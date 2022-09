SM-liigan katsomossa raju yhteenotto – Lukon toimitusjohtaja kertoo, mitä hallin käytävällä tapahtui

Lukon toimitusjohtajan mukaan välikohtauksen aiheutti yksittäinen raumalainen.

Raumalla Äijänsuon areenalla tapahtui lauantaina ikävä välikohtaus Lukon ja TPS:n välisen SM-liigan ottelun erätauolla, kun areenan käytävätiloissa puhkesi kärhämä.

Kapeassa käytävässä tapahtuneen välikohtauksen aikana paikalle sattuneita lapsia jouduttiin työntämään suojaan vieressä olleeseen mediatilaan.

Tilannetta todistanut selostaja Risto Leino kuvaili Länsi-Suomelle tapahtunutta ”aikamoiseksi painimaaotteluksi”.

– Kaksi henkilöä oli maassa, kun itse tulin paikalle. Mielestäni näin, että ainakin pyrittiin lyömään. Selkeästi oli halua kumauttaa toista turpaan, Leino kuvaili.

IS tavoitti sunnuntaina Rauman Lukon toimitusjohtajan Jukka Kunnaksen, joka kertoi saaneensa lauantain ottelun turvallisuuspäälliköltä tuoreeltaan seikkaperäisen selonteon tapahtuneesta.

– Tilanne on ollut kahden henkilön välinen kohtaaminen, jonka on aiheuttanut yksi raumalainen henkilö. Ympärillä on varmasti ollut ihmisiä, mutta mitään joukkotappelua ei ole ollut, Kunnas kertoi.

– Hän on tullut saniteettitiloista ulos ja alkanut haastamaan riitaa turkulaisten kanssa. Siinä ei ole ollut iskujenvaihtoa, enemmänkin tönimistä. Turkulaiset ovat tyylikkäästi ja asiallisesti rauhoittaneet tilannetta erottamalla näitä kahta tilanteessa ollutta ja eristämällä raumalaisen toisesta henkilöstä. Samassa yhteydessä paikalle ehtivät järjestysmiehet, Kunnas sanoo.

Nujakan tielle joutuneita lapsiperheitä säikäyttäneestä tilanteesta ei Kunnaksen mukaan ollut sivullisille varsinaista vaaraa.

– Kyseinen käytävä on varsin ahdas, ja siinä on vähän tilaa liikkua. Kun tällainen kohtaaminen tapahtuu, niin siinä on tietysti syytä siirtää sivulliset nopeasti pois, jotta vaaratilannetta ei synny, Kunnas sanoo.

Toimitusjohtaja sanoo, että tilanteessa vältyttiin henkilövahingoilta. Välikohtauksen aloittajana toiminut raumalainen poistui itse areenalta heti tilanteen rauhoituttua.

– Raumalainen henkilö poistui itse areenalta saman tien. Tilannekuvan selvittyä ei ollut mitään aihetta poistaa turkulaista osapuolta hallista. Hän joutui tilanteeseen raumalaisen henkilön takia.

Raumalaisen rähinöitsijän henkilöllisyys on Kunnaksen mukaan seuralla tiedossa. Sanktioita on luvassa.

– Tästä tulee kovat sanktiot. Pitkä porttikielto on luvassa, ja ehdottomasti rikosilmoitus tullaan tekemään, jos sen edellytykset täyttyvät. Tämä raumalainen ei edusta millään tavalla meidän fanejamme. Kyse on ollut yksittäisestä nuorehkosta henkilöstä, joka on käyttäytynyt täysin sopimattomasti, Kunnas sanoo.

– Meillä ja varmasti myös muilla liigajoukkueilla on täysi nollatoleranssi tällaisissa asioissa. Tällainen katsomokäyttäytyminen ei kuulu millään tavalla jääkiekkoon.

Kunnaksen mukaan tapahtunut perataan huolellisesti olennaisten tahojen kanssa.

– Jatkoa ajatellen tässä käydään huolellinen keskustelu meidän kesken, sekä myös TPS:n ja poliisin kanssa, että miten tällaisia tilanteita voi estää entistä paremmin. On tärkeää, että hallille voi tulla rauhassa pitämään hauskaa.