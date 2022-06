Kärpät värväsi Stanley Cup -voittajan – ”Todellinen profiilihankinta”

Oulun Kärppien pakisto on nyt valmis.

SM-liigaseura Oulun Kärpät vahvistuu ruotsalaispuolustaja David Rundbladilla oululaisseura tiedottaa.

Puolustajan sopimus kattaa tulevan kauden. Rundblad, 32, täydentää Kärppien tulevan kauden puolustuksen.

Ruotsalaisella on kokemusta NHL:stä 113 ottelun verran. Hän voitti Stanley Cupin Chicago Blackhawksin paidassa kaudella 2014–15.

Luotettava pakki ei ole aikaisemmin urallaan pelannut SM-liigassa, mutta Kärpistä hän on kuullut paljon hyvää.

– Tiedän, että kyseessä on huippuseura, jonka tavoitteena on voittaa. Kaikilla, joiden kanssa olen puhunut, on ollut ainoastaan hyvää sanottavaa Kärpistä. En ole koskaan pelannut yhtään suomalaista seurajoukkuetta vastaan, mutta kuulemani mukaan Liiga on tasokas sarja täynnä hyviä pelimiehiä, hän toteaa seuran tiedotteessa.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho oli mielissään laatuhankinnasta.

– Hän on kansainvälisen tason pelaaja, jolla on erittäin kova historia jääkiekkoilijana. Stanley Cupin voittajana todellinen profiilihankinta koko Liigan mittakaavassa, Aho linjasi.

Kokenut ruotsalaispuolustaja pelasi viime kaudella KHL:ssä HK Sochin joukkueessa 42 ottelua tehopistein 2+4.

Rundblad on esiintynyt myös Ruotsin maajoukkueen paidassa. Hän pelasi Tre Kronorin paidassa muun muassa vuoden 2011 MM-kisoissa, missä Ruotsi hävisi Suomelle finaalissa 6–1.