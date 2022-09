Tiesitkö? Juha Tapion poika on jääkiekkoilija – pelaa tänään ensimmäisen ottelunsa SM-liigassa

Mikael Tapio vetää ensipiirtonsa liigajäillä.

Hämeenlinnan Pallokerhon takalinjoilla nähdään perjantaina uusi tuttavuus, kun Mikael Tapio debytoi SM-liigassa.

Tapio on merkitty HPK:n kokoonpanoon seitsemänneksi puolustajaksi vierasottelussa Mikkelin Jukureita vastaan.

Tapion, 20, isä on Suomen tunnetuimpien artistien joukkoon kuuluva Juha Tapio, joka on myös nähty viime vuosina televisiossa The Voice of Finlandin tähtituomarina.

Mikael Tapion liigadebyytistä kertoi ensimmäisenä Keski-Uusimaa.

Juha Tapio palkittiin vuonna 2009 Emma-gaalassa vuoden parhaana miessolistina.

48-vuotiaan tähtiartistin poika erottuu HPK:n puolustuksessa ainakin raamiensa puolesta.

Kookas 193-senttinen ja 95-kiloinen rightin puolen puolustaja pelasi viime kaudella 34 ottelua HPK:n U20-joukkueessa. Tapio piipahti myös kolmen ottelun lainapestillä Mestiksessä FPS:n riveissä.