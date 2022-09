Toni oli viime kauden ykkönen IS Liigapörssissä – antaa nyt vinkkinsä muille: ”Tasaisuus on vahvuus”

Toni Suhonen oli koko viime kauden taitavin valmentaja IS Liigapörssissä.

IS Liigapörssissä jokainen pääsee kokeilemaan taitojaan SM-liigan valmentajana. Pelissä on tarkoitus kasata oma kuuden hengen joukkue liigapelaajista. Kasattu joukkue menestyy sen mukaan miten valitut pelaajat suoriutuvat oikeissa otteluissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, torjunnoista sekä voitetuista otteluista.

Toni Suhonen, 35, oli viime kaudella osaavin valmentaja Liigapörssissä. Kokemuksella pelaajia valitseva kuopiolainen on ollut mukana Liigapörssissä jo sen alkuajoilta asti. Jo silloin kun nykyisestä verkkoversiosta ei vielä ollut tietoakaan.

- Menee siihen aikaan, kun joukkueita kasattiin puhelimella soittamalla. Silloin kun mm. Jan Caloun pelasi liigassa. Nyt on ainakin kymmenen vuotta menty ilman, että jaksoakaan ei ole jäänyt väliin, Suhonen muistelee.

- Ja kyllähän se hyvältä tuntu. Kiva oli vihdoin ottaa voitto. Hymyssä suin pystyi samalla seuramaan Tapparan mestaruusjuhlia, kuopiolainen veistelee.

Tasaisesti kohti mestaruutta

Suhosen pitkästä Liigapörssi-kokemuksesta huolimatta voitto on kiertänyt läheltä ja kaukaa. Nyt tullut Liigapörssi-mestaruus irtosi tasaisella etenemisellä.

- Itsellä on vahvuutena tasaisuus. Harvoin siellä aivan jaksojen kärjessä on ollut, mutta kun on kavereiden kesken kimppa, niin tavoite on ollut voittaa se. Sijoitus on sitten ollut siellä 50 ja 250 tietämillä.

Taktiikkapeli on olennainen osa Liigapörssiä. Kenet valitsee, mistä joukkueesta valitsee ja milloin valitsee, ovat olennaisia kysymyksiä kun menestystä ruvetaan mittaamaan.

- Jakson alkuun menee aina enemmän vaihtoja, että saa joukkueen arvon ylös helpottamaan loppujakson vaihtoja.

-Joukkueeseen valittu pelaaja pyörii mukana noin viisi kierrosta. Lähtökohtaisesti valitsen kalleimpia ja tuottoisimpia pelaajia, mutta aina siellä joku halvempikin on mukana. Suosin kuitenkin maalintekijöitä ja paljon laukovia pelaajia, Suhonen jatkaa

Liigapörssissä kaveriporukoiden suosimat kimppapelit ovat myös Tonille tärkeitä. Kavereiden kanssa kovat väännöt sekä hyvähenkinen keskustelu kuuluvat luonnollisesti asiaan. Kiitokset mestaruudesta saavat myös kovat kilpakumppanit

-Kimpassa sekä viime kaudella koko kauden kisassa väännettiin tuttujen Teron ja Janin kanssa. Aina löytyy kannustusta. Vinkkaamme myös pelaajia toisillemme, Suhonen virnistää lopuksi.

Taistelu Liigapörssin sekä SM-liigan mestaruudesta käynnistyy 13.päivä syyskuuta, kun kausi alkaa viime kevään finaaliparin Tapparan ja TPS:n kohtaamisella.

Oman joukkueen IS Liigapörssiin voi kasata täällä.