Tiedätkö, miksi Marko Anttilaa kutsutaan "Stretsiksi"? Kultasankari paljasti lempinimen taustan podcastissa

Marko Anttilalle kävi lempinimensä kanssa kerran köpelösti Turussa.

Suomen kansa tuntee Leijonien kultasankarin Marko Anttilan ensisijaisesti lempinimellä ”Mörkö”, mutta rakkaalla lapsella on monta nimeä. Anttila, 37, pitää itse lempinimestään ”Stretsi”.

Oulun Kärppiä ensi kaudella edustava Anttila kertoi Petopodi-podcastissa, mikä lempinimen tarina on. Nimen isä on kanadalaishyökkääjä Steve ”Paulin veli” Kariya, joka pelasi Anttilan kanssa Tampereen Ilveksessä kaudella 2004–05. Kausi oli ”Lempäälän jätin” ensimmäinen SM-liigassa.

Pelaajilla oli tapana lämmitellä Hakametsän jäähallin käytävillä. Kariya käytti alkulämmittelyssä apunaan kuminauhoja, jotka nykyään ovat arkipäivää, mutta 18 vuotta sitten harvinaisuus.

– Steve teki kuminauhoilla Robocop-liikkeitä ja kaikennäköisiä temppuja. Mä menin sitten kysymään, että mitä sä teet. Se sanoi, että stretchy. Minä kysyin, että mitä? Anttila sanoo Petopodissa.

Sana stretching tarkoittaa englanniksi venyttelyä. Stretchy tarkoittaa venyvää.

Siitä se ajatus sitten lähti.

– Steve alkoi käyttää nimeä ”Stretchy” kopissakin. Lempinimi sopii pituuteeni ihan hyvin. Englannin kielestä jos katsoo, niin vähän venähtänyttä se tarkoittaa.

Anttilalla on pituutta 203 senttiä.

Lempääläläinen kiekkoilija siirtyi Ilveksestä Turun Palloseuraan kaudeksi 2011–12. Petopodin juontaja Antti Meriläinen kertoo tarinan, jonka mukaan lempinimi Stretsi oli aiheuttanut pienen kömmähdyksen ensimmäisissä TPS-treeneissä, joissa Anttila oli mukana.

Tarinan mukaan muut pelaajat olivat kuulleet, että Anttila olisi sanonut:

– Parhaiten minut tunnetaan Gretzkynä.

Anttilan nöyrään luonteeseen ei aivan istu, että hänen lempinimensä olisi lainattu kaikkien aikojen parhaalta jääkiekkoilijalta Wayne Gretzkyltä.

– Jätkillä on ollut tosi valikoiva kuulo. Olen vahvasti siinä uskossa, että olen sanonut Stretsi. Ilmeisesti joku on kuullut vähän väärin. Paljon samaa meissä varmaan on, mutta en välttämättä olisi esitellyt itseäni niin, Anttila kommentoi huhua.