Kulisseissa kohistaan nyt kovasti siitä, aiheuttavatko Jokerien U20-rahoituskuviot toimenpiteitä Jääkiekkoliitossa.

Suomalainen urheilukeskustelu on viime päivät vellonut Helsingin Jokerien mahdollisen SM-liigapaluun ympärillä. Kohua on herättänyt eritoten kiekkolegenda Jari Kurrin rooli omistamassaan Jokerit Hockey Club Oy:ssä, jolle puolestaan Jokerien tavaramerkin omistama Helsingin Jokerit ry on antanut väkevän neuvottelumandaatin tulevaa liigaprojektia pohjustettaessa.

Jokerit ry sysäsi neuvotteluista syrjään Teemu Selänteen, toisen Jokeri-taustaisen kiekkolegendan, ympärille kasatun ryhmän. Se teki näin, vaikka Kurrin yhtiön maine on kärsinyt rajun kolauksen sen pyöritettyä KHL-toimintaansa pitkälti venäläisten oligarkkien rahoituksella 2019–2022.

Mikään salaisuus ei ole, että samalla venäläiskahisevalla rahoitettiin Kurrin yhtiön kautta myös Helsingin Jokerien U20-joukkueen toiminta sekä jossain määrin myös seuran nuorempien juniori-ikäluokkien henkilöstökuluja, eli lähinnä valmentajien palkkoja.

Vaikka Jokerien KHL-taival päättyi helmikuussa Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä, Jokerit Hockey Club rahoittaa edelleen Helsingin Jokerit ry:n junioritoimintaa, ainakin U20-joukkueen. IS:n tietojen mukaan erityisesti juuri tämän järjestelyn vuoksi Jokerit Hockey Club Oy:llä on junioriorganisaation vankkumaton tuki takanaan.

U20-tason SM-liiga alkaa 1. syyskuuta. Relevanttia on kysyä, miten ihmeessä Suomen jääkiekkoliitto ry:n alaiseen sarjaan voi nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa osallistua joukkue, jota ainakin osittain rahoitetaan yhä Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinnon lähipiiriin kuuluvan oligarkin Vladimir Potaninin rahoilla?

Nikkelibisneksellä rikastunut Potanin omisti suomalaisen tytäryhtiönsä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kautta 40 prosenttia Jokerit Hockey Club Oy:stä vuodesta 2019 alkaen siihen asti, kunnes Ukrainan sodan jälkeen Kurri osti osakkeet itselleen.

Suomalaisyhtiön tilinpäätöstiedoista selviää, että se on rahoittanut Jokereita vuosittain merkittävillä summilla. Yksistään vuonna 2020 yhtiö antoi Jokerit Hockey Club Oy:lle 13,1 miljoonan euron pääomalainan. Se myös alaskirjasi lainan saman vuoden tilinpäätöksessä, eli yhtiö ei olettanutkaan, että Jokerit maksaisi lainaa ikinä takaisin.

Jokerit Hockey Club on saanut hankittua tuekseen jonkin verran suomalaista sponsorirahoitusta seuran KHL-saagan päättymisen jälkeen, mutta IS:n sisäpiirilähteiden mukaan yhtiön kassaan jäi viime keväänä tuntuvasti venäläisiltä peräisin olevaa rahaa.

– Tämä on selkeä käsityksemme, suomalaisen jääkiekon päättäjäeliittiin kuuluva henkilö sanoo anonyymisti.

Lähteiden mukaan venäläistä rahaa jäi viime keväänä kassaan runsaasti, koska Jokerien kausi loppui kesken ja iso osa pelaajista siirtyi loppukaudeksi muualle. Näin helsinkiläisseuran ei tarvinnut maksaa muualta pelipaikan löytäneiden loppukauden palkkoja, vaan maksettavaksi jäi vain niiden pelaajien palkat, jotka eivät muualle loppukauden aikana siirtyneet.

Heidän palkanmaksunsa jatkui huhtikuun loppuun asti.

Lisäksi kuluja säästyi, kun seuralla ei ollut matkustus- ja majoituskuluja, joita pudotuspeleissä pelaaminen olisi tuonut. Myös toimiston henkilökunta on ollut Ukrainan sodan jälkeen lomautettuna pitkiä aikoja.

IS:n lähteet arvioivat, että vaikka Kurrin yhtiö on saanut haalittua U20-joukkueelle kotimaisia sponsoreita, summat ovat pieniä ja joka tapauksessa niistä on maksettu tässä kohtaa niin pieniä osia, että joukkueen olisi mahdotonta aloittaa kautta ilman venäläisiltä jääneitä rahoja.

IS tavoitti Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtajan Harri Nummelan kommentoimaan kulisseissa kuumaksi äitynyttä kysymystä.

– Tämä Jokerien U20-joukkuetta koskeva asia on parhaillaan selvityksessämme. Olen vakuuttunut, että noin viikon kuluttua asiaan on löydetty kestävä ja uskottava ratkaisu, Nummela kommentoi.

Mitä se käytännössä tarkoittaa?

– En mä nyt tässä lähde vielä avaamaan sitä kuviota.

Saako Jokerien U20-joukkue joka tapauksessa osallistua noin viikon kuluttua alkavaan sarjaan?

– Katsotaan nyt, miten tässä käy. Kuten sanoin, asiaan ollaan saamassa kestävä ratkaisu, ja siitä kyllä tiedotetaan heti kun kaikki on selvää, Nummela jatkoi harvinaisen arvoituksellisesti.