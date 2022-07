JYP kaappasi tähtivahvistuksen NHL:stä!

JYP nappasi ison vonkaleen siirtomarkkinoilta.

Jyväskylän JYP kokoaa todella kilpailukykyistä joukkuetta ensi kaudeksi.

Nyt pelaajamarkkinoilta on tarttunut iso kala keskisuomalaisten haaviin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan JYP on nimittäin voittamassa kilpajahdin NHL-puolustaja Sami Nikusta.

Useampi SM-liigaseura on ollut 25-vuotiaan Nikun perässä. Hänen valintansa on osumassa JYPiin.

Niku on jyväskyläläisseuran kasvatti, joka ponnisti JYPistä NHL:ään vuonna 2017. Hän on pelannut urallaan yhteensä 67 NHL:n runkosarjaottelua tehoin 2+14=16.

Viime kaudella Niku siirtyi Winnipeg Jetsin organisaatiosta Montreal Canadiensiin ja pelasi Habsissa 13 ottelua, joissa hän keräsi pisteet 0+6. Farmin puolella Laval Rocketsissa saldo oli 36 peliä pistein 2+11=13.

Niku pelasi loistavat pudotuspelit AHL:ssä. 15 ottelua toi tehot 0+11 ja puolustajien pistepörssin kolmossijan.

Niku tunnetaan hyökkäävänä puolustajana, joka sulatti suomalaisten sydämet nuorten MM-kotikisoissa vuonna 2016. Takatukka liehuen hän viiletti Nuorten Leijonien takalinjoilla ja oli voittamassa maailmanmestaruutta.

NHL:ssä taitava pakki ei kuitenkaan koskaan löytänyt omaa ruutuaan. Hän on Jetsin seiskakierroksen varaus vuodelta 2015.

Edellisellä SM-liigakaudellaan 2016–17 Niku tykitti JYPissä 27 (2+25) tehopistettä 59 ottelussa.

Viime kaudella liigan pohjamutiin vajonnut JYP on palkannut uudeksi päävalmentajakseen Jukka Rautakorven, jonka tehtävä on nostaa hurrikaanipaitoja kohti kärkeä. Seura on nostanut pelaajabudjettiaan merkittävästi.

Pelaajapuolen nimekkäitä värväyksiä ovat olleet muiden muassa hyökkääjät Juuso Puustinen, Robert Rooba ja Kyle Platzer.

Niku nousee puolustajien ykköstykiksi.