SM-liigatuomio: Olli Jokinen laukoi rajua tekstiä omista pelaajistaan – mitä ihmettä Mikkelissä tapahtuu?

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Olli Jokisen luotsaama Jukurit on aloittanut kauden kolmella tappiolla.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Petri Kontiola on saanut lentävän lähdön uransa viimeiselle kaudelle. Lokakuun alussa 38 vuotta täyttävä maestro on heiluttanut tahtipuikkoa näytöstyyliin Ilveksen kärkisentterinä. Avausviikon saldo oli vakuuttava: kolmeen otteluun tehot 2+3. Kontiolan merkitys Ilveksen murhaavassa ylivoimapelissä on korvaamaton.

Puheenaihe

Ei paljon vaihtoehtoja: SM-liigan uniset verkkosivut. On se kumma homma, ettei SM-liiga saa virallisia, miljoonan euron verkkosivujaan toimimaan edelleenkään. Aina saa hävetä.

Lue lisää: SM-liigan miljoonan euron nettisivut pettivät – nyt puhuu toimitusjohtaja: ”Olen todella pahoillani”

Lue lisää: Kommentti: SM-liigan uskomaton pelleily jatkuu – enää ei sössötyksiä kaivata

Tyyli

Jyväskylässä on aistittavissa kiekkobuumia. Surkeiden kausien jälkeen JYP hakee ryhtiliikettä kovilla panostuksilla. Pelaajabudjetti nousi täksi kaudeksi 700 000 eurolla ja jalkeilla on iskukykyinen ryhmä. Jyväskyläläiset vastasivat hienosti huutoon. Kotiavauksessa Hippoksen hornankattila oli loppuunmyyty (3 500 katsojaa).

Moka

Äijänsuon lauantai-illassa reppanat olivat vauhdissa. Lukon ja TPS:n välisen ottelun toisella erätauolla jäähallin käytävällä puhkesi kahakka, joka eteni poliisin tutkittavaksi. Katsomorähinöinti on tuomittavaa pelleilyä, josta on annettava asiaan kuuluvat sanktiot. Porttikiellot näille idiooteille.

Lue lisää: SM-liigan katsomorähinästä nousi kohu – näin liigapomo kommentoi rajuja tapahtumia

Yllätys

Tapparan ikoni Kristian Kuusela ei pahemmin tuulettele tekemiään maaleja, mutta kauden avausottelussa 39-vuotias konkari intoutui tuulettamaan jopa syöttöään Patrik Virran tekemään maaliin. Nyt on villiä! Kuusela nousi myös avausviikolla kaikkien aikojen tilastokakkoseksi pelattujen runkosarjaotteluiden määrässä (1 057).

Kristian Kuusela avasi pistetilinsä kauden avausottelussa.

Teemu Suvinen

Tähti

Onko KooKoon urheilutoimenjohtaja Jarno Kultanen löytänyt jälleen kultakimpaleen? Ruotsalaisvahvistus Linus Andersson on tuloksentekijänä vielä katsomaton kortti, mutta nyt hän johtaa SM-liigan pistepörssiä. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun tuntematon ulkomaalaishankinta lyö läpi Kouvolassa.

Puheenaihe

Yleisömäärät, jälleen. Ensimmäisen viikon katsojaluvut eivät missään nimessä vastanneet odotuksia. Tappara–HIFK-ottelussa pitäisi olla enemmän kuin 4 420 katsojaa, ei selityksiä. Muutaman pelin perusteella on vielä turha panikoida, mutta se on nyt selvää, että liigan ja seurojen myyntiosastoilla riittää työnsarkaa. Ihmiset käyttävät nyt rahaa säästeliäästi.

Tyyli

Jokerien legenda Steve Moses palasi tyylillä SM-liigaan (kolme peliä, tehot 2+1) ja osoitti, että nopeus ja maalivainu ovat yhä tallella. Nyt HPK:lla on Michael Jolyn lisäksi toinenkin syömähammas, joka pystyy taikomaan maaleja tyhjästä ja ratkomaan otteluita.

Moka

Ässien katastrofaalinen alku. Viime kauden pohjakosketuksen jälkeen Karri Kiven joukoilla on yksi tehtävä: palauttaa uskottavuus. Toistaiseksi ei hyvältä näytä, sillä kahdessa ensimmäisessä ottelussaan ”Pata” sai tylyn selkäsaunan. 5–0-murskavoitto kotiavauksesta oli sentään ryhtiliike ja lupaus paremmasta.

Karri Kiven valmentama Ässät kynti kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussa.

Yllätys

On se jonkinlainen positiivinen yllätys, kun aalto kiertää Turkuhallia jo TPS:n ensimmäisessä kotiottelussa syyskuussa. Toivottavasti Turun kiekkohuuma jatkuu, sillä kaukalossa TPS:n otteet ovat olleet kaksijakoisia: kotiavauksen maali-ilottelun jälkeen turkulaiset kävivät Raumalla häviämässä tylysti 0–6.

Sasha Huttunen

Tähti

Ilari Melart on muuttunut sitten viime näkemän. Tästä saatiin loistava esimerkki Tappara-ottelussa, kun IFK:n pakki tanssahteli sinisellä ja ampui kaksi maalia 40 sekunnin välein. Aiemmin perusjärkäleenä tunnetun Melartin askel on nyt kevyempi ja kiekko pysyy lavassa. Melart 2.0 hätyyttelee puolustajien maali- ja pistepörssin kärkisijoja.

Ilari Melartin työkalupakki on monipuolistunut vuosien saatossa.

Puheenaihe

SM-liigan nettisivut. On täysi vitsi, että kun ”kaikkien aikojen kausi” alkaa, tilanteita ja maalintekijöitä pitää etsiä jostain aivan muualta kuin liigan omilta virallisilta sivuilta. Miten tämä voi olla näin vaikeaa vuonna 2022? Tilastoissa levisi myös väärää tietoa, kun pelaajien henkilökohtaiset maalimäärät eivät pitäneet paikkaansa.

Lue lisää: Asiantuntija pöyristyi SM-liigan nettisivuista – ”Aivan järjetöntä, antaisin potkut”

Tyyli

Ilveksen Santeri Virtanen puhui rohkeasti C Moren haastattelussa. Viime kausi katkesi pelottavaan sydänsairauteen, mikä vei voimat ja syöksi nuoren hyökkääjän syviin vesiin. Läheiset olivat huolissaan, mistä Virtanen kertoi haastattelussa kyynelsilmin. Nyt kaikki on hyvin – ja pelikin kulkee. Virtasen uusi elämänilo on inspiraatio monelle.

Moka

Viime kauden sensaatiojoukkue Jukurit aloitti kauden kolmella tappiolla. Omissa kolisi rajusti: kaksitoista päästettyä maalia. Päävalmentaja Olli Jokinen laukoi yllättävän kovaa tekstiä HPK:lle maalein 4–5 kärsityn kotitappion jälkeen. ”Olen erittäin huolestunut muutamien pelaajien työmoraalista”, Jokinen sanoi ja pyysi faneilta anteeksi.

Yllätys

Raimo Helminen palaa Ilvekseen. Tamperelaisseura yllätti hankkimalla uuden apuvalmentajan kesken starttikiihdytyksen. Siitä on tasan kymmenen vuotta, kun ”Raipe” sai potkut Ilveksen päävalmentajan paikalta. Paljon on tapahtunut sen jälkeen, ihmiset ovat vaihtuneet ja haavat umpeutuneet. Eikä muuten yllättäisi, jos tässä olisi Ilveksen ensi kauden päävalmentaja.