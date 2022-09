SM-liiga ottaa ammattituomarit käyttöön – toimitusjohtaja vastaa, miksi vasta nyt?

SM-liiga palkkasi seitsemän ammattituomaria alkavalle kaudelle.

Tampere

Jääkiekon SM-liiga siirtyy alkavalla kaudella uuteen aikaan, kun se ottaa ensimmäistä kertaa käyttöön ammattituomarit.

Liigan tiedotteessa ammattituomarien palkkausta kuvattiin ”historiallisena kehitysaskeleena”. Miksi vasta nyt?

– Minun on vaikea sanoa, miksei joitain asioita tehty aikaisemmin. Ehkä siksi, että maaperä oli hyvin positiivinen tälle asialle. Pari aiempaa vuotta ovat olleet pandemia-aikaa, jolloin fokus on mennyt lyhytkestoiseen miten tästä selviydytään -ajatteluun, kommentoi SM-liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki Ilta-Sanomille.

– Nyt on aika kehittää strategian pohjalta hankkeita eteenpäin. Tykkään kehittää asioita ja viedä niitä eteenpäin. Se mihin uskoo, sen eteen pitää tehdä ratkaisuja.

Kivimäki kokee, että liigassa on aiemminkin ollut ammattitasoisia tuomareita töissä, mutta tuomarimekanismi ei ole vastannut ammattilaisuuden käsitettä.

– Halusimme tarttua siihen ja viedä sitä eteenpäin.

Kesäkuun alussa toimitusjohtajana aloittaneen Kivimäen alaisuudessa SM-liiga onnistui tempussa, jota monet edelliset liigapomot ovat aiemmin yrittäneet.

– Se on meidän strategiassamme isossa kuvassa selvä, että olemme ammattiurheilun edelläkävijä. Se tarkoittaa, että meidän pitää olla ammattilaisia jokaisella osa-alueella. Sinänsä strateginen tahtotila oli selvä ja yhteisymmärrys löytyi aika nopeasti. Kukaan seuroista ei tätä vastustanut, ilmoittaa Kivimäki.

– Sen jälkeen se oli vain siitä kiinni, että lähdimme viemään asiaa eteenpäin. Löysimme oikean mallin. Nyt olemme vasta alussa. Varmasti tätä pitää kehittää ja lähteä viemään systeemiä eteenpäin, mutta tärkeä asia on se, että saimme nyt heti kauden alkuun käynnistettyä tämä ohjelman.

Pelkällä tahtotilalla ei tehdä uudistuksia. Tarvitaan myös rahaa.

Millainen budjetti ammattituomarijärjestelmää varten on laadittu?

– Toki kustannukset jonkin verran kasvavat, mutta ihan maltillisesti. Puhutaan kuitenkin tässä kohtaa seitsemästä ihmisestä, ja onhan liigan koko erotuomaritoiminta suuri. Sinänsä pienestä kustannuksen kasvusta puhutaan, Kivimäki vastaa.

Ensimmäisessä aallossa täyspäiväisinä ammattituomareina viheltävät Riku Brander, Antti Boman, Mikko Kaukokari, Joonas Kova, Aleksi Rantala, Anssi Salonen ja Kristian Vikman.

SM-liigan tarkoituksena on laajentaa ammattituomarikavalkadia tulevina vuosina.

– Kyse on paljon laajemmasta asiasta kuin vain siitä, että meillä on nämä seitsemän tuomaria. Ensi vuonna tulee lisää, ja lähdemme rakentamaan positiivista kierrettä siitä eteenpäin, Kivimäki linjaa.

Ammattituomarien käyttöönotolla liiga pyrkii viemään tuomarityöskentelyä ammattimaisempaan suuntaan ja lisäämään kilpailua pää- ja linjatuomaripaikoista.

– Yksi tavoite on se, että saamme tuomaritoiminnan laatua ja linjaa nostettua, että saamme tasaisempaa laatua liigassa. Toinen on se, että voimme tarjota näille ihmisille jatkuvan työpaikan, joka on iso askel siitä keikkatyö-mallista, sanoo Kivimäki.

– Kolmantena on koko tuomaritoiminnan positiivisuus, ja se että saamme lisää ihmisiä hakeutumaan tuomaritoiminnan pariin. Esimerkiksi kun pelaajaura loppuu, niin tuomaritoiminnasta saattaisi löytyä uusi kiinnostava ura. Haemme positiivista kierrettä.