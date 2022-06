SM-liiga palkkasi Tuomas Nyholmin viestintäjohtajaksi

Nyholm kertoi, mihin asioihin hän aikoo erityisesti panostaa uudessa tehtävässään.

Tuomas Nyholm on tuttu myös radion puolelta – hän on ollut äänessä ohjelmassa Total Hockey Forever.

SM-liiga tiedotti torstaina, että se on palkannut uudeksi viestintäjohtajakseen Tuomas Nyholmin kesäkuun alusta lähtien.

Nyholm, 45, on toiminut aikaisemmin jääkiekkotoimittajana, esihenkilönä ja useassa muussakin roolissa Ilta-Sanomissa. Ennen siirtymistään SM-liigan leipiin hän kuului sen tv-tuontantotiimiin usean kauden ajan MTV:llä ja Telialla.

Hän sai Vuoden jääkiekkotoimittajan Jouko Autero -palkinnon vuonna 2019 Telialla.

Nyholm kertoi SM-liigan verkkosivuilla, mihin asioihin hän aikoo erityisesti panostaa uudessa tehtävässään.

– Ensin luodaan viestinnän uusi strategia ja valitaan mekanismit sen toteuttamiseksi - koskien siis nimenomaan Liigan pääkonttorin toteuttamaa viestintää. Se jaetaan jatkossa lähtökohtaisesti useisiin eri linjoihin – kuten esimerkiksi kilpailutoimi, kurinpito ja tuomaritoiminta – joista jokaisella on oma keinovalikoimansa. Ja sosiaalisen median ulottuvuudet totta kai kulkevat kaikessa aina vahvasti mukana. Pääsuuntia on loogisesti kaksi: sisäinen ja ulkoinen viestintä. Molemmissa on uskoakseni runsaasti potentiaalia löytää uusia väyliä kommunikoida yhä paremmin, hän sanoi.

– Keskeisiä arvoja kaikessa viestinnässä ovat ehdottomasti avoimuus ja rehellisyys. Uskon selkeyteen, aktiivisuuteen, hyvin laadittuihin suunnitelmiin ja järjestelmällisyyteen. Uskon myös ketteryyteen, kekseliäisyyteen ja rohkeuteen, joten kun kaikki elementit lyödään yhteen, luvassa on oletettavasti varsin monipuolista toimintaa.