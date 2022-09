SM-liigan mestari aloitti Ylen selostajana – ”Ei ole tuppisuuksi haukuttu”

Maalivahtiuransa pari vuotta sitten päättänyt Juha Järvenpää on nykyään melkoinen yleismies. Nyt häntä kuullaan myös jääkiekkoselostajana Ylellä.

Juha Järvenpää, 33, on tuttu nimi jääkiekon SM-liigan seuraajille. Värikäs porilaisvahti torjui 2010-luvulla kiekkoja niin Ässien, Ilveksen kuin KooKoon maalilla.

Suomen mestaruudenkin (2013) tuonut peliura päättyi Itävallan Dornbirnissä kevääseen 2020, mutta Järvenpää ei toden totta jäänyt peukaloitaan pyörittelemään.

Tuoreimpana aluevaltauksenaan Järvenpää debytoi viime viikolla Yle Puheen selostajana Kiekkokierros-klassikko-ohjelmassa.

– Joku viikko sitten soitettiin, että Porista puuttuu Kiekkokierroksen selostaja, kiinnostaisiko lähteä kokeilemaan?

Järvenpäätähän kiinnosti. Täysi aloittelija hän ei selostushommissa suinkaan ole. Peliuransa jälkeen hän on ehtinyt selostaa Satakunnan Kansan netti-tv:ssä A-juniorien lätkäotteluita, salibandya, nyrkkeilyä, jalkapalloa ja ”sen sellaista”, kuten urheilun moniosaaja itse ilmaisee.

Niihin hommiin Järvenpää ajautui kirjoitettuaan Itävallan-vuonnaan kotiseutunsa aviisiin "pari juttua”.

Kynäkin pysyy siis kädessä?

– Joo kyllä kato kympin oppilas olen aina ollut, niin eipä siinä mitään, Järvenpää kuittaa.

Järvenpää (oik.) toimii myös Porin Ravit Oy:n kilpailupäällikkönä. Viime talvena otetussa kuvassa vasemmalla toimitusjohtaja Jesse Laaksonen.

Yle Puheen selostusdebyytistään Järvenpää kertoo saaneensa hyvää palautetta.

– Ainakin nyt vielä saan jatkaa muutaman pelin verran. Hauskaa hommaa. Tykkään urheilusta ihan laidasta laitaan. Ei muuta kun paikan päälle katsomaan urheilua ja kertomaan, mitä siellä tapahtuu.

– Olen aina tykännyt höpötellä ja olla sosiaalinen ihminen. Peleissä kun pelasin, tykkäsin puhua pakeille paljon, mitä kentällä tapahtuu ja auttaa sillä. Selostaminen tulee aika luonnostaan.

Peliuransa aikana Järvenpäätä ei tunnettu pukukoppien hiljaisimpana kaverina. Siinä mielessä siirtyminen mikrofonin ääreen ei ole yllättävää.

– Joo ei minua yleensä ole päästy tuppisuuksi haukkumaan, Järvenpää naurahtaa.

– Mutta en minä vakavissani peliuran aikana miettinyt selostushommia. Tämä on vähän sellaista go with the flow -meininkiä.

Porissa kahden koiransa kanssa asuva Järvenpää on todellakin mennyt viime vuodet flow’n mukana.

Selostushommien ohessa innokas hevosmies työskentelee Porin Raveilla kilpailupäällikkönä ja ”jokapaikanhöylänä”. Hän on myös valmentanut jääkiekkoa Ässien junioreissa.

Padelistakin Järvenpää kertoo innostuneensa siinä määrin, että on kunnostautunut siinäkin lajissa jo valmentajana.

– Sitten kävin myös eräopas- ja riistanvartijakoulun tuossa metsäopistolla. Vähän niitäkin hommia olen kokeillut.

Trendilaji padel kuuluu Juha Järvenpään (oik.) laajaan repertoaariin.

Erähommatkin ovat Juha Järvenpäälle tuttuja. Syksyllä 2011 silloinen Ässien maalivahti kalasteli nykyään NHL:ssä pelaavan Joel Armian kanssa.

Kuten peliuran jälkeisestä kattavasta CV:stä käy ilmi, Järvenpää on kokeillut jos jonkinlaista hommaa etsiessään mieleisintä seuraavaa urapolkua.

Selostus- ja toimittajatöidenkin suhteen hän suhtautuu tulevaan avoimin mielin.

Nyt kun jalka on Yleisradiolla jo oven välissä, kenties Järvenpäätä kuullaan joskus tulevaisuudessa laajemminkin valtakunnan kanavissa?

– Se on enemmänkin ollut noita kaverien naljailuita, ettei se Mertaranta enää mikään nuori poika ole. Mutta en minä kyllä itsestäni ole ajatellut, että olisin pian joku sinivalkoinen ääni, Järvenpää hekottelee.

Seuraavan kerran Järvenpää on äänessä Yle Puheen Kiekkokierroksella 1. lokakuuta Ässät–KooKoo-ottelussa.