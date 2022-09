Teemu Selänne kertoo nyt kaiken: Näin syntyi ja tuhoutui unelma Jokereista – ”Mikään ei kestä päivänvaloa”

Jokerien liigapaluusta haaveillut entinen kiekkotähti tuntee olonsa huijatuksi, petetyksi ja loukatuksi. Nyt hän kantaa syvää huolta Jokerien tulevaisuudesta, kun SM-liiga sulki joukkueelta oven ainakin toistaiseksi.

Teemu Selänne loisti kilpaa auringon kanssa 2. heinäkuuta Kalastajatorpalla. Pelattiin legendaarista NHL-tähtien tennisturnausta Bermuda-kannua, mutta voitontahtoista Selännettä ei tällä kertaa niin paljon kiinnostanut oma pelisuorituksensa.

Teemu Selänne paljasti Bermuda-tenniksessä 2. heinäkuuta, että hänen tiiminsä on hyvin lähellä päästä viemään Jokerit SM-liigaan.

Ylpeyttä äänessään hän vahvisti pitkään huhutun asian: KHL:ssä vuodesta 2014 tarponeen Jokerien paluusuunnitelman ja roolinsa siinä.

– Se näyttää hyvältä. Meiltä on ihan lähiviikkoina tulossa virallista tietoa. Se on viittä vaille paketissa, hän jatkoi.

Ei ollut. Sen jälkeen Jokerien kohutussa paluuhankkeessa on tapahtunut käänteitä, joiden perässä on mahdoton pysyä.

SM-liiga löi likaisia piirteitä saaneen hankkeen ainakin vuodeksi jäihin tiedottamalla torstaina kello 11, ettei se edes ota vastaan hakemuksia tänä syksynä.

Näin sen enempää Jokerit kuin mikään muukaan seura ei voi liittyä SM-liigaan kaudeksi 2023-24, kuten alun perin oli suunniteltu vaan aikaisintaan 2024.

Lue lisää: Teemu Selänne raivostui – löysi yhden syyllisen Jokerien farssiin: ”Suomeksi sanottuna täyttä paskaa”

Lue lisää: Jokereilla ei asiaa SM-liigaan vuoden päästä – liiga löikin oven kiinni

Selänteen hymy on sittemmin hyytynyt.

Ensin hän tunsi olonsa petetyksi, loukatuksi ja vihaiseksi.

Nyt hän on järkyttynyt.

– Pahin mahdollinen skenaario toteutui, Selänne puuskahtaa.

– Jokerien paluu siirtyy nyt ainakin vuodella, ja se on täydellinen katastrofi. Tämä oli pahin asia, jota pelkäsimme, kun tämä homma alkoi vääntyä likaiseksi kulisseissa.

Jokerit pelasi KHL:ssä syksystä 2014. KHL-taival päättyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022.

Jo kaksi viikkoa sitten Selänteen ja hänen ympärilleen rakentuneen Naurava Narri Oy:n haave liigapaikasta tyrmättiin, kun Jokerien nimen ja logon omistava junioriorganisaatio Jokerit ry katkaisi neuvottelut.

– Edelleen suurin mysteeri meille on, että miksi ry halusi toimia niin, Kaliforniaan palannut Selänne huokaa.

– Vastaus tähän olisi oikeastaan avain kaikkeen.

Selänteen vahvan käsityksen mukaan tavaramerkkioikeuden omistava ry olisi voinut irtisanoa sopimuksen Jari Kurrin Jokerit Hockey Club oy:n kanssa jo sillä perusteella, että Jokerien pelit KHL:ssä päättyivät Venäjän 24. helmikuuta aloittaman julman tuhoamissodan takia.

Erilaisiakin näkemyksiä on. Tunnettu urheiluoikeuden asiantuntija, juristi Olli Rauste, on sitä mieltä, ettei ry olisi voinut irtisanoa sopimusta.

Lue lisää: Jari Kurrin vaatimus tuhosi Teemu Selänteen haaveen Jokerien omistuksesta – näin kohuratkaisua kommentoi huippujuristi

– Kun ylipäätään aloimme keskustella ry:n kanssa, niin ry, siis nimenomaan ry, sanoi meille, että sopimus on purettavissa yhdellä puhelinsoitolla. Kriteerejä oli ainakin kaksi: ettei lisenssinhaltijalla ole ammattilaisjoukkuetta ja ettei sillä ole hallia, Selänne sanoo.

Hartwall-areena oli Jokerien koti yli 20 vuotta. Nyt legendaarinen maamerkki seisoo Pasilassa tyhjänä.

Selänne ja kumppanit keskustelivat matkan varrella aktiivisesti SM-liigan kanssa. Neuvotteluissa muodostui käsitys, etteivät liigan ovet aukeaisi, jos uusi tiimi ostaisi Kurrin liiketoiminnan.

– Sanoimme koko ajan ry:lle ja Kurrille, että jos liigahanketta ei tehdä avoimesti, rehellisesti ja liigan ohjeita noudattaen, koko hanke voi vaarantua.

Selänteen tiimi ymmärsi, että varmin tapa yrittää pääsyä liigaan olisi tehdä se täysin puhtaalta pöydältä.

– Liigan ehto oli, että kaikki siteet KHL-Jokereihin on katkaistava.

SM-liiga on myös itse tiedottanut julkisuuteen periaatepäätöksestään.

Sittemmin myös ry on ilmoittanut olevansa osakkaana uudessa yhtiössä, joka puuhaa Jokerien paluuta, mutta yhtiön taustoja ei ole kerrottu eivätkä kaupparekisteritiedot ainakaan vielä paljasta kuin mahdollisten bulvaanien nimiä.

Hankkeen ympärillä on salailun ja peittelyn verho, mutta verhon takaa virnistelevät Jokerien entisen pääomistajan, seuran surulliselle KHL-matkalle saattaneen Harry Harkimon ja tämän pojan Joelin kasvot.

Kun Harry (vas.) ja Joel Harkimon nimet nousivat savuverhon takaa esiin, päätti SM-liiga torpata Jokerien paluuhankkeen tällä erää.

Harkimot ovat kiistäneet roolinsa hankkeen taustalla, mutta juuri Joel lähestyi viikko sitten Nauravaa Narria ja toivoi yhteistyötä ja esiintyi Kurrin liiketoiminnan uutena omistajana.

– Jolle on kiva jätkä, ja harmittaa hänen puolestaan. Hän taisi ostaa sian säkissä, Selänne toteaa.

– Olen täysin tyrmistynyt siitä, että ry suostuu maskiksi todellisten toimijoiden eteen. Ry on tässä vain sympatiakortti. Jos olisin ry:n jäsen vaatisin hallitukselta selityksiä tai eroa. Nythän ry vaarantaa koko seuran tulevaisuuden, Selänne puuskahtaa.

– Suhmuroinnista koituva mainehaitta on ilmeinen ja nyt kun paluu viivästyy ainakin vuodella, niin myös junioriorganisaatio on vaarassa.

Lue lisää: Kommentti: Harry Harkimon ja Jari Kurrin haamut tuhosivat Jokerien paluuhaaveen – tästä SM-liigan shokkipäätöksessä on kyse

Selänne korostaa, että hänen tiiminsä on tehnyt kuukausien pohjatyön ajatuksella, että Jokerit pitää pelastaa.

Jokerit ry:n puheenjohtaja Kim Borgström ei ole vastannut haastattelupyyntöihin. Sen sijaan ry kertoi oman kantansa tiedotteessa torstaina.

Ry kertoi saaneensa liigahankkeeseen kaksi sopimusehdotusta, toisen Nauravat Narrit Oy:ltä ja toisen mysteeritaholta. Mysteeritahon taustalta kuultaa vahvasti Harkimon nimi, ja se on yksi syistä, miksi SM-liiga vihelsi pelin poikki. Harry Harkimo ei ole missään olosuhteissa tervetullut liigan osakkaaksi.

Ry valitsi omien sanojensa mukaan ”selkeästi paremman” ehdotuksen ja listasi kolme syytä päätökseensä.

Ensimmäisenä oli, että uusi rahoittaja omistaisi myös Helsinki-hallin, toisekseen ry:n mukaan toinen ehdotus oli taloudellisesti parempi ja takaa junioritoiminnan kehittämisen ja kolmanneksi ry:n mukaan yhdistys saisi paremman mahdollisuuden olla mukana uuden yhtiön toiminnasta.

SELÄNNE sanoo olleensa täysin pöyristynyt tiedotteen luettuaan.

– Suomeksi sanottuna sehän on ihan täyttä paskaa. Jokainen tajuaa, että esimerkiksi areenan tuominen tähän yhteyteen on pelkkää haihattelua, koska kukaan ei tiedä, miten ja milloin areenan voi pakotesääntöjen puitteissa edes ostaa, Selänne sanoo.

– Ja tämä toinen kohta... tämä on ihan puuta heinää. Mun ehdotukseni ry:lle on, että perutaan salassapitosopimukset, lyödään kummankin sopimustarjoukset ja ehdotukset selkeästi julki kaikkine taustoineen ja antaa kansan katsoa, kumman tarjous oli parempi, Selänne sanoo.

– Tiedän aika tarkkaan, mitä muut isot liigaseurat maksavat junioritoiminnalle, ja niihin verrattuna meidän tarjous oli todella, todella avokätinen. Se varmasti kestää kilpailun minkä tahansa tarjouksen kanssa, Selänne väittää.

Selänne ei ota kantaa vahvoihin huhuihin, että Joelin takana vaikuttaisi isä Harry.

IS:n tietojen mukaan Harkimo on soittanut useita kertoja liigaan lisenssiin liittyvissä asioissa.

– No, se on spekulointia, mutta onhan tämä kieltämättä tehty hieman harkimolaiseen tapaan: ensin ammutaan ja sitten tutkitaan vahingot, hän naurahtaa.

” Onhan tämä kieltämättä tehty hieman harkimolaiseen tapaan: ensin ammutaan ja sitten tutkitaan vahingot.

Selänne on erityisen pettynyt siihen, millaiseksi asetelma muuttui, kun hänen ryhmänsä oli työnnetty syrjään.

– Me teimme kuukausien ajan joka päivä valmisteluita niin, että kaikki menisi viimeisen päälle by the book. Ja teimme, kuten meitä liigan puolelta neuvottiin. Mehän olisimme voineet tehdä liiketoimintakaupan Kurrin kanssa jo kuukausia sitten, mutta emme voineet sen perusteella, mitä liigasta oli sanottu, Selänne kertaa.

– Ja tätä me sanoimme Kurrille ja ry:lle koko ajan: että jos teemme liiketoimintakaupan, lisenssin saaminen vaarantuu merkittävästi. Mutta ry halusi ehdottomasti, että Kurri päättää uudet omistajat ja ehdot.

Jari Kurri onnistui mitä ilmeisemmin myymään liiketoimintansa eteenpäin ja pääsi kuin pääsikin taloudellisesti kuivin jaloin eroon pahasti ryvettyneestä KHL-Jokereista.

Selänne korostaa, että hänen ja Keijo Säilynojan sekä mukaan kerätyn sijoittajaporukan motiivina oli Jokerien ja etenkin Jokerien junioripolun pelastaminen.

– En ollut aikoihin ollut niin innoissani mistään. Olimme suunnitelleet junioreille maalinteko-, maalivahti-, taito- ja puolustaja-akatemiat ja meillä oli selkeä tavoite nostaa joka vuosi ainakin kaksi omaa junioria liigaan.

– Esittelimme suunnitelman ry:lle, se oli kahden tunnin esitys, jonka jälkeen he olivat, että mahtava homma, eiköhän tämä ole selvä. Seuraavaksi meille kerrottiin, että neuvottelut on käytävä Jarin kanssa. Jotain aivan käsittämätöntä tapahtui siinä välissä.

Lue lisää: Yllättäviä käänteitä Jokereissa: Joel Harkimo esiintyi omistajana ja halusi Teemu Selänteen kumppanikseen

Lue lisää: Teemu Selänne jyrättiin syrjään Jokerien taustalta – IS:n tiedot: Harry Harkimo toisen sijoittajaryhmän taustalla

Selänne nostaa esiin konkreettisen esimerkin suunnitelmista.

– Nuorten MM-kisoissa oli vastikään kuusi pelaajaa, jotka ovat aloittaneet Jokerien luistelukoulussa, mutta siirtyneet sittemmin muualle. On seurahistorian nolointa, että omille junioreille ei ole polkua pääsarjaan.

– Olen todella huolissani siitä, uskaltavatko lahjakkaat nuoret edes siirtyä pienemmistä seuroista Jokerien junioreihin tällaisen saippuaoopperan takia.

Jokerien logon ja nimenkäyttöoikeuden omistava ry käyttää suurinta valtaa Jokerien tulevaisuuden suunnittelussa.

Raha näyttelee isoa roolia liigajoukkueen rakentamisessa. Pelkkä liigaosake maksaa eri arvioiden mukaan jo yli kolme miljoonaa, mutta sitä voi maksaa tv-rahalla vuosien ajan. Naurava Narri oli IS:n tietojen mukaan hankkinut jo alkuun kolmen miljoonan starttirahan.

Kuten ry kertoi, se vie nyt hanketta eteenpäin tahon kanssa, joka on kiinnostunut nimenomaan areenasta, joka seisoo sodan ja pakotteiden takia tyhjillään Pasilassa.

– Me emme koskaan lähteneet – eikä kukaan järkevä lähde – kiekkobisnekseen rahan takia. Korkeintaan ajattelimme, että joskus voisi saada jonkun osingon, mutta omiaan ei varmaan saa koskaan.

– Halli voi olla bisnes, mutta meille tärkeintä oli pelastaa Jokerit.

Myös ry:n rooli on muuttunut huomattavasti siitä, kun Naurava Narri neuvotteli sen kanssa. Silloin IS:n tietojen mukaan ry ei halunnut liigayhtiön osakkaaksi suurin surminkaan. Nyt se on uuden mysteeriyhtiön osakas.

– Ry on suostunut maskiksi jollekin salaiselle hankkeelle ja sillä pelataan sympatiakorttia. Eihän tämä ole millään tavalla läpinäkyvä tai uskottavaa. Hanketta viedään juuri päinvastoin kuin halusimme, salaillen ja suhmuroiden.

Selänne sanoo kokeneensa valtavan nöyryytyksen, kun ry katkaisi kaksi viikkoa sitten neuvottelut eikä vastannut enää edes yhteydenottoihin.

– Se oli loukkaus, varsinkin se tapa. Mutta nyt, kun liiga joutui viheltämään pelin poikki, minkä oikein hyvin ymmärrän, suurin huoleni on seuran tulevaisuus, Selänne huokaa.

– Mun viesti ry:n hallitukselle on, että te olette mokanneet pahimman kerran ja teidän pitäisi erota. Mikään tässä puuhassa ei kestä päivänvaloa ja te olette vaarantaneet koko seuran tulevaisuuden vain siksi, että joku pääsisi tekemään bisnestä.

Sitten Selänne miettii hetken paria viime viikkoa, jonka aikana suuri unelma kaatui. On aika hengähtää hektisten kuukausien jälkeen.

– Meidän elämämme ei tästä muutu. Lähdimme mukaan vilpittömästi vain auttamaan Jokereita. Valitettavasti pelkään, että monien muiden elämä sen sijaan muuttuu. Olen syvästi pahoillani Jokerit-perheen puolesta, että tämä meni näin.

Lue lisää: Kommentti: Tämän takia Teemu Selänne vetäytyi Jokereista – viime hetkellä tapahtui odottamaton käänne

Lue lisää: Sisäpiiripaljastus: Näin paljon rahaa Jari Kurri haluaa Jokereista

Lue lisää: IS näki viestivaihtoa Selänteen ryhmän ja Jokerien välillä – kuka valehtelee julkisuuteen?

Lue lisää: Jokerien fanipomo järkyttyi SM-liigan tylystä ratkaisusta – latasi täys­laidallisen päättäjien suuntaan