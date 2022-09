Asiantuntija pöyristyi SM-liigan nettisivuista – ”Aivan järjetöntä, antaisin potkut”

Petteri Järvinen ihmettelee SM-liigan parjattujen verkkosivujen suunnittelua.

Usein kuulee puhuttavan erilaisista kevään merkeistä, mutta varma syksyn merkki vaikuttaa olevan se, että jääkiekon SM-liigan verkkosivut kyykkäävät. Näin kävi taas, kun kausi käynnistyi tiistaina Tapparan ja TPS:n kohtaamisella ja keskiviikkona isolla kierroksella.

SM-liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki kertoi torstaina IS:lle, että liiga on pahoillaan tilanteesta, mutta syitä sivuston toimimattomuuden taustalla hän ei juuri avannut.

Lue lisää: SM-liigan miljoonan euron nettisivut pettivät – nyt puhuu toimitusjohtaja: ”Olen todella pahoillani”

Sen sijaan niitä avasi tietotekniikka-alan pitkäaikainen asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen.

– On täysin käsittämätöntä, että tuollainen sivusto kyykkää. Nykyään kun on pilvipalveluita ja kaikkia hienoja kehitystyökaluja, niin ei palvelin voi mennä jumiin. Kun sivusto ei edes lähetä videokuvaa livenä, Järvinen ruotii.

Järvinen tutustui IS:n soittaman puhelun jälkeen SM-liigan verkkosivuihin ja pöyristyi. Hän löysi reilusti alokasmaisia virheitä sivustosta, josta SM-liiga IS:n tietojen mukaan maksoi miljoona euroa.

– Ilmeisesti hitaus johtuu siitä, että SM-liigan sivustolla on tolkuton määrä viittauksia ulkopuolisiin sivustoihin (ei pilvessä) ja kasapäin erilaisia analytiikkalaskureita, joilla käyttäjiä seurataan markkinointia varten. Osa valokuvista näytti olevan png-muodossa, mikä nostaa niiden koon kymmenkertaiseksi jpegiin verrattuna, hän avaa.

– Vertasin Liiga.fi sivuja Veikkausliiga.fi-sivuihin. GTMetrix-työkalu näyttää valtavan eron sivujen välillä. Lataus- ja reagointiajat ovat näin iltapäivällä, kun mitään kuormitusta ei juuri ole, Liiga.fi-sivulla 2–5-kertaiset. Ei ihme, jos sivusto tökkii pahasti, kun isompi määrä käyttäjiä tulee kerralla. Joissakin osa-alueissa Liiga.fi oli jopa 25 kertaa raskaampi ja sen vuoksi hitaampi ladata.

GTMetrixin testissä Veikkausliigan sivut saivat arvosanan C, joka vastaa kouluarvosanoissa kasia, kun SM-liigan arvosana oli suunnilleen vitosta vastaava F.

SM-liigan verkkosivujen toimivuus saa testissä surkean arvosanan.

Veikkausliigan sivut toimivat huomattavasti paremmin.

– En ole tämän alan asiantuntija, mutta sanoisin että Liiga.fi-sivuston raskaus johtuu puutteellisesta suunnittelusta. Jo yksin aloitussivulle on lisätty liian paljon kaikkea. Ero Veikkausliiga.fi-sivuihin käytön nopeudessa ja mukavuudessa on huomattava näin matalankin kuormituksen aikana.

Yksi asia, jota Järvinen pitää erityisen käsittämättömänä, on sivuilta löytyvien kuvien tiedostomuoto. Kuvat eivät ole JPG-muodossa, vaan huomattavasti raskaampina PNG-kuvina.

– Tähän ei tarvita it-asiantuntemusta: pelaajien pienet kuvat ovat todellisuudessa isoja PNG-kuvia, jotka vain pienennetään sivulla näytettäväksi pelikokoonpanoissa. Tämä on helppo todeta, kun lataa pelaajakokoonpanosta pienen pelaajakuvan omalle levylle hiiren kakkospainikkeella. Se tuottaa ison PNG-tiedoston, Järvinen hämmästelee.

– Aivan järjetöntä, antaisin potkut tällaisen tekijälle. PNG on tarkoitettu grafiikkakuviin, valokuvissa se kasvattaa tiedostokoon 10–50-kertaiseksi. Kaiken huipuksi nämä isot PNG-tiedostot vain kutistetaan selaimessa mahtumaan postimerkin kokoiseen tilaan, jolloin siirrettävän datan määrä kasvaa arviolta satakertaiseksi ihan turhaan, Järvinen linjaa.

Liigan sivujen pelaajakuvat ovat moninkertaisesti liian isoina tiedostoina.

Vielä yksi sivustoa hidastava tekijä on Järvisen mukaan se, että kun uusi verkkosivu tehtiin, siirtymää vanhasta sivustosta uuteen ei ole tehty kunnolla. Paljon aineistoa on linkitetty uudelle sivustolle vanhalta palvelimelta.

Kun vanhojen palvelinten osoitteet roikkuvat mukana, se hidastaa käyttöä. Osa omastakin sisällöstä pitää tällöin hakea toisesta paikasta.

– ”Uudistus” on tehty mahdollisimman helposti vain linkittämällä vanhan palvelimen sisältö uuteen, kun tiedostot olisi pitänyt siirtää uuteen osoitteeseen. Kiire on tuskin syynä, onhan ollut koko kesä aikaa. Pikemminkin on haluttu säästää vaivaa ja kustannuksia.

Kaiken tämän perusteella tuntuu erikoiselta, että sivuista olisi maksettu miljoona euroa. Järvinen osaa arvella, mihin ne rahat ovat voineet mennä.

– Mielestäni mikään nettisivu ei maksa miljoonaa. Komponentit, joilla näitä tehdään, ovat likipitäen ilmaisia. Rauta on halpaa, voidaan ostaa pilvipalveluna. Jäljelle jää vain työ. Kukaan koodaaja ei oikeasti voi veloittaa tuollaisesta palvelusta työperäisesti tuollaisia summia.