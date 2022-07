SM-liigalta kova vaatimus Jokerien paluulle: ”Kaikki kytkökset aiempaan KHL-projektiin on katkaistava”

SM-liiga avasi, miten Jokerit voisi palata kotimaan kaukaloihin.

SM-liiga kertoo tiedotteessaan, että Jokereita varten ei ole rakennettu mitään erillistä tai uutta reittiä hakea liigapaikkaa. Lisenssi on ollut tavoiteltavissa saman menetelmän puitteissa aiemminkin.

– Suhtaudumme Jokerien hankkeeseen positiivisesti, mutta mikäli hakemus jätetään, se tulee käymään tiukan seulan läpi. Meillä on selkeät ja yksiselitteiset kriteerit, joiden on kaikkien täytyttävä, jotta Liiga hyväksyisi uuden osakkaan, Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen avasi tiedotteessa.

– Olemme avoimia, mutta etenemme asiassa maltillisesti, vaihe kerrallaan. Lisäksi asiassa selvitetään vielä kaikki mahdolliseen liigalisenssihakemukseen ja sen mahdolliseen hyväksymiseen liittyvät oikeudelliset seikat. Mitään oikotietä Liigaan ei ole eikä tule, Hiltunen jatkoi.

Uuden Jokerit-hankkeen mahdolliset omistajapohjat ja taustarakenteet ovat olleet laajan julkisen keskustelun kohteena siitä saakka, kun vanha Jokerit vetäytyi KHL:stä ja paluu Liigaan esitettiin yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona.

Jääkiekon SM-liiga Oy kertoo haluavansa ilmaista täsmällisesti, missä kulkevat rajat suhteessa historiaan ja Venäjään.

– Osakkaiden kanta on selvä. Kaikki taloudelliset ja omistajuuteen liittyvät kytkökset Jokerien aiempaan KHL-projektiin on katkaistava. Me emme aio hyväksyä mitään tuon kaltaista linkkiä Venäjään, Hiltunen linjasi.