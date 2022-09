Jokerien faneille SM-liigan kohuttu liigalisenssipäätös on kova pala purtavaksi.

Jokerien fanit elävät ahdistavia aikoja.

SM-liiga tiedotti torstaina, ettei se myönnä uusia liigalisenssejä kaudelle 2023–2024. Se tarkoittaa sitä, ettei Jokerit voi palata liigaan ainakaan ennen kautta 2024–2025.

Alun perin SM-liiga antoi lisenssihakemuksen takarajaksi lokakuun lopun, mutta SM-liigassa muutettiin nyt mieltä. Syitä kuvailtiin tiedotteessa muun muassa ”moniulotteisiksi”.

Jokerien kannattajayhdistyksen Eteläpääty ry:n varapuheenjohtaja Roope Räty tyrmistyi torstain uutisesta.

– On sitä tässä yritetty pureksia, mutta kyllä tämä pysäytti ja on aika järkyttynyt, epäuskoinen ja toivoton fiilis. Että mitä tässä nyt oikein tapahtuu...

– Jokaisen Jokerien fanin puolesta harmittaa ihan älyttömästi, Räty huokasi.

Jokerien ympärillä on riittänyt mediamylläkkää viime aikoina – käänteitä on piisannut.

– En silti uskonut tällaiseen tässä kohtaa (SM-liigan tuore päätös).

Räty sanoo, että Jokerien fanit ovat olleet pitkälti pimennossa kun Jokereita on kulisseissa yritetty viedä takaisin SM-liigan kaukaloihin.

– Sikäli on vaikea ottaa varsinaisesti mitään kantaa, kun emme tiedä faktoja.

– SM-liigan tiedotteesta luin Heikki Hiltusen (SM-liiga Oy:n hallituksen puheen­johtaja) kommentit, niin mulle jäi kuva, etteivät hekään oikein tiedä faktoja. Silti tällainen päätös tehtiin. Ehkä he tietävät enemmän kuin me, mutta jotenkin minusta tuntuu, ettei tässä kaikki faktat ole päivänvaloon vielä tulleet, Räty tuumaa.

Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Jokerien hakuprosessiin on liittynyt salamyhkäisyyttä. Painolastina on jo paluuhankkeen alkuvaiheesta lähtien ollut se, että seura oli viime vuodet venäläisvetoisessa KHL:ssä.

– Ymmärrän sen, että yritykset eivät halua käydä julkisuudessa debattia keskeneräisistä neuvotteluista. Mutta kyllä tässä on kovalla vauhdilla menty päästä päähän. Paljastuuko tässä vieläkin jotain, mikä muuttaisi suuntaa, Räty pohdiskelee.

Hän painottaa, että faneilla on oikeus tietää, missä on menty vikaan ja mitä asialle aiotaan tehdä. Mistä haette näihin tulikuumiin kysymyksiin vastauksia?

– Meillä on aina ollut keskusteluyhteys Jokerit ry:hyn.

– Mutta kyllä mua kiinnostaa tuo SM-liigan suuntakin. Kun sieltä on vähän aika sitten ilmaistu, että lokakuun loppuun asti on aikaa hakea lisenssiä ja nyt sitten yhtäkkiä kelkka kääntyy ihan päinvastaiseen suuntaan.

Jokerit on perinteikäs kiekkoseura.

Räty kuvailee SM-liigan viestejä risti­riitaisiksi Jokerien asiassa.

– Oli vahvasti puhetta, että paluu olisi mahdollinen ja kaiken­näköisistä yksityis­kohdistakin on puhuttu. Ja nyt sitten kelkka käännettiin ja tuli tällainen päätös.

Räty uskoo silti vahvasti siihen, että hänelle rakas joukkue kiekkoilee vielä jonain päivänä Suomen pääsarjassa.

– Minusta se on ihan selvä juttu. Jokereilla on vahva brändi ja seura herättää hirveästi kiinnostusta, mikä nytkin on saatu eri medioissa todeta. Kyllä vahva pohja uudelle tulemiselle on.

Mikä olisi paras mahdollinen asia, joka Jokereille voisi nyt tapahtua?

– Jääkiekkoa pitäisi päästä pelaamaan!