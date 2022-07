Tiedote herätti kysymyksen – suljetaanko Jari Kurrin Jokereilta ovi SM-liigaan?

Onko Jari Kurri tervetullut SM-liigaan?

Jääkiekon SM-liiga julkaisi keskiviikkona tiedotteen, jossa se se avaa liigalisenssin hakuprosessia ja rakenteita.

Lue lisää: SM-liigalta kova vaatimus Jokerien paluulle: ”Kaikki kytkökset aiempaan KHL-projektiin on katkaistava”

Näin liiga avaa omasta näkökulmastaan, miten esimerkiksi KHL:stä talvella irtautuneen Jokerien paluu SM-kaukaloihin voisi tapahtua.

Liiga kertoi tiedotteen lopussa, että se ”haluaa nyt ilmaista täsmällisesti, missä kulkevat rajat suhteessa historiaan ja Venäjään”.

– Osakkaiden kanta on selvä. Kaikki taloudelliset ja omistajuuteen liittyvät kytkökset Jokerien aiempaan KHL-projektiin on katkaistava. Me emme aio hyväksyä mitään tuon kaltaista linkkiä Venäjään, liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoo tiedotteessa.

Hiltusen kommentista voi tulkita, että esimerkiksi KHL-Jokerien omistajan Jari Kurrin mukanaoloa SM-liigaprojektissa ei hyväksytä.

Onko asia näin, Heikki Hiltunen?

– Me emme ota yksittäisiin henkilöihin kantaa, Hiltunen vastaa IS:lle.

– Miltään taholta ei ole vielä tullut hakemustakaan, emmekä voi mennä asioiden edelle.

Jokerilegenda Teemu Selänne sanoi toissa viikolla Bermuda-tennisturnauksen yhteydessä olevansa mukana uudessa hankkeessa, joka pyrkii palauttamaan Jokerit SM-liigakartalle.

– Olen lähdössä omistajapohjalta, mutta osallistun myös aktiiviseen toimintaan, Selänne sanoi.