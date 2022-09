NHL-legendan poika muutti Suomeen – yksi asia ihmetyttää täkäläisessä ruokakulttuurissa

Dominic Turgeon pelaa ensimmäistä kauttaan Suomessa.

Porin Ässiin täksi kaudeksi siirtynyt 26-vuotias keskushyökkääjä Dominic Turgeon tietää, millaista on olla legendan poika.

Sukunimi Turgeon herättää kunnioitusta kiekkomaailmassa. Dominicin isä Pierre Turgeon, 53, on yksi NHL:n kaikkien aikojen herrasmiespelaajista.

Pierre Turgeon on NHL:n historian 34:nneksi paras pistemies. Neljä kertaa NHL:n tähdistöotteluun valittu Turgeon pelasi maailman parhaassa kiekkoliigassa 19 kautta ja teki 1 294 runkosarjaottelussa 1 327 pistettä.

Parhaalla kaudellaan 1992–93 Turgeon sijoittui pistepörssin kuudenneksi 132 pisteellään, heti Teemu Selänteen jälkeen. Samalla kaudella Turgeon voitti Lady Byng -palkinnon.

Dominic Turgeon on syntynyt helmikuussa 1996 Pointe-Clairessa, Montrealin lähistöllä. Samaan aikaan hänen isänsä loisti Montreal Canadiensin ykköstähtenä ja kapteenina.

– Varttuessani oli mahtavaa nähdä isäni pelaavan. Olen siunattu ja kiitollinen siitä, että pääsin näkemään NHL-maailmaa ja viettämään aikaa pukukopeissa jo niin nuorena. Halusin sitä samaa ja halusin elää samanlaista elämää. Muistan sen ajan niin hyvin. Parasta aikaa, Dominic Turgeon muistelee Ilta-Sanomille.

Pierre Turgeon (takana) Jari Kurrin tiukassa vartioinnissa Montrealissa pelatussa NHL-ottelussa maaliskuussa 1996.

Kuuluisan isän poikana kasvaminen oli Dominicille enemmän etuoikeus kuin rasite.

– En ole koskaan ottanut paineita siitä, että olen Pierren poika. Olemme hyvin erilaisia pelaajia. Hän oli erittäin hyökkäysvoittoinen pelaaja. Minä olen enemmän puolustava hyökkääjä, hän sanoo.

– Jos olisin ottanut liikaa paineita, jossain kohtaa urani olisi ajautunut sivuraiteille. Se olisi voinut olla henkisesti liian raskasta.

” En ole koskaan ottanut paineita siitä, että olen Pierren poika.

Turgeonit ovat kiekkoperhettä.

Dominicin sisaruksista Elizabeth ja Valerie pelasivat myös jääkiekkoa. Pikkusisko Valerie, 24, pelasi Harvardin yliopistossa vuosina 2016–18. Isosisko Elizabeth pelasi muun muassa USA:n U18-maajoukkueessa ennen kuin hän menehtyi 18-vuotiaana auto-onnettomuudessa vuonna 2010.

Pierre Turgeonin isoveli Sylvain oli aikansa junioritähti. Hänet varattiin NHL:ään toisena pelaajana vuonna 1983 ja hän pelasi NHL:ssä yhteensä 12 kautta.

Dominic Turgeonin unelma toteutui kaudella 2017–18, kun hän debytoi NHL:ssä Detroit Red Wingsin legendaarisessa paidassa. Turgeon on pelannut NHL:ssä yhdeksän ottelua.

Kiekkoperheen taitavimmasta pelaajasta ei saa debattia aikaiseksi.

– Isäni ehdottomasti. Sille on syynsä, miksi hänet varattiin NHL:ään numerolla yksi (vuonna 1987) ja minut varattiin kolmannella kierroksella (2014), naurahtaa Turgeon.

– Isäni on roolimallini. Hän ajatteli peliä puhtaasti hyökkäyssuuntaan, ja minä taas olen aina pelannut enemmän puolustus ensin -mentaliteetilla. Puolustamisen tärkeyttä on opetettu minulle pienestä pitäen ja se on muovannut minua pelaajana.

USA:ssa lähes koko elämänsä asunut Turgeon halusi tänä vuonna elämäänsä muutoksen. Siksi hän päätti kuuden AHL:ssä pelatun kauden jälkeen siirtyä Eurooppaan.

– Olen aina miettinyt, että haluaisin pelata jääkiekkoa Euroopassa ja kokea sen puolen tässä ammatissa. Pelasin kuusi vuotta AHL:ssä, enkä päässyt pelaamaan NHL:ssä enää viimeisinä vuosina. Koin, että nyt oli hyvä paikka muutokselle ja pelata uudessa kulttuurissa, Turgeon perustelee siirtoaan Ässiin.

Pori on tuntunut ensimmäiset puolitoista kuukautta kotoisalta.

– Olen viihtynyt Porissa erinomaisesti. Täällä on pienen kaupungin fiilis, mikä sopii minulle, sillä vanhempani ovat kotoisin pienestä kaupungista. Tänne oli helppo tulla, koska kaikki ovat ystävällisiä ja puhuvat englantia. Minulla on ollut tervetullut olo, Turgeon kokee.

Porin murretta ei tarvitse opetella, sillä Ässien joukkueessa Turgeon on yksi viidestä pohjoisamerikkalaisesta pelaajasta.

– Aina kun samassa joukkueessa on joku, joka on myös elänyt Pohjois-Amerikassa, se helpottaa, Turgeon sanoo.

Pataa edustaa myös toinen NHL-kiekkoilijan poika, Alexander Ruuttu, jonka isä Christian Ruuttu pelasi Pierre Turgeonin kanssa viisi kautta Buffalo Sabresissa 1980–90-lukujen taitteessa.

– Olemme puhuneet siitä Alexanderin kanssa. Tässä taas näkee, miten pieni kiekkomaailma lopulta on. Alexander on niitä kavereita, joista on ollut paljon apua tänne tullessa. Hän on avoin, ystävällinen ja puhuu sujuvasti kolmea kieltä, sanoo Dominic Turgeon.

Dominic Turgeon nähtiin viimeksi NHL:ssä kaudella 2018–19 Detroitin riveissä.

Turgeon on profiililtaan kahden suunnan hyökkääjä, joka ei ole koskaan mässäillyt pisteillä. Tässä mielessä omena on pudonnut kauas puusta.

– Pyrin pelaamaan viisaasti, hoitamaan puolustusvelvoitteet ja pimentämään vastustajan kärkipelaajia. Haluan myös Ässissä auttaa joukkuettani hyökkäyssuuntaan. Aloitukset kuuluvat myös vahvuuksiini.

Uuteen pelikulttuurin sopeutuminen on vasta alkutekijöissä, mutta Turgeon huomasi heti selkeän eron suomalaisen ja pohjoisamerikkalaisen jääkiekon välillä.

– Isoin muutos on kiekkokontrolli. Jos punaviivan kohdalla ei ole paikkaa edetä, täällä kiekko pelataan takaisin alas ja pidetään hallussa. Pohjois-Amerikassa kiekkoa vain heitetään päätyyn vastaavanlaisissa tilanteissa, Turgeon vertaa.

Turgeonia miellyttää ison kaukalon tarjoamat mahdollisuudet.

– Pelin tempo on hieman hitaampi, mutta se johtuu paljon siitä, että jää on isompi ja tilaa on enemmän. Tykkään siitä. Täällä taitopelille on enemmän tilaa ja pitää hallita kiekkoa. Sopeutumisessa menee oma aikansa, mutta peli peliltä tuntuu paremmalta. Edellisessä pelissä (lauantaina JYPiä vastaan) tunsin oloni ensimmäistä kertaa mukavaksi.

Turgeon pääsi kokemaan viime lauantaina ensimmäistä kertaa Isomäen meininkiä. Porilaisten luoma tunnelma saa kiitosta amerikkalaishyökkääjältä.

– On mahtavaa nähdä, miten intensiivisesti yleisö elää ja kannustaa pelien aikana. Se oli pieni kulttuurishokki. Fanit tekevät ison eron ja pitävät hyvää meteliä. Samaa ei näe Pohjois-Amerikassa.

Ässien Dominic Turgeon (vas.) kamppaili Ilveksen Joonas Odenin kanssa runkosarjan avausviikolla Nokia-areenassa.

Myös jäähallin ulkopuolella uuden kulttuurin hengittäminen on ollut jännittävää ja opettavaista aikaa.

– Autolla ajaminen on tuntunut oudolta. On pitänyt opetella kaikki uudet liikennemerkit ja tottua siihen, ettei punaisissa valoissa saa kääntyä oikealle, kuten USA:ssa.

Turgeon on heittäytynyt rohkeasti myös suomalaisen ruokakulttuurin syövereihin Porissa.

– Pari ensimmäistä viikkoa söin ulkona eri ravintoloissa. Ruoka on erilaista täällä, mutta olen tykännyt siitä. Isoin yllätys on se, että Suomessa lounaalla on lähes kaikkialla buffet. Kotona USA:ssa tätä ei näe niin paljon, Turgeon hämmästelee.

– En tiennyt buffeteista etukäteen, mutta tykkään tästä tavasta. Ruoka on heti valmiina ja ruokaa saa syödä niin paljon kuin jaksaa.