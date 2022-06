Jori Lehterä palaa SM-liigaan vain yhden asian takia: ”Nyt voisi olla sen aika”

SM-liigan ensi kauden seuratuimpia pelaajia on 12 vuoden tauon jälkeen Tapparaan palaava Jori Lehterä, 34.

Tampere

Tehokas pistenikkari. Ylivoiman ykköspyörittäjä. Loistava aloittaja. Mainio myös alivoimalla. Kaikki hommat kaukalossa onnistuvat.

Kaiken lisäksi loistava värittelijä, joka tuo SM-liigaan vastetta yleisölle joka ottelussa jollain tavalla.

Jos jonain yksittäisenä iltana Jori Lehterä ei häikäise teoillaan kaukalossa, hän viihdyttää vähintään sanoillaan, pelin jälkeen tapahtunutta analysoidessaan.

Tapparakin ymmärsi jo heti lähtöviivalla, että Lehterä on pelaaja, jonka paluu kiinnostaa faneja poikkeuksellisen paljon. Niinpä seura päätti järjestää sentterin yksivuotisen sopimuksen allekirjoituksen yleisön edessä Nokia Areenassa.

Tilaisuutta varten oli luotu slogan ”Tervetuloa kotiin Jorsti!”

Paikalle saapuneet fanit ihmettelivät heti kärkeen, miksi Lehterä ei ole enää ”Taikuri”, joksi media ja fanit häntä kutsuivat, kun hän edellisen kerran Tapparassa pelasi vuosina 2008–2010.

Viimeisellä kaudellaan 2009–10 Lehterä suorastaan dominoi SM-liigaa. Hän takoi 57 pelissä 69 (19+50) tehopistettä ja putsasi palkintopöydän henkilökohtaisilla palkinnoillaan.

SM-Liigan jälkeen Lehterä on ehtinyt loistaa KHL:ssä, tehdä uraa NHL:ssä ja saada myös huumetuomion. Pelaajana hän jos kuka on SM-liigassa edelleen takuuvarma Taikuri.

Jori Lehterä on jälleen Tapparan mies.

– Luulen, että tuo ”Jorsti” on tehty silloin, kun ei vielä tiedetty, että (Anton) Levtchi lähtee NHL:ään. Häntähän kutsuttiin täällä myös taikuriksi. Joku varmaan ajatteli, ettei voi olla kahta taikuria kerrallaan yhdessä joukkueessa, Lehterä epäili ja muistutti perään:

– Mutta minähän olen se ”original taikuri”. Levtchi hoiti sen paikkaamisen tosi hyvin. Olisi voinut pelata minun laidalla ensi kaudella. Itse olisin toivonut, että olisi jatkanut Tapparassa. Hänelle kuitenkin hyvä, että teki NHL-diilin Floridaan. Kuuluu ilman muuta mennä kokeilemaan, kun paikka aukeaa.

Lehterä pelasi viime kaudella KHL:ssä Moskovan Spartakissa. Kausi päättyi Ukrainan sodan aiheuttamissa heijastuksissa.

– Ensimmäinen tunne sodan alettua oli, että jatkuukohan kausi ollenkaan. Semmoista uutisten kauhistelua. Pelaaminen ei ollut itsestäänselvyys. Päivä kerrallaan meininki. Päätin, että jos jotain alkaa tapahtua, hyppään suoraan autoon ja ajan Suomeen kotiin.

– Sitten juttelin Spartakin omistajan kanssa tilanteesta. Hän lupasi varmistaa minun turvallisuuteni ja hoitaa pääsyni Suomeen, jos tilanne sitä vaatii. Lopulta Moskovassa ei ollut mitään pelättävää ja pudotuspelimme päättyivät nopeasti, Lehterä kertaa.

Minkäänlaista painostusta Lehterä ei seuran puolesta kokenut.

– Kaikki minun asiani hoidettiin hyvin. Ei mitään moittimista.

Spartak olisi halunnut pitää 45 ottelussa 39 (10+29) pistettä tehneen sentterin.

– Itse otin aikalisän ja mietin, mitä seuraavaksi oikein urallani haluaisin. Sitten yhtenä päivänä tuli ajatus, että pitäisikö soittaa ”Mikille” (Mikko Leinonen). Huolisikohan hän minut Tapparaan?

Sen jälkeen asiat loksahtivat nopeasti paikalleen.

Lehterän suurin motivaatio juuri Tapparan valitsemiseen oli halu voittaa ensimmäistä kertaa urallaan jotakin.

– Olen koko urani ollut semmoinen pronssi- ja hopeamies. Mitaleita on maajoukkueesta ja seurajoukkueista, mutta ei yhtäkään kultaa mistään – ei edes junnuista. Ajattelin, että nyt voisi olla sen aika.

– Tappara on paras organisaatio Suomessa, on uusi areena – ja ihan minimitavoite seuralle on joka kausi se kulta. Sen eteen tehdään aina aivan kaikki. Se antaa itselle ihan sairaasti motivaatiota, jos pääsisi urallaan nostamaan sen kannun, Lehterä kuvailee valintaansa.

Lehterä uskoo, että vuosi SM-liigassa on myös urheilullisesti hyvä valinta tähän väliin.

– Pystyn yhä kehittymään pelaajana. Pääsen kunnolla harjoittelemaan ja palautumaan, kun pelitahti ja matkat eivät ole samanlaisia kuin KHL:ssä. Se antaa varmasti lisää pelivuosia. Niitä riittää niin kauan kun on peli-iloa, Lehterä ennakoi.

SM-liigaa pidetään nykyään yhtenä Euroopan vauhdikkaimmista sarjoista. Lehterää se hymyilyttää.

– Yhtä hidashan minä olen aina ollut. Se ei ole muuttunut mihinkään. Ihan sama mihin olen mennyt tai missä paikassa pelannut, samasta asiasta on puhuttu. Aina on sanottu, riittääköhän sillä jalka, mutta aina se on riittänyt. Minä olen käyttänyt aina oikoreittejä, silloin on lyhempi matka kuin sillä toisella.

Ei kannata epäillä, että Lehterä jalkoihin jäisi SM-liigassakaan. Entäpä tehopisteet, paljonko niitä voi odottaa?

– Viimeksi 12 vuotta sitten tuli 69 pinnaa. Olisi varmaan tullut enemmänkin, mutta (Jonas) Enlund alkoi loppukaudesta vähän itsekkääksi, Lehterä veistelee.

– Mutta ensi kaudesta on tosi vaikea vielä sanoa. Pitää ensin saada hommat käyntiin ja tutustua porukkaan. Mutta kysy uudestaan parin kuukauden päästä, niin osaan vastata paremmin.

Pelinumero on tuttu kaksiykkönen.

Missä asioissa olet kehittynyt verrattuna edellisiin liigakausiisi?

– Voimassa, kaksinkamppailuissa, aloituksissa ja äijämäisessä pelaamisessa. Viisasta toimintaa joka puolella kaukaloa. Vähän niin kuin nuorempana tehdyt tyhmät virheet pois.

Lehterä on aina tunnettu velikultana, joka osaa keventää tunnelmaa huumorilla.

– Aikuistunut en ole vieläkään, mutta itsenäistynyt ja viisastunut, Lehterä sanoo.

Sentteri vakuuttaa, että takavuosien huumekohu on myös nollattu. Lehterä sai hovioikeudessa lokakuussa 2020 tuomion kokaiinin käyttörikoksesta ja yhden kokaiinigramman ostoyrityksestä. Tuomio oli 15 päiväsakkoa ja 11 715 euroa sakkoa.

– Taakse jäänyttä elämää. Ei kuulu enää kuvioihin. Siitä on maksettu sakot ja se on niin sanotusti kärsitty se homma. Siitä on opittu ja menty eteenpäin.

Lehterä on jo vuosia viettänyt kesän Näsijärven rannassa sijaitsevassa talossaan, joka sijaitsee mökkialueella Teiskossa. Hän pitää Tamperetta henkisenä kotinaan.

– Täällä on rento ilmapiiri verrattuna Helsinkiin. Ei tarvitse esittää mitään. Voi olla oma itsensä ja heittää sitä huumoria – eikä olla niin vakavasti. Helsingissä monien pitää vähän niin kuin olla muka jotakin.

Tapparan menestyksen ohella Lehterä saatetaan nähdä ensi kaudella myös maajoukkueessa.

– Koronavuosinakin kyselyjä Leijonista tuli, mutta kun en ollut nähnyt perhettä ja vastasyntynyttä lasta, piti maajoukkue jättää vähän taka-alalle. KHL:ssä kesäkin oli paljon lyhyempi.

– Mutta katsotaan, jos ensi kaudella kiinnostus osuisi molemmin puolin yhtä aikaa. Leijonien pelejä on ollut ilo tv:stä seurata. Ovat rakentaneet melkoisen dynastian viime vuosina. Varmaan voisi maistua hyvältä pelata tässä Nokia-areenassa ensi keväänä MM-kisoissa – kultamitalista, Lehterä maistelee.