Rauman Lukon hämmentävä tempaus aiheutti hetkessä äläkän somessa – kelkka kääntyi pikatahtia

SM-liigassa pelaava Rauman Lukko tiedotti tiistaina jakavansa ämpäreitä Maailman ympäristöpäivän kunniaksi. Päivää myöhemmin seura luopui ideasta.

Rauman Lukko tiedotti tiistaina, että sen 17. syyskuuta Turun Palloseuraa vastaan pelattavan SM-liigaottelun teema on ”Ämpäripeli”.

Syyskuun teemaotteluita mainostavassa kuvassa raumalaisseura esitteli tapahtuman seuraavasti: ”Maailman ympäristöpäivä – 1000 ensimmäiselle ämpärit”.

Twitter-päivitys keräsi nopeasti lukuisia kommentteja, joissa tempaus kyseenalaistettiin, sillä ovathan nurkkiin kerääntyvät tarpeettomat kulutushyödykkeet ja etenkin muovi hyvin haitallista ympäristölle.

Luontoon päätyy joka vuosi miljoonia tonneja muoviroskaa.

– Ympäristöpäivän kunniaksi 1000 ämpäriä jakoon. Only in Rauman Lukko... hiihtäjä Tino Tiilikainen kommentoi.

– Miten ihmeessä turhan tavaran tuuppaaminen kehdataan markkinoida ympäristölle positiivisena? Ylikulutus ja muoviroska, Sepi Tuomi -niminen käyttäjä ihmetteli.

Lukko reagoi keskiviikkona kipakkaan kansalaispalautteeseen. Se tiedotti peruvansa ämpäreiden jakamisen ja sen sijaan kehotti ”kaikkia Lukko-perheen jäseniä keräämään roskia omiin astioihin alkuperäistä ideaa mukaillen”.

Lukon alkuperäisenä ajatuksena oli, että ihmiset voisivat kerätä ilmaiseksi saamiinsa ämpäreihin roskia. Tempaukseen osallistuvat voisivat jakaa sosiaalisessa mediassa kuvia roskasaalistaan ja samalla osallistua arvontaan.

Ja vaikka ämpärisuunnitelma olisi toteutettu, muoviroska ei olisi ollut ongelma.

– Siinä oli ympäristöteema, ja ämpärin voi käyttää monikäyttöisenä esimerkiksi marjastamiseen, sienestämiseen ja pesemiseen. Jaettavaksi suunnitellut ämpärit olisivat lisäksi olleet ekologisia, 100-prosenttisesti kierrätettäviä ja kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita, Lukon tapahtuma- ja kehitysjohtaja Sasu Eronen kommentoi Ilta-Sanomille.

Eronen myöntää, ettei teemaottelusta viestiminen mennyt nappiin.

– Tarina jäi nyt kertomatta, mikä aiheutti aika ison ja voimakkaan reaktion. Aikomuksenamme ei ollut jakaa ilman syytä tuhatta ämpäriä ympäristöpäivänä, vaan nimenomaan osana tarinaa ja ajatusta siitä, että niihin kerätään tien varrelta roskia ja osallistutaan arvontaan.

Sasu Eronen kuvattuna Lukon Kivikylä-areenassa.

Erosen mukaan teemapelin ideana oli kannustaa ihmisiä ulkoilemaan ja pitämään huolta ympäristöstä.

Hän kuitenkin tunnistaa ympäristönsuojelun ja muoviämpäreiden välisen ristiriidan, mikä jalosta tarkoituksesta huolimatta piili tempauksessa alusta alkaen.

– Tämän tarinan kautta ajatus olisi tullut paremmin auki. Nyt kun se meni ilman tarinaa, niin on totta, että meidän olisi pitänyt olla huolellisempia.

Ämpäriäläkkä oli sikäli ikävä, koska Lukko on kunnostautunut vihreiden arvojen kannattajana. Hiilineutraaliuteen tähtäävällä seuralla on kunnianhimoinen ympäristöohjelma, ja se on saanut Rauman kaupungilta Kohti hiilineutraalia kuntaa -kunniakirjan.

Erosen mukaan Lukolla on suunnitteilla ”hienoja ilmastotekoja”, joista se aikoo viestiä myöhemmin syksyllä.

– Vaikka keskustelu alkoi tiistaina ämpäreistä, se siirtyi vähitellen ympäristöasioihin, mikä on kauhean hyvä asia. Sitä toivommekin, Eronen sanoo.

SM-liigakausi alkaa ensi tiistaina viime kevään finalistien Tapparan ja TPS:n kohtaamisella. Lukko aloittaa kautensa perjantaina 16. syyskuuta JYPin vieraana.