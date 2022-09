Lauri Marjamäki sivaltaa Jokerien suuntaan – samalla raju muutosehdotus SM-liigan sarjajärjestelmään

Lauri Marjamäki haluaa nähdä pääkaupunkiseudulla vähintään kaksi liigajoukkuetta tulevaisuudessa.

Jokerien KHL-aikakauden viimeinen päävalmentaja Lauri Marjamäki on seurannut entisen seuransa viime viikkojen käänteitä apeana.

– Erittäin murheellisena olen seurannut Jokerien tilannetta. En ole hirveästi viitsinyt soitella sinne päin, mutta toki läheisten työystävien kanssa välillä viestitellään. Se on erittäin surullista, Marjamäki kommentoi helsinkiläisten tilannetta Ilta-Sanomille maanantaina SM-liigan avaustilaisuudessa.

Marjamäki, 45, palasi viime keväänä Oulun Kärppien päävalmentajaksi, kun Jokerien KHL-kausi päättyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Marjamäki valmensi Jokereissa vuosina 2018–22.

Jokerien liigahankkeen ympärillä on riittänyt viime viikkoina paljon salamyhkäisyyttä ja epäselvyyttä.

Syyskuun 1. päivänä SM-liiga vihelsi pelin poikki ja päätti olla myöntämättä liigalisenssejä kaudelle 2023–24.

Marjamäkeä ihmetyttää erityisesti tapa, miten Jokerien paluuoperaatiota on yritetty rakentaa.

– Joka päivä on tullut kaikennäköistä. Aika paljon on epätietoisuutta, että mikä tämä homma oikein on. Viestinnän pitää olla kunnossa. Kuka viestii ja mitä, eikä niin, että Twitterissä huudetaan kilpaa, lataa Marjamäki.

– Liigalta kova ja ryhdikäs veto, että peli vihellettiin poikki. Liigakausi on alkamassa ja kaikki puhuivat vain Jokereista.

Lue lisää: Kommentti: Jokerien liigahaave jäätyi, mutta nyt kovin kulissipeli vasta alkoi – armoton taistelu areenasta kuumenee

Jos uuden jokeriorganisaation taustat ovat kunnossa, Marjamäki näkee Jokerien paluun SM-liigaan tervetulleeksi koko sarjalle.

– Pääkaupunkiseutu ja etenkin HIFK tarvitsee toisen liigajoukkueen. Nyt siinä ei ole minkäänlaista jännitettä, mikä on HIFK:lle pahin juttu. He voivat saada pikkaisen enemmän sponsorieuroja, mutta pääkaupunkiseudulla pitää vähintään olla kaksi joukkuetta, Marjamäki linjaa.

Tällä hetkellä liigakartalla kovin jännite on Tampereella, missä pitkästä aikaa sekä Tappara että Ilves kisaavat modernissa monitoimiareenassa yhtä aikaa liigan kärkikahinoissa.

Marjamäki toivoo vastaavanlaista vastakkainasettelua lähitulevaisuudessa myös Helsinkiin – ja miksei myös muualle.

– Jännite tuo mielenkiintoa, Marjamäki sanoo.

Määräänsä enempää SM-liiga ei voi kasvaa, jos tavoitteena on olla elinvoimainen ja kilpailullinen ammattilaissarja.

– Voidaanko liigaa kasvattaa? Nyt on jo 15 joukkuetta. Mitä me keksimme, jos mukaan on tulossa lisää joukkueita? Marjamäki pohtii.

– Ymmärrän sen, kun sanotaan, ettei liigasta voi pudota, koska se on muuten konkurssi ja finito. No, ehkä se kuuluu tähän hommaan, jos puhutaan kilpaurheilusta. Siinä mitataan osaaminen, kun pelkona on putoaminen.

Jos SM-liiga laajenee lähivuosina Jokereilla ja mahdollisesti Kiekko-Espoolla, Marjamäki näkee niin sanotun välivaiheratkaisun järkeväksi ennen kun joukkueet jaettaisiin kahteen tasoon.

Marjamäki liputtaisi 12+10-mallia.

– Jos vaikka päätetään, että kahden vuoden päästä pelataan 17 joukkueella ensin ja sitten välivaiheen jälkeen tehdään leikkaus: 12 jatkaa ylemmässä ja viisi liigajoukkuetta jatkaa viiden parhaan mestisjoukkueen kanssa.