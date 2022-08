Jokerien uusi valmentaja Antti Pennanen on ymmällään mysteeriomistajasta: "En tiedä, kuka palkan maksaa"

Nuoret Leijonat MM-hopeaan valmentanut voittanut Antti Pennanen siirtyi liiketoimintakaupassa uuteen Jokerit-yhtiöön, mutta hän ei tiedä, kuka hänen palkkansa maksaa.

Jokerien päävalmentaja Antti Pennanen on oudossa tilanteessa.

HPK:ssa ja maajoukkueissa menestystä niittänyt valmentaja teki Jokerien KHL-joukkueen, eli Jari Kurrin omistaman Jokerit Hockey Club Oy:n, kanssa sopimuksen viime talvena, kuten muun muassa Ilta-Sanomat ennakoi jo viime marraskuussa.

Pennasesta piti tulla Lari Marjamäen seuraaja Jokerien KHL-valmentajana.

Sittemmin Jokerit vetäytyi KHL:stä Venäjän hyökättyä 24. helmikuuta Ukrainaan, ja tilanne muuttui täydellisesti.

Nyt hän ei tiedä kuka hänen palkanmaksajansa on, sillä Jokerien pääsarjajoukkueella on nyt uusi mitä ilmeisimmin uusi omistaja.

Iltalehden tiistaina julkaiseman uutisen mukaan kaikki Jokerien vanhat työntekijät on siirretty Kurrin omistamasta Jokerit Hockey Clubista uuteen yhtiöön.

IL:n uutisen mukaan työntekijöiden on pitänyt allekirjoittaa salassapitosopimus eli he eivät saa kertoa kenellekään uuden palkanmaksajan nimeä.

Kuitenkin lain mukaan, kun tehdään liiketoimintakauppa, työnantajaa vaihtavien työntekijöiden pitää saada tietää palkanmaksajan nimi. Ehkä juuri tämän takia työntekijöiltä on edellytetty salassapitosopimuksen allekirjoittamista.

Yksi vanhana työntekijänä siirtynyt henkilö ei ole IS:n tietojen mukaan allekirjoittanut salassapitosopimusta.

Päävalmentaja Antti Pennanen, tiedätkö kuka palkkasi nyt maksaa?

– En tiedä. Joten en voi kommentoida.

Pennanen sanoo, että hänen käsityksensä mukaan hänen sopimuksensa on siirtynyt uuteen yhtiöön, mutta sen enempää hän ei tiedä.

– Tiedän vain että valmentajasopimus on edelleen voimassa, Pennanen sanoo.

Pennanen sai hetken aikaa Jokereista palkkaa toukokuussa, mutta on sittemmin, kuten kaikki muut Jokerien työntekijät, ollut lomautettuna.

Viime viikkoina on käyty kiivasta kulissikamppailua siitä, mikä taho yrittää tuoda Jokerit takaisin SM-liigaan lisenssimenettelyn kautta kaudeksi 2023–24.

Teemu Selänteen ympärille muodostunutta sijoittajaryhmää Naurava Narri Oy:tä pidettiin pitkään ilmiselvänä tahona, mutta Jokerien liikemerkin omistava junioriseura ry katkaisi pitkään jatkuneet neuvottelut sen kanssa viikko sitten perjantaina.

Ry ilmoitti, että Jokerien jatkosta on neuvoteltava KHL-Jokerit omistaneen Jari Kurrin kanssa. Naurava Narri Oy ei halunnut ostaa Kurrin liiketoimintaa vaan halusi aloittaa täysin puhtaalta pöydältä.

Kurrin Jokerit Hockey Club Oy oli pyörittänyt Jokerien KHL-joukkuetta viime vuosien ajan. Kurrin yhtiöllä oli tavaramerkkisopimus ry:n kanssa Jokerien nimen ja logon käytöstä.

Pian sen jälkeen ilmestyi uusi taho, joka ilmeisesti ostanut Kurrin liiketoiminnan ja siihen kuuluneen monivuotisen lisenssisopimuksen.

Uuden tahon kasvoina esiintyi ensi vaiheessa Jokerien entisen pääomistajan Harry Harkimon poika Joel Harkimo, joka ensi töikseen halusi yhteistyöhän juurikin Nauravan Narrin kanssa.

Naurava Narri Oy kieltäytyi yhteistyöstä, koska sen mukaan hankkeella oli täysin väärät lähtökohdat.

Joel Harkimo on kiistänyt olevansa uuden Jokerien keulahahmo. Hän myös viestitti IS:lle, ettei ole ostanut Kurrin liiketoimintaa.

Harkimo ei ole vastannut IS:n haastattelupyyntöihin. Harry Harkimo on kiistänyt olevansa millään tavalla mukana uudessa yhtiössä vaikka IS:n tietojen mukaan hän on soittanut useita kertoja SM-liigaan Jokereiden paluuseen liittyvissä kysymyksissä.

Iltalehden uusi paljastus lisää epätietoisuutta Jokerien ympärillä.

Kun Jokerit ry katkaisi neuvottelut Naura Narri Oy:n kanssa, on taustalla toiminut epämääräinen kasvoton taho.

Jokerit ry on osakkaana uudessa yhtiössä, mutta päärahoittajasta ei tunnu kenelläkään olevan tietoa. Toistaiseksi vain Joel Harkimon nimi on noussut keskusteluissa esiin ja hän on esiintynyt Kurrin liiketoiminnan jatkajana.

IS:n tietojen mukaan uusi taho haluaa hallintaansa myös entisen Hartwall-areenan, josta tulisi liigaan paluuta havittelevan Jokerien kotihalli.

Areenasta on hierottu kulisseissa kauppaa keväästä lähtien, mutta kaupan toteutuminen vaatii monimutkaiset viranomaisjärjestelyt oligarkkeihin kohdistettujen pakotteiden takia.

IS kertoi tiistaina, että myös areenakauppa on ottanut ensi askeleet myös viranomaisprosessissa.