Kommentti: SM-liiga sulki Jari Kurrilta tylysti oven – ryvettyminen oligarkkirahassa katkaisi kiekkolegendan uran Suomessa

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tiedotteesta voi tehdä yhden kovan johtopäätöksen: Jari Kurrilla ei ole asiaa Suomen pääsarjaan, vaikka Jokerit liigaan palaisikin, kirjoittaa esihenkilö Vesa Rantanen.

Jokerit on tervetullut SM-liigaan, mutta Jari Kurri ei.

Sitä voi sanoa kryptiseksi muotoiluksi, eikä puheenjohtaja Heikki Hiltunenkaan halunnut mainita nimiä, mutta ei SM-liiga Oy:n tuoretta tiedotetta kovin monella tapaa voi tulkita:

Jääkiekon SM-liiga Oy haluaa nyt ilmaista täsmällisesti, missä kulkevat rajat suhteessa historiaan ja Venäjään.

– Osakkaiden kanta on selvä. Kaikki taloudelliset ja omistajuuteen liittyvät kytkökset Jokerien aiempaan KHL-projektiin on katkaistava. Me emme aio hyväksyä mitään tuon kaltaista linkkiä Venäjään, Hiltunen linjaa.

Näyttää vääjäämättä siltä, että Jari Kurrin ura suomalaisessa kiekossa on ohi. Jääkiekkoliittoon hänellä ei ole enää mitään asiaa, ja liigaan hän ei pääse edes mahdollisen uuden seuran ”omistajana”.

Kun Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainaan 24. helmikuuta alkoi ja Jokerien paluuta SM-liigaan ryhdyttiin puuhaamaan, ei Hiltunen ollut valmis sulkemaan Kurrilta ovea.

Hän jätti kiekkolegendalle mahdollisuuden jatkaa, mutta keskiviikon tiedotteen jälkeen ovi näyttää olevan pysyvästi kiinni.

Liigan sisällä on käyty ilmeisen kovaa arvopohjaista keskustelua.

Moni tietysti miettii nyt, että miten ihmeessä Jokerit voisi palata liigaan, jos seuran pääomistaja ei voi, mutta nyt pitää muistaa, ettei Kurrin Jokerit Hockey Club Oy omista mitään muuta kuin kasan pelivarusteita ja fanituotteita.

Jokerien logon ja nimen käyttöoikeuden omistaa junioripuolen ry, joka voi vuokrata logon ja nimen käyttöoikeuden kelle haluaa.

Tähän saakka se oli vuokrattu Kurrin yhtiölle, mutta jatkossa Kurria ei teknisesti ottaen tarvita mihinkään, koska hänen yhtiönsä ei omista SM-liigassa pelaamisen kannalta mitään olennaista.

Liigan päätös on kova intohimoiselle kiekkoihmiselle, mutta Kurri upposi viime vuosina niin syvälle verisen oligarkkirahan syövereihin, etteivät valveutuneet tahot enää pitäneet terveenä sellaista yhtälöä, jossa Kurrilla olisi Jokereissa rooli.

Sisäpiiritietojen mukaan tämä myös oli Jokerien ja Teemu Selänteen kasvojen taakse kerätyn uuden sijoittajaryhmänkin näkemys: uusi alku ei ole oligarkkirahasta vapaa, jos Kurri jatkaa.

Putinin propagandaliigassa lähes vuosikymmenen saastunut Jokerit tarvitsee täysdesinfioinnin voidakseen edes haaveilla liigapaikasta.

Vihdoin myös SM-liiga näyttää ymmärtäneen tämän.

Liigan sisällä Kurrin asemasta on ollut erimielisyyttä vaikka jo alusta lähtien osa seurapäättäjistä suhtautui karsaasti tämän jatkamiseen Jokereissa.

Harva kuitenkaan uskalsi sanoa asiaa ääneen.

Lajin ulkopuolelta tullut SM-liigan uusi toimitusjohtaja Kati Kivimäki pystyi ehkä katsomaan tilannetta ilman Kurrin kaiken anteeksiantavaa lajilegendan statusta.

Kati Kivimäki aloitti kesällä SM-liigan toimitusjohtajana.

Kurrin selvitykset Jokerien omistus- ja rahoituskuvioista olivat hyvin epäuskottavia siitä lähtien, kun hänet nimettiin seuran nukkepääomistajaksi toukokuussa 2019.

Sitä ennen Harry Harkimo pääsi viime hetkillä livahtamaan Jokereista helpot miljoonat taskussaan, mutta Kurrille oligarkkirahoista tuli liian painava riippa.

Harry Harkimo (kesk.) kauppasi Jokerit ja Hartwall-areenan venäläisoligarkeille 2013. Kuvassa Roman Rotenberg (vas.) ja Gennadi Timtshenko.

Hänen omistajuutensa muuttui vielä hämärämmäksi, kun pakotelistalle joutuneiden Gennadi Timtshenkon ja Rotenbergien perheen jälkeen rahoittajaksi tullut ”suomalainen” nikkelifirma Norilsk Nickel Harjavalta luovutti 40 prosentin osuutensa Kurrille sodan alettua.

Kurrista tuli tuosta noin sataprosenttinen omistaja seuralle, joka teki 10–15 miljoonaa tappiota joka ainoana toimintavuotenaan 2014 alkaneen KHL-seikkailun aikana.

Kurri myös tienasi omistajana palkkatuloja 483 867 euroa vuonna 2020 seurasta, joka tuotti taas kerran 10 miljoonaa tappiota.

Nämä ovat irvokkaita kytköksiä. Juuri niitä, joita SM-liiga ei voi hyväksyä.

Teemu Selänne kertoi pari viikkoa sitten Bermuda-tenniksessä, että aikoo lähteä Jokerien omistajaksi.

Nyt uusi sijoittajaryhmä sai tukevan selkänojan SM-liigan kovaa arvojohtajuutta heijastelevasta päätöksestä.

Ja mikä helpottavinta Selänteelle, hänen ei tulevana keulahahmona tarvitse kivuliaasti hyvästellä nuoruuden idoliaan Kurria.

Ja näin, kesken kuumimman kesän, SM-liiga nousee urheilujättien joukossa esimerkiksi siitä, että kovia päätöksiä voi tehdä myös arvot edellä.

Siitäkin huolimatta, että tiedote oli tulkinnanvarainen.

Palloliitto on joutunut kohun keskelle sen jälkeen, kun ensin Ylen lähetyksessä ja sitten muissa medioissa on kerrottu Helmarien päävalmentajan Anna Signeulin johtamisesta, joka on aiheuttanut palavereita ja puhutteluja – mutta ei toimenpiteitä.

Signeulin tapauksen vaisu käsittely jää rumaksi luvuksi Palloliiton arvojohtamisessa sen jälkeen, kun puheenjohtaja Ari Lahti menestysjaksonsa tuottamassa voimien tunnossa ensin junaili Jan Vapaavuoren Olympiakomitean johtoon.

Olympiakomiteassa nimittäin on Vapaavuoren valtakaudella vasta kuohunutkin. Kevään kestänyt kujanjuoksu on karmea esimerkki siitä, millaiseen sotkuun koko talo voi joutua, kun pieni piiri junailee huippu-urheilupomolle jatkosopimuksen vähintäänkin kyseenalaisin arvoin.

Myös Jääkiekkoliitto on vellonut erilaisissa kohuissa mielettömästä menestyksestä huolimatta.

Ensin Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustonen ja tähtipelaaja Noora Räty miekkailivat rumasti ennen MM-kisoja ja sitten miesten joukkue taputteli KHL:n jättiseurassa kauden loppuun pelanneen Mikko Lehtosen kotikisakomennuksen ylimielisen lyhytsanaisesti.

Kohut olisi vältetty jämäkällä arvojohtamisella, mutta silloin keskustelua oikeasta ja väärästä ei vaivauduttu käymään.

Olemme vuosien saatossa tottuneet siihen, että eduskuntaa myöten on oltu huolissaan nimenomaan SM-liigan väkivalta-, tappelu- tai huumekohuista.

Onkin perin harvinaista mutta samalla virkistävää, että juuri urheilukentän paha poika SM-liiga loistaa nyt moraalin ja arvojohtamisen majakkana, kun muut, valtion tukevasti rahoittamat urheiluorganisaatiot, taapertavat kohusta toiseen.