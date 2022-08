Jari Kurrin vaatimus tuhosi Teemu Selänteen haaveen Jokerien omistuksesta – näin kohuratkaisua kommentoi huippujuristi

Tunnettu urheiluoikeiden asiantuntija Olli Rauste pitää Jokerit ry:n suurta keskustelua aiheuttaneesta menettelyä sekä lain- että hyvien tapojen mukaisena.

Kohu Jokerien ympärillä ei ota laantuakseen.

Paljon keskustelua on herättänyt Jokerien tavaramerkin omistavan junioriseura Jokerit ry:n päätös ohjata seuran miesten joukkuetta havittelevat tahot neuvottelemaan jatkosta Jari Kurrin Jokerit Hockey Club Oy:n kanssa.

Pitkään vahvana uutena ostajaehdokkaana pidetty, Teemu Selänteen ympärille koottu Naurava Narri Oy tippui pois pelistä.

Sen mukaan Kurrilla ei kuulu olla mitään roolia tulevan Jokerien kanssa, ja loppujen lopuksi ry lopetti neuvottelut Naurava Narri Oy:n kanssa.

Kurrin yhtiö on vuodesta 2019 pyörittänyt Jokerien KHL-joukkuetta ja sillä oli sopimus seuran nimen ja logon käytöstä ry:n kanssa.

Nauravan Narrin mukaan ry olisi voinut irtisanoa tavaramerkkisopimuksen Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta ja Jokerien vetäydyttyä KHL:stä.

Kokeneen urheiluoikeuden asiantuntijan, myös urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen jäsenenä toimiva asianajaja Olli Rausteen mukaan asia ei välttämättä ole niin vaikka hän toteaa, että tavaramerkkisopimuksen voi tietyin ehdoin irtisanoa kesken sopimuskauden.

– Ry toimii ihan oikein, kun se sanoo kyselijöille, että sopikaa Kurrin kanssa, Rauste sanoo.

Kurrin ja ry:n välisen sopimuksen kestosta ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta ry:n taannoisen tiedotteen mukaan se on voimassa.

Kurri on IS:n tietojen mukaan halunnut ainakin puoli miljoonaa euroa tavaramerkkisopimuksen ja liiketoimintansa siirtämisestä eteenpäin.

– Tavaramerkin omistaja voi irtisanoa lisenssisopimuksen, jos lisenssinhaltija lopettaa merkin käytön, koska silloin merkin arvo lähtee rapautumaan. Koko lisenssin idea on, että merkkiä myös käytetään. Jos sen käyttö lopetetaan, silloin merkin omistajalle syntyy jossain kohtaa oikeus irtisanoa sopimus, Rauste toteaa.

Nauravan Narri käsityksen mukaan tämä ehto täyttyi jo, kun Jokerien KHL-taival katkesi.

– Tässä tilanteessa kukaan muukaan ei kuitenkaan heti pystyisi käyttämään Jokerien merkkiä. Merkin käyttö on keskeytynyt osapuolista riippumattomista syistä, Rauste tarkentaa.

– Silloin ry merkin omistajana toimii minusta oikein, kun se antaa ensi sijassa merkin haltijalle eli Kurrille mahdollisuuden etsiä merkille vaihtoehtoista käyttöä liigassa. Vasta, jos Kurri pysyisi passiivisena eikä etsisi merkille muuta käyttöä, ry voisi ottaa lisenssin häneltä pois ja antaa jollekin muulle.

Kurri on käynyt aktiivisia neuvotteluja Jokerien toiminnan jatkamiseksi. Tiistaina IS uutisoi, että nyt Jokerien entisen pääomistajan Harry Harkimon poika Joel Harkimo on lähestynyt esim. Nauravaa Narria kertoen, että nyt hän on hankkinut Kurrin sopimukset itselleen.

Myös Helsingin Sanomat kirjoitti samasta aiheesta.

Kun Joel Harkimo lähestyi Selänteen ryhmittymää, Naurava Narri kieltäytyi kumppanuudesta hankkeessa, koska Nauravan Narrin näkemyksen mukaan hankkeella on täysin väärät lähtökohdat.

Joel Harkimo vastasi keskiviikkona IS:lle tekstiviestillä, että Jokerit ry tiedottaa Jokerien tilanteesta myöhemmin. Harkimo sanoi, että hän ei ole ostanut Kurrin yhtiötä.

Harkimo myös twiittasi aiemmin, ettei ole Jokerien keulakuva. IS:n tietojen mukaan hän on kuitenkin yrittänyt käynnistää kumppanuusneuvotteluja Nauravan Narrin kanssa Kurrilta hankkimansa sopimuksen omistajan ominaisuudessa.

Hän ei vastannut IS:n jatkokysymyksiin siitä, että miksi hän sitten esiintyy Kurrin sopimusten omistajana.

Jokerit ry tiedotti keskiviikkona, että se on solminut tavaramerkkisopimuksen uuden kumppanin kanssa ja korosti, etteivät Kurri tai Harry Harkimo ole uuden yhtiön taustalla.

Harkimo kiistää olleensa millään tavalla Jokerien taustalla, mutta IS:lle on esimerkiksi vahvistettu, että hän on soittanut useita kertoja SM-liigaan Jokerien paluuseen liittyvissä asioissa.

Tällä hetkellä oikeastaan kenelläkään ei tunnu olevan tietoa, kuka uusi mahdollinen rahoittaja voisi olla. On ilmeistä, että ainakin Harry Harkimon mahdollinen taustarooli pitää häivyttää, koska SM-liiga suhtautuu kollektiivisesti edelleen erittäin nihkeästi Harkimoon, joka aikoinaan vastoin liigan osakassopimusta muilutti Jokerit KHL:ään.

IS:lle on liigayhteisön sisältä kerrottu, että mikään sellainen uusi yhtiö, jossa on edes etäinen jälki Harry Harkimosta, ei pääsisi SM-liiga Oy:n osakkaaksi.

SM-liiga on jo pitkään järjestelmällisesti korostanut, että liigapaluuta tähyävän Jokerien taustalla ei saa olla mitään kytkyjä vanhaan KHL-Jokereihin tai oligarkkien rahoihin.

Vaikka liiga ei ole puhunut nimistä, ehto viittaa ainakin Jokerien KHL-ajan omistajiin eli Harry Harkimoon ja Kurriin.