vaikka kuri petti – Mikkelissä hälyttävän surkea yleisömäärä

Tappara hävisi yllättäen kotonaan. Pelicans kellisti SaiPan jo yhdeksännen kerran putkeen.

Oulun Kärpät jatkoi keskiviikkona Liigassa tappiotonta alkukauttaan, kun oululaiset kaatoivat keskiviikkona Vaasan Sportin vieraissa maalein 4–1.

Kärpät antoi Sportille runsaasti tilaisuuksia, sillä vaasalaiset saivat pyöritellä ylivoimaansa kymmenen minuuttia, mutta nihkeästi hyökkäyspäässä esiintynyt Sport ei onnistunut näitä tilaisuuksia hyödyntämään.

Erityisesti toinen erä oli Kärpille haastava, sillä vierailijat ottivat neljä kaksiminuuttista.

– Meidän kurinalaisuutemme petti. Vaihtorytmi puuttui ja tuli pitkiä vaihtoja, joiden jälkeen jouduimme ottamaan jäähyjä. Kun piti ottaa momentum takaisin, niin emmepä ottaneetkaan, Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki harmitteli.

Kärpät iski sen sijaan heti avauserässä illan ensimmäisellä ylivoimallaan, kun Sportin nelikon keskelle vapaaksi jäänyt Julius Junttila ohjasi kiekon maalille, jossa Joonas Kemppainen oli vielä varusteineen välissä.

Sport sai kuparisensa rikki päätöserässä Axel Holmströmin maalilla, mutta Ville Koivusen, Kasper Björkqvistin ja Junttilan kolmannen erän osumilla Kärpät otti kuitenkin voiton.

Ottelussa hyvin esiintynyt Kärppien maalivahti Joel Blomqvist korosti omalla pelaamisellaan Sportin tehottomuutta. Kärppien 20-vuotias maalivahtilahjakkuus venyi muutamaan erinomaiseen torjuntaan ja kirjautti ottelussa 26 torjuntaa.

– Kyllä meillä oli tänään oikeat aikeet ja oikeat teotkin, Sport-luotsi Risto Dufva sanoi.

– Ei tässä joukkuetta voi oikein mistään syyttää, hän lisää.

Täksi kaudeksi HPK:hon siirtynyt Eetu Liukas kaatoi kauden ensimmäisillä liigamaaleillaan hallitsevan Suomen mestarin Tapparan keskiviikkona Tampereella.

Liukas nosti vieraat ensin 3–3-tasalukemiin päätöserän alkupuolella ja sinetöi Tapparan kauden ensimmäisen kotitappion lukemin 3–4.

– Lähdettiin vähän mittaamaan meidän tasoamme ja nähtiin, että kun laitetaan all-in, niin voidaan kaataa tässä sarjassa kenet vain. Oli semmoinen Kerho-mainen voitto, oltiin haalarit päällä, Liukas sanoi.

HPK:n ykkösketjun vasemmalla laidalla pelannut Liukas nousi isoon rooliin myös viime kevään finaaliotteluissa Tapparaa vastaan, silloin TPS-paidassa.

– Viimeksi tuli täältä hopea kaulassa lähdettyä, se ehkä vähän vieläkin kaiveli. Pieni erityislataus oli, mutta ei mitään sen kummempaa.

Tappara koki jo toisen peräkkäisen tappion viikonlopun Kärpät-ottelun jatkeeksi. Suurin otsikoin Tampereelle kesällä palannut Jori Lehterä syötti kaikki isäntien kolme maalia, joista kaksi ylivoimalla.

Pelicansin mielestä jääkiekkoliigassa ei taida olla ihanampaa vastustajaa kuin SaiPa. Lappeenrantalaiset hakivat keskiviikkona Lahdesta yhden pisteen, mutta Pelicans voitti SaiPan jo yhdeksännen kerran peräkkäin. Kotivoiton takasivat toisessa erässä maalitilinsä liigatasolla avannut tamperelaispuolustaja Saku Salminen, 22, ja voittomaalikilpailun ainoana onnistujana maalin tehnyt Lukas Jasek.

– Alussa annettiin peliä liikaa vastustajalle haltuun. Kamppailimme ja luistelimme niin, että voitto kääntyi meille. Yllätyin vähän itsekin, miten pääsin pienestä kulmasta irti. Ehkä tuuletuksessakin näkyi, etten itsekään uskonut maalin tekemiseen, myönsi Tapparassa kahdella edelliskaudella 49 liigaottelua tehoin 0+3 pelannut Salminen.

SaiPalle irtosi piste ylivoimamaalilla isäntien pelin ainoan rangaistuksen aikana. Valtteri Ojantakanen avasi kauden maalintilinsä SaiPan alkukauden parhaan pistemiehen Ville Meskasen (0+3) nappisyötöstä. SaiPa on hävinnyt alkukauden neljä peliään, mutta saanut kaksi pistettä jatkoajalle venyneistä otteluista.

– Pienestä oli taas kiinni, ettei saatu enempää kuin piste. Maalinteossa on ollut tuskaa, mutta täysi luotto tässä on joukkueeseen, vakuutteli KooKoosta täksi kaudeksi SaiPan paitaan vaihtanut laitahyökkääjä Meskanen.

Jukurien ja Lukon jääkiekkoliigan kohtaaminen veti Mikkeliin hallikuulutuksen mukaan 1 610 silmäparia.

Kolmella tappiolla aloittaneen Jukurien kotipelien yleisökeskiarvo oli jo ennen keskiviikkoa sarjan heikoin 2 080. Jukureita yleisökato ei horjuttanut, kun joukkue otti avausvoiton maalein 3–1.

Olympiavoittaja ja maailmanmestari Frans Tuohimaan taival oli alkanut Jukureissa kolmella tappiolla, ja kiekot olivat pysähtyneet 83,6-prosenttisesti. Nyt Tuohimaalle merkittiin 27 torjuntaa.

– Ei ollut sellaista jämäkkyyttä, mitä viime esityksessä oli. Pelin voittamiseen oli riittävät maalintekopaikat. Toki Tuohimaa oli äärimmäisen hyvä, Lukon päävalmentaja Marko Virtanen sanoi.

Lukko tuhlasi kaksi minuuttia kestäneen kahden miehen ylivoiman, laukaukset se voitti 55–27.

– Vastustajan maalin jälkeen oli vaikeampi vaihe, mutta saimme kolmanteen erään järkevän puolustusmoodin päälle. Ensimmäinen ehjä suoritus tuntuu totta kai hyvältä, voittoa tuulettanut Tuohimaa hengähti.

Porin Ässien alkukauden vaikeimpia asioita jääkiekkoliigassa on ollut saada ylivoimapeli toimimaan. Ylivoimamaaleja on neljässä pelissä kertynyt tilastoihin yksi. Vastaavasti Ilves ei ole tällä kaudella alivoimalla maalia omiin päästänyt.

Keskiviikon Ilves-ottelussa tamperelaisilla oli patapaitojen erikoistilanteiden parhaat paikat. Yksi niistä johti Santeri Virtasen tekemään alivoimamaaliin. Virtanen iski kauden avausmaalinsa, ja vuonna 2004 syntynyt Jani Nyman koko liigauransa ensimmäisen osuman.

– Hänellä on niiden tekemiseen poikkeuksellisia kykyjä. Valmennuksella ja kovalla työllä Nyman ottaa varmasti paikkansa Suomi-kiekon kartalla, Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä totesi.

Viisi edellistä keskinäistä runkosarjapeliä päättyi Ilveksen voittoon. Nyman varmisteli kuudennen, kun Ilves lopulta voitti 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Nyman oli kuudessa parissa ainoa onnistuja.

Jos Ässien ylivoimapeli on takkuillut, Ilves onnistui silläkin osa-alueella.

– Ensimmäinen 40 minuuttia ei ollut sen näköistä peliä kuin halusimme, mutta erikoistilanteet pitivät meidät tuloksessa kiinni, Myrrä sanoi.

Kovin satsauksin kauteen lähtenyt JYP koki toisen perättäisen tappion jääkiekkoliigassa keskiviikkona, kun TPS haki pisteet Jyväskylästä maalein 4–1.

JYP nousi toisessa erässä maalin päähän, mutta sen jälkeen TPS:n kultakypärä Valtteri Pulli otti roolia. Puolustaja laukoi kahdesti vajaan parin minuutin sisään ja tuloksena kaksi maalia. Toisen ohjasi sisään kuukauden sopimuksella TPS:n paidassa pelaava Jasse Ikonen, ja toinen osuma merkittiin Pullin nimiin.

– Valtteri on erittäin fiksu ihminen ja viimeisen päälle kova urheilija. Hän on ollut vähän myöhäisherännäinen, mutta on hienoa, että oman kylän poika on ottanut tuollaisia askeleita urallaan. Vielä kun on varressa 197 senttiä pituutta ja luistelee noin hienosti, niin se auttaa tähän hommaan, TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas hehkutti 21-vuotiasta puolustajaa.

Viime kauden finalisti TPS:n peli-ilme oli keskiviikkona päättäväinen.

– Emme me kovin hyvin puolustaneet, mutta (Lassi) Lehtinen oli maalissa hyvä. Tärkeää oli saada maalit heti JYPin kavennuksen jälkeen. Se oli pelin kannalta ratkaisevaa, Ahokas totesi.

JYP sai pitkiä pyörityksiä turkulaisten päätyyn, mutta maalinteko oli tehotonta.

– Avauserä oli taas huono. Toinen ja kolmas olivat jo parempia, mutta emme saaneet kiekkoa sisään. Ei ole väliä, kuinka paljon on paikkoja ja kuinka paljon hallitsemme kiekkoa. Tämä peli vaatii maaleja, JYP-hyökkääjä Geoff Platt summasi.