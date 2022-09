Jokereilta lyötiin tylysti ovi kiinni SM-liigaan – näin liigan toimitusjohtaja kommentoi

SM-liigan toimitusjohtaja kommentoi kohuttua liigalisenssipäätöstä.

JÄÄKIEKON SM-liiga tiedotti torstaina, ettei se myönnä uusia liigalisenssejä kaudelle 2023–2024.

Se tarkoittaa sitä, ettei Jokerit voi palata liigaan ainakaan ennen kautta 2024–2025.

Alun perin SM-liiga antoi lisenssihakemuksen takarajaksi lokakuun lopun, mutta SM-liigassa muutettiin nyt mieltä. Syitä kuvailtiin tiedotteessa ”moniulotteisiksi”.

SM-liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki, miksi lisenssejä ei heru kaudelle 2023–24?

– Ensinnäkin me kaikki tiedämme, että Jokerien mahdolliseen lisenssihakemukseen liittyy paljon epäselvyyksiä ja paljon erilaisia keskusteluja. Yksi näkökulma on se, että meidän pitää rauhoittaa tilanne ja ruveta keskittymään siihen, että meillä on alkamassa upea kausi. Haluamme keskittyä siihen ja saada edellä mainittu keskustelu loppumaan.

– Toinen merkittävä syy on se, että Kiekko-Espoo on myöskin ilmoittanut kiinnostuksestaan ja prosessistaan, että ovat aikeissa hakea liigalisenssiä kaudelle 2024–2025. Se tietysti muuttaa hiukan tätä tilannetta, eli meillä onkin mahdollisesti kaksi seuraa, jotka jonain päivänä hakevat liigalisenssiä. Meidän pitää ottaa aikalisä siihen, että pystymme liigana ja jääkiekon näkökulmasta miettimään parhaat mahdolliset ratkaisut.

Onko nyt niin, ettei Jokerit ole tervetullut SM-liigaan?

– Asia ei ole missään nimessä näin – päinvastoin. Kyse on siitä, että otamme tässä hetkessä aikalisän, rauhoitamme tilanteen ja annamme kaikille osapuolille tasapuoliset mahdollisuudet hakeutua liigaan, jos näin näkevät.

Jokerien kotina tunnettu ja venäläisten omistama areena seisoo tyhjillään Helsingin Ilmalassa.

Onko siis niin, että Jokerit on periaatteessa tervetullut SM-liigaan, muttei tällä nykyisellä salamyhkäisyydellä, mikä hakuprosessiin on liittynyt?

– Haluamme SM-liigassa edistää avointa kulttuuria. Olemme itse kertoneet avoimesti kaikista asioista – niin kuin nytkin. Meidän omistajamme kokoontuivat ja linjasivat asioita, niin halusimme heti kertoa tilanteen.

– Peräänkuulutamme kaikilta kumppaneilta ja tästä ympäröivästä kentästä sitä samaa avoimuutta. Yhteistyöllä asiat yleensä ratkeavat hyvin.

Pitkääkö Jokerien katkaista aivan kaikki mahdolliset aiemmat linkkinsä KHL:ään?

– Olemme aiemmin tiedottaneet meille olevan hyvin tärkeää, että KHL-kytkökset on katkaistu. Tässä kohtaa ei ole relevanttia ottaa kantaa siihen, että mitä Jokereissa tapahtuu. Meillä ei ole lisenssihakemusta Jokereista, eikä sen analysointi ole tässä kohtaa ajankohtaista.

Miten Kiekko-Espoon aikeet hakea liigalisenssiä muuttavat SM-liigan tulevaisuuden kokonaiskuvaa?

– Kiekko-Espoo on jo vuosia ollut sillä polulla, että he rakentavat seurasta liigakelpoista. Siinä mielessä tämä ei sinänsä ollut yllätys.

– On tosi tärkeää, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti, prosessi ja kriteerit ovat samat.

– Jos yhden hakijan sijasta hakijoita onkin kaksi, niin meidän pitää miettiä hyvinkin tarkasti sitä, että mihin suuntaan liigaa halutaan kokonaisuutena viedä. Halutaan varmistaa elinvoimaisuus, urheilullinen kilpailukyky ja tulevaisuuden polku. Ja tätä työtä tehdään yhteistyössä Jääkiekkoliiton kanssa.

Kuinka monta joukkuetta mahtuu SM-liigaan, millaisella joukkuemäärällä se olisi elinvoimainen?

– Tällä hetkellä on 15 joukkuetta ja tilanne näyttää alkavan kauden suhteen erittäin hyvältä. Tulevan kauden aikana tehdään pohdintaa ja analyysiä siitä, että mikä on kirkas näkemyksemme suunnasta, johon tätä pitäisi viedä.

Onko 17 joukkuetta liikaa?

– Kokonaisuutta täytyy pohtia isommin kuin niin, että päätettäisiin siitä lukumäärästä tässä ja tänään.

SM-liiga on linjannut, että lähtökohtaisesti tie liigaan kulkee Mestiksen kautta. Voitko avata tätä?

– Meillä on Liigan ja Suomen jääkiekkoliiton välisessä sopimuksessa kirjattu hyvin selkeästi olemassa olevat mekanismit. Emme siis ole keksineet mitään uutta tai muuttaneet mitään tässä asiassa. Pitäydymme olemassa olevassa, sopimuksen mukaisessa mallissa. Eli liigapaikkaa hakevan seuran pitää menestyä Mestiksessä ennen liigalisenssihakemuksen jättämistä.