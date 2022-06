Kanadalainen Shaun ihastui Suomeen perin pohjin – etenkin yksi asia saa vuolaat kehut

Jo vuosia SM-liigassa pelannut Shaun Heshka on kiintynyt Suomeen.

Suomessa ja SM-liigassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2016 saakka pelannut kanadalaispuolustaja Shaun Heshka nauttii kesästä kotimaassaan Kanadassa.

Alkukesästä runsaat sateet koettelivat vaahteranlehtikansaa, mutta nyt ihmisiä riivaa kuiva pätkä. Heshkaa kuivuus ei kuitenkaan sureta, vaan hän nauttii lämpimistä keleistä.

– Täällä on satanut paljon, ja nyt maa alkaa kuivua. On mukavaa saada vähän aurinkoa ennen kuin talvi tulee taas.

Monipuolisena puolustajana tunnettu Heshka pelaa ensi kaudella Vaasan Sportissa. Hän saapuu Vaasaan hyvissä ajoin ennen kauden alkua ja pääsee nauttimaan harjoitusleirin ohessa Suomen loppukesästä.

Heshka oli tärkeä palanen Ässien mestaruusjoukkuetta. Ässistä mukaan tarttui myös arvokas muisto.

Kaksi Suomen mestaruutta SM-liigavuosinaan voittaneella pakilla ei ole pahaa sanottavaa Suomen kesästä. Erityisesti Suomen sää saa vuolaat kehut kanadalaiselta.

– Aurinko laskee vasta myöhään yöllä, joten Suomessa on paljon pitkiä kesäiltoja. Päivät ovat lämpimiä, ja illaksi hieman viilenee, mutta sopivasti.

Heshka on huomannut yhden selkeän eron kesäisessä ja talvisessa suomalaisessa.

– Kaikki tuntuvat olevan onnellisia kesällä. Ihmiset ovat iloisia, että aurinko paistaa. Talvi on Suomessa aika pitkä ja pimeä, joten kaikki kai nauttivat valoisista keleistä.

Heshka saapui ensimmäisen kerran Suomeen ja SM-liigaan kaudeksi 2012–13, kun hän pelasi Ässissä yhden kauden. Puolustaja oli isossa roolissa Ässien aina mestaruuteen saakka yltäneessä joukkueessa.

Suomalaiseen kesään liittyvät olennaisesti sauna, järvi ja mökki. Heshkalla on ässäajoiltaan erityinen muisto, joka liittyy vahvasti kaikkiin edellä mainittuihin.

– Sain erittäin hyvä kuvan suomalaisesta saunasta, kun Jesse Joensuu vei meidät hänen kesämökilleen, jossa oli puulämmitteinen sauna – luoja se oli kuuma. Kuuman saunan jälkeen pulahdettiin järveen uimaan, hän muistelee.

Kesäisin Suomessa lämpö ja aurinko tuovat mukanaan myös viheliäiset inisijät, hyttyset. Vaikka Heshka asuu Suomessa usein kaupungissa lähellä jäähallia, hän lohduttaa suomalaisia, että Kanadassa kärsitään samoista ongelmista.

– Meillä on täällä aivan sama tilanne. Niitä on aivan järkyttävästi. Tänä kesänä täällä on vieläpä ollut erityisen märkää, mikä on vain pahentanut tilannetta.

Heshka huuhtoi Kärpissä kultaa. Lasse Kukkosen vieressä usein myös kastui.

Kanukki hehkuttaa Suomea estoitta ja väläyttelee jopa mahdollisuutta asettua Suomeen asumaan pelaajauran jälkeen.

– Tykkään asua Suomessa, ja siellä on mukavia ihmisiä. Joka kerta, kun tulen Kanadaan, kehun kaikille, kuinka upea paikka Suomi on.

Heinäkuun lopussa 37 vuotta täyttävä Heshka pitää itseään lähes suomalaisena. Hän on jopa harkinnut hankkivansa lapsilleen Suomen passit.

– Olen persoonana hyvin suomalaisten tapainen. Materialla ja omaisuudella ei ole väliä, vaan Suomessa mennään perhe edellä.

Kanadalainen ei pääse tänä vuonna kokemaan perinteistä keskikesän juhlaa juhannusta, mutta tietää, mistä siinä on kyse ja pitää juhlaa erittäin kiinnostavana.

– Monet ovat silloin lomalla ja nauttivat pitkästä valoisasta ajasta sekä festivaaleista. Se on perinteinen juhla ja kuulostaa erittäin hauskalta.

Kysymykseen, kuinka Heshka viettää vapaa-aikansa Suomessa, vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä.

– Minulla on kolme lasta, Heshka nauraa.

– Päiväni rakentuvat hyvin pitkälti lasteni ympärille. Heillä on loputtomasti energiaa, joten yritän vain saada kulutettua sitä. He tykkäävät urheilla, joten siinä energiaa ja aikaa kuluu melko nopeasti.

Kun keskustelu siirtyy muistoihin, huumorintajuinen Heshka jakaa tarinan suomalaisen kulttipelaajan Lasse Kukkosen eräästä tietystä ottelurituaalista.

– Hän tykkäsi huutaa. Hän kasteli itsensä läpimäräksi ja heilui ja räiski kuin hullu. Se oli ensimmäisellä kerralla aikamoinen shokki. Ihmettelin, että mitä täällä tapahtuu. Lopulta siihen tottui ja siitä tuli aika huvittavaa, Heshka räkättää.