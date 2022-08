Teemu Selänteen ryhmä ei kelvannut Jokerien omistajaksi – kisassa mukana mysteeriporukka

Kaksi erillistä tahoa on ollut yhteydessä SM-liigaan Jokereihin liittyen.

Sunnuntaina uutisoitiin, että Teemu Selänteen ympärille kasattu sijoittajaryhmä ei enää tavoittele Jokerien SM-liigaseuran pyörittämistä.

Hetkeä myöhemmin SM-liiga julkaisi tiedotteen.

Liiga kertoo, että kaksi erillistä tahoa on ollut siihen yhteydessä Jokereihin ja lisenssiprosessiin liittyen. Selänteeseen henkilöitynyt Naurava Narri Oy jo useiden kuukausien ajan.

Tällä viikolla kuvaan astui SM-liigan mukaan toinenkin taho.

– He ottivat Liigaan yhteyttä ja kertoivat aikeistaan edetä julkisuuteen Liiga-hankkeensa kanssa. Tämän hankkeen tarkempi kokoonpano tai taustat eivät ole Liigan tiedossa, eikä Liiga ole käynyt heidän kanssaan virallisia keskusteluja liittyen sarjapaikan tavoittelemiseen, tiedotteessa kerrotaan.

Selänteen ryhmittymän vetäydyttyä uusi ”mysteeriporukka” lienee nyt ainoa taho, joka puuhaa Jokerien paluuta SM-liigaan.

– Luonnollisesti on mahdollista, että taustalla toimii vielä useampiakin ryhmittymiä, mutta näistä vaihtoehdoista Liiga ei ole tietoinen, liiga huomauttaa.

SM-liiga on ilmoittanut, että lisenssihakemus kauden 2023–24 osalta on jätettävä lokakuun loppuun mennessä. Liigan ehtona myös on, että kytkökset KHL-Jokereihin ja Venäjälle on katkaistava.