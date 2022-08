Kommentti: Tämän takia Teemu Selänne vetäytyi Jokereista – viime hetkellä tapahtui odottamaton käänne

Se, että Teemu Selänne ja hänen ympärilleen kerätty sijoittajaryhmä työnnettiin syrjään Jokereista, aiheuttaa suurta hämmennystä, kirjoittaa Vesa Rantanen.

Se oli jo tähtiin kirjoitettu.

Seuralegenda Teemu Selänne oli jo kuukausien ajan työskennellyt kulisseissa palauttaakseen Jokerit surkealta harharetkeltään kotiin ja SM-liigaan.

Hänen ympärillään oli joukko vakavaraisia nuoren polven Jokerit-henkisiä sijoittajia ja entisiä Jokerien suurpelaajia Keijo Säilynojasta alkaen.

Myös Otakar Janecky oli innoissaan kuin pikkupoika vanhan kunnon Jokerit-bändin paluusta. Hän oli lupautunut auttamaan kaikin tavoin, kuten tietenkin koko Selänteen ydinryhmä Waltteri Immosesta Markus Kettereriin.

Kaikki pitivät itsestäänselvänä, että juuri tämä ryhmä palauttaa Jokerit liigaan. Yhtiökin oli perustettu. Nauravat Narrit oli käynyt runsaasti hyvähenkisiä keskusteluja sekä liigan että Jokerien junioriorganisaation kanssa.

Alkupääomaakin ryhmä oli jo haalinut kasaan kolmisen miljoonaa.

Junioriorganisaatio eli ry, jonka hallitusta johtaa Kim Börgström, on ratkaiseva palanen sillä se omistaa Jokerien logon ja nimen, jota se on viime vuodet vuokrannut Jari Kurrin KHL-Jokereita pyörittäneelle Jokerit Hockey Club Oy:lle.

Sopimus kuitenkin raukesi, kun Jokerit vetäytyi KHL:stä Venäjän 24. helmikuuta aloittaman sodan jälkeen.

Käytännössä ry päättää, kelle se nimen ja logon vuokraa, ja aivan viime päiviin saakka Selänteen ryhmä oli neuvotellut ry:n kanssa hyvässä hengessä.

Kunnes tapahtui odottamaton, shokeeraava käänne ja neuvottelut kariutuivat. IS:n tietojen mukaan ry:n ehtona oli, että uuden yhtiön on neuvoteltava ensisijaisesti Jari Kurrin kanssa.

Lue lisää: Shokkikäänne: Teemu Selänteen sijoittajaryhmä ei kelvannut Jokerien omistajaksi

Käytännössä siis uuden yhtiön olisi pitänyt maksaa Kurrille jotakin, mutta harva ymmärtää, mistä sillä Kurrin yhtiö ei omista kuin kasan varusteita ja fanituotteita.

Käytännössä Kurria tai hänen yhtiötään ei tarvita mihinkään Jokerien paluussa.

Selänteen ryhmän kanta oli alusta alkaen selvä: he haluavat uuden alun täysin puhtaalta pöydältä ja ehdottomasti irti kaikesta, mikä edes etäisesti liittyy KHL:ään ja oligarkkien rahoihin.

Eli Jari Kurriin, joka ryvetti itsensä pahasti ensinnäkin kertomalla täysin väärää tietoa seuran rahoituskuvioista ja nostamalla itselleen lähes 500 000 euron palkkaa ”omistajana” seurasta, joka teki tappiota 10 miljoonaa vuosittain.

Kurri ei ole halunnut missään vaiheessa kommentoida rooliaan Jokereissa.

Kuitenkin aivan viime metreillä Jokerit ry päätti, että uuden ryhmän on neuvoteltava nimenomaan Kurrin kanssa, ja tämä asetti planeetat skitsofreeniseen asentoon.

Käytännössä ry kertoi Selänteelle, ettei hän olekaan tervetullut pelastamaan Jokereita, jos hänen ryhmänsä ei ole halukas maksamaan Kurrille tämän poistumisesta.

Ry onkin IS:n tietojen mukaan käynyt neuvotteluja sellaisen sijoittajatahon kanssa, joka ei suhtaudu Kurriin yhtä ehdottomasti. Soppa sakenee entisestään, kun luotettavien lähteiden mukaan yksi avainhenkilö toisessa sijoittajaryhmässä olisi Harry Harkimo, joka on jo KHL-miljoonansa moneen kertaan tehnyt.

Harkimo on tiettävästi ajanut poikaansa Joelia uuden yhtiön toimitusjohtajaksi ja on IS:n tietojen mukaan vastineeksi tästä valmis auttamaan rahoituksessa ja liigalisenssin hankkimisessa.

IS:n tietojen mukaan Harkimo on ollut useita kertoja yhteydessä SM-liigaan Jokereiden paluuseen liittyvissä kysymyksissä.

Harkimo kiisti sunnuntai-iltana Ilta-Sanomien tiedot siitä, että hän olisi mukana toisessa sijoittajaryhmässä. Hän ei suostunut kommentoimaan poikansa Joelin osuutta.

– Ainoa mihin mä voin vastata on, että mä en ole mukana mitenkään Jokereissa. En sijoittajana enkä muutenkaan, Harkimo kommentoi.

Lue lisää: Teemu Selänne jyrättiin syrjään Jokerien taustalta – IS:n tiedot: Harry Harkimo toisen sijoittajaryhmän taustalla

Harkimon rooli on mielenkiintoinen, suorastaan itsevarma avaus kansanedustajalta, jonka edellinen episodi liigan kanssa päättyi hyvin riitaisasti ja venäläisten maksamiin miljoonasakkoihin sen jälkeen, kun Harkimo oli kaikilta salaa ja vastoin liigan sopimusta myynyt konkurssikypsät areenan ja joukkueen Putinin lähipiirille 2013.

SM-liiga tiedotti jo heinäkuussa hyvin selväsanaisesti, ettei Kurri ole tervetullut Jokerien mukana liigaan missään roolissa. Uuden organisaation on oltava täysin vapaa KHL-kytköksistä ja Kremlin rahoista, joista Kurri – eikä varsinkaan Harkimo – pysty koskaan pesemään itseään puhtaiksi.

Lue lisää: Tiedote herätti kysymyksen – suljetaanko Jari Kurrin Jokereilta ovi SM-liigaan?

Selänteen ryhmä oli valmistellut paluuta maltilla ja harkiten. Se oli pitänyt yhteyttä kannattajiin ja laajensi koko ajan Jokerit-henkistä porukkaa.

Hanke vaikutti hyvin suunnitellulta ja vilpittömältä. Porukan johtoajatus oli luoda samanlainen yhteisö jollainen Jokerit oli Aimo Mäkisen aikana.

Nyt pettynyt porukka kantaa syvää huolta siitä, ettei uusi Jokerit ole aikeissaan yhtä vilpitön eikä varsinkaan vanhoista rasitteista vapaa. Pelkoon on helppo yhtyä, jos ry tosiaan on päättänyt että Kurrin kanssa on neuvoteltava ja jossain taustalla lymyää Suomi-kiekon suurimmaksi harhaanjohtajaksi osoittautunut Harkimo.

Ensi kuulemalta ry:n takinkääntö kuulostaa ehkä enemmän absurdilta kuin vain pöyristyttävältä.

Jokerien paluussa liigaan on tietenkin vielä yksi tärkeä taho, jolla on oikeastaan eniten sananvaltaa: eli SM-liiga Oy, joka päättää siitä, millainen uusi yhtiö osakkaaksi hyväksytään.

Heinäkuun tiedotteen jälkeen on aivan selvää, ettei Kurrilla voi olla minkäänlaista roolia Jokereissa. Harkimon luikertelusta takaisin peliin ei kukaan varmaan osannut nähdä edes painajaisia, mutta on aivan selvää, että jos hän esiintyy edes sivuroolissa uudessa hankkeessa, ei SM-liigan ovi kovin helpolla aukea.

Liigayhteisö ei todellakaan ole unohtanut Harkimon suurta huijausta tämän viedessä Jokerit kilpailevaan liigaan. Sitä seuranneet vuodet olivat todella raskasta aikaa liigalle, eikä silloin palaneita siltoja ole edes yritetty korjata.

Vasta nyt liiga on vihdoin nousemassa jaloilleen Jokereiden lähdön aiheuttamien kerrannaisten negatiivisten vaikutusten jälkeen.

Harkimo on liigayhteisölle edelleen punainen vaate, suoranainen persona non grata.

Joten jos ry kuvittelee, että se voi näillä taustoilla uittaa Jokerit takaisin liigaan ja saa toiminnalleen uuden maksajan, se on saattanut tehdä historiansa suurimman munauksen.