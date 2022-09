SM-liigan miljoonan euron nettisivut pettivät – nyt puhuu toimitusjohtaja: ”Olen todella pahoillani”

SM-liigan verkkosivut eivät ole toimineet kauden alussa.

SM-liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki on harmissaan verkkosivuongelmista.

Jääkiekon SM-liigan runkosarja alkoi tiistaina, kun viime kevään finalistit Tappara ja TPS kohtasivat Tampereella. Avausillan yhdeksi puheenaiheeksi nousi SM-liigan vialliset verkkosivut.

Liigan verkkosivut tökkivät myös keskiviikon isolla kierroksella, kun ohjelmassa oli kuusi ottelua – ja samoin torstain yhden ottelun kierroksella.

Ongelma ei ole uusi. SM-liigan verkkosivut ovat keränneet viime vuosina tasaisesti kipakkaa kritiikkiä.

Ilta-Sanomat yritti tavoitella SM-liigan digitaalisen liiketoiminnan johtajaa Jukka Sundquistia keskiviikkoillasta alkaen tuloksetta.

Lopulta torstaina alkuillasta julkisuuteen astui toimitusjohtaja Kati Kivimäki.

Miten voi olla mahdollista, että vuonna 2022 SM-liigan verkkosivut eivät toimi, toimitusjohtaja Kati Kivimäki?

– Harmittaa kovasti. Ollaan kovasti odotettu kauden alkua ja panostettu kauden alkuun. Meillä on kovat odotukset. Siksi tuntuu kurjalta, että sivustolla on viiveitä, eivätkä ihmiset ole päässeet seuraamaan digitaalisesti otteluita. Olen todella pahoillani.

Yllättikö verkkosivujen toimimattomuus SM-liigan vai oliko tähän varauduttu?

– Ollaan varauduttu todella kovasti, ettei sivustolla ole ongelmia. Sivustoja on uudistettu vuoden aikana. Olemme pyrkineet parantamaan käytettävyyttä ja korjaamaan niitä puutteita, mitä aiemmin on ollut. Paljon on tehty töitä ja varauduttu kauden alkuun. Nyt löytyi virhe, joka aiheutti osittaista toimimattomuutta.

Verkkosivuissa on ollut ongelmia vuosikaudet, usein kauden alussa. Mistä tämä johtuu?

– Sivustojen pitäisi toimia. On selvää, että sivustojen kuorma ja käyttö kasvavat merkittävästi kauden alussa, mikä on aiheuttanut ongelmia. Mutta ei tässä ole selityksiä. Sivustojen pitäisi toimia.

Tuttu näky alkukaudella SM-liigan nettisivuilla.

SM-liigan uusien nettisivujen ulkoasua ja käytettävyyttä on kritisoitu paljon. Mitä vastaatte kritiikkiin?

– Ollaan kehitetty paljon vuoden aikana sivustoa, mutta meidän pitää tarkasti kuunnella palautetta ja kehittää sivustoa. Sivustoasia on erityisesti tutkinnan alla näiden alun ongelmien jälkeen. Meidän pitää ottaa tämä vakavasti.

Kenen piikkiin verkkosivujen toimimattomuus menee?

– Liiga vastaa omista sivustoistaan.

Kuka verkkosivuista on vastuussa?

– Tällainen verkkosivustokokonaisuus on valtavan iso kokonaisuus. Siinä on pitkä historia ja paljon kehitettävää.

IS:n tietojen mukaan SM-liiga on maksanut miljoona euroa uusista verkkosivuista. Miten tuon kokoluokan verkkosivusto voi maksaa miljoonan?

– Täytyy sanoa, että en osaa sanoa kantaa siihen, mitä kehitys on maksanut vuosien aikana. Sivuston ja palvelun pitää olla kunnossa. Halutaan panostaa siihen, että ne toimivat jatkossa.

Miten ihmeessä tällä summalla ei saa toimivia verkkosivuja?

– Vaikea ottaa kantaa historiaan tai aikaisempiin asioihin, mitä on tehty. Katse on tulevaisuudessa. Isoja askelia on otettavana. Varmistetaan, että sivusto toimii jatkossa.

Eikö liigan toimistolla ole riittävästi osaamista ostaa toimivaa verkkosivukokonaisuutta?

– Kyllä varmasti on, ja kehitys jatkuu.

Miksi sitten ammattilaiset eivät ole saaneet tätä ongelmaa kuntoon?

– Ollaan tätä koko asiaa käyty läpi. Sivustoa on kehitetty pitkään. Kauden avaukseen on lähdetty erityisillä panostuksilla ja resursseilla. Kun akuutit asiat on korjattu, meidän täytyy kumppanin kanssa käydä syvällisesti läpi, miten sivustoa kehitetään.

Ohjelmisto- ja palveluyritys Digia vastaa tällä hetkellä sivujen tekniikasta. Minkälaisia keskusteluja olette käyneet firman kanssa?

– Fokus on siinä, että ongelmat korjataan.

Lataa, lataa, mutta mitään ei tapahdu.

Miten verkkosivujen ongelmat aiotaan korjata?

– Siellä on digitaalinen tiimi viemässä sitä asiaa eteenpäin. Yksityiskohtaisemmin en pysty asiaa avaamaan.

Viime kaudella käytössä oli vielä vanhat nettisivut old.liiga.fi. Miksi niiden käyttömahdollisuus on poistettu?

– Näitä kahta sivustoa on pidetty rinnakkain uuden sivuston avauksen jälkeen. Siitä tulee kuluneeksi nyt reilu vuosi. Tietysti kahden sivuston jatkuva ylläpitäminen ei ole järkevää. Suunnitelmissa oli, että siirrytään yhteen sivustoon.

Palaavatko vanhat sivut käyttöön?

– Vanhat sivustot eivät palaa. Kehitetään uutta sivustoa ja panostetaan asiakkaan käyttäjäkokemukseen.

Eikö teitä hävetä tämä vuodesta toiseen jatkuva puuhastelu verkkosivujen kanssa?

– Kyllä harmittaa, ettei onnistuttu.