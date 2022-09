Jokerien paluulle tyly stoppi – näin käännettä kommentoivat HIFK:n ja Kärppien pomot

Jokerien liigahaaveiden siirtyminen tulevaisuuteen otettiin tyynesti vastaan paikalliskilpailija HIFK:ssa ja Oulun Kärpissä.

HIFK:n toimitusjohtaja Markus Lindström on tyytyväinen SM-liigan ratkaisuun Jokerien liigalisenssihakemukseen liittyen.

– Yhtenäinen, selkeä ja jämäkkä päätös, jonka takana koko liigayhteisö seisoo yhtenä rintamana, HIFK:n toimitusjohtaja Markus Lindström sanoi.

Lindström tunnustaa lukeneensa Jokerien liittyneitä uutisia aktiivisesti.

– Mielenkiinnolla olen eri käänteitä seurannut, mutta en ole oikea henkilö arvioimaan, mitkä asiat prosessissa ovat on menneet hyvin tai huonosti. Se tuli varmasti kaikille selväksi, että into palata liigaan oli todella kova. Monellakin rintamalla.

Jokerien paluuspekuloinneissa suurin huomio kiinnittyi taustaorganisaatioon.

Perusasioiden käsittely jäi vähemmälle. Yksi olennainen niistä oli, missä hallissa Jokerit olisi mahdolliset kotiottelunsa pelannut, ellei vanha Hartwall-areena olisi ollut käytössä.

Jokerien kotihallissa on ollut hiljaista jo pitkään.

– Kun nyt katson Helsingin hallin varauskirjaa, sinne merkittyjä otteluita ja muita tapahtumia, kahden liigajoukkueen pelejä ”Nordikselle” olisi ollut mahdotonta järkevästi sijoittaa. Minimissään sarjaohjelman laatimisesta olisi tullut erittäin haasteellista, Lindström sanoo.

Paljon kysymyksiä jäi auki, mutta tehdyn ratkaisun ansiosta aikaa tulevaisuuden miettimiseen on, ellei liigan päätös kuopannut Jokerien liiga-ajatuksia lopullisesti.

HIFK:n vinkkelistä Jokerien paluussa olisi ollut monta puolta.

– Pöhinää ja keskustelua pääkaupunkiseudulla se olisi lisännyt. Tuonut lisää tunnetta ja jännitettävää seurojen faneille. Paikallispelit olisi ilman myyty loppuun. Talousalueen koon puolesta molemmille joukkueelle olisi ollut tilaa. Molemmilla on jo valmiiksi omat juniorinsa ja kannattajansa. Se ei olisi nykytilannetta mihinkään muuttanut.

– Toisaalta kiekolla on toinenkin puoli. Kun Jokerit on ollut pois monta vuotta, monista muista liigapeleistä muita vastustajia vastaan on tullut suosittuja. Kiinnostus eri joukkueita kohtaan on laajentunut, mikä on ollut HIFK:lle myönteistä.

Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen pitää Liigan ratkaisua siirtää uusien liigalisenssien käsittelyä vuodella eteenpäin järkevänä.

– Keskustelu Jokereiden ympärillä kävi ehkä jo liiankin kovilla kierroksilla. Nyt otettu aikalisä tuli hyvään paikkaan ja kaikki ratkaisut voidaan tehdä kiirehtimättä kaikkien kannalta oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

– Loppuvaiheessa itselleni ja varmaan monelle muullekin oli epäselvää, että minkälainen taustaorganisaatio Jokereille liigapaikkaa tänä syksynä oikein olisi hakemassa, Virkkunen sanoo.

Isommassa kuvassa Virkkunen ja Kärpät olisi toivottanut Jokerit tervetulleeksi, jos kaikki vanhat kytkökset KHL:ään olisi katkaistu.

– Jokerit kiinnosti aikanaan ympäri Suomea – ja uskon, ettei tilanne siitä mihinkään ole muuttunut. Pääkaupunkiseudulle mahtuisi hyvin kaksi joukkuetta.

– Oli kiinnostavaa lukea ”Kalen” (Kummola), Jarin (Kurri), Teemun (Selänne) ja monen muun ajatuksia Jokereiden mahdollisesta paluusta. Mutta seuraavan kerran, kun asia on mahdollisesti esillä, kannattaa tulla julkisuuteen suoraan täysin valmiin suunnitelman kanssa, Virkkunen vinkkaa.

Teemu Selänteen suunnitelmat eivät toteutuneet.

Kokonaan toinen juttu on, mikä on sopiva joukkuemäärä Liigassa pidemmällä tähtäimellä, kun myös Kiekko-Espoo on ilmoittanut tavoitteekseen nousun.

– Tämän hetken Jääkiekkoliiton ja Liigan sopimuksen mukaan maksimi on käsittääkseni 16 joukkuetta. Nyt tehty päätös antaa aikaa miettiä rauhassa myös koko Suomi-kiekon sarjajärjestelmää. Mikä on joukkuemäärä tulevaisuudessa Liigassa, Mestiksessä ja pelataanko niiden välillä mahdollisesti jotain karsintoja?

– Tulevien ratkaisujen tekeminen on sen jälkeen paljon helpompaa, kun tiedetään, miten ja millä ehdoilla mihinkin sarjaan voi päästä, nousta tai osallistua, Virkkunen sanoo.