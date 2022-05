Uransa lopettanut Jonne Virtanen aloitti uudet työt – näin hän tienaa nykyisin: ”Ei sillä kuuhun mennä”

Alkoholiongelmansa selättänyt Jonne Virtanen on löytänyt uuden intohimon elämäänsä.

Värikkään jääkiekkouransa keväällä päättänyt Jonne Virtanen työskentelee nykyään erikoisissa maisemissa.

SM-liigan kaukaloista ja jäähyaitioista Virtanen on siirtänyt toimistonsa entisen pelikaverinsa Niko Hovisen keittiöön.

Sportissa pelannut Virtanen asuu yhä Vaasassa, mistä hän muuttaa perheensä kanssa kesäkuun alussa kotikulmilleen Turkuun. Hovinen majailee toistaiseksi Helsingissä, joten hänen asuntonsa Vaasassa jäi tyhjän pantiksi.

– En pysty tekemään kotona mitään, kun siellä on niin hirveä härdelli. Niinpä olen siirtynyt tähän Hovisen keittiön pöydän ääreen, Virtanen kertoo töistään.

34-vuotiaan kulttipelaajan elämässä puhaltavat nykyään uudet tuulet. Virtanen hyppäsi pelaajauransa jälkeen valmentajaksi Suomi-sarjassa pelaavaan HC Indians Kaarinaan.

Lisäksi hän alkoi pyörittää Twitch-striimauspalvelussa omaa keskusteluohjelmaansa, joka kantaa persoonallista nimeä MonsterimonniLIVE.

Kevään MM-kotikisoissa hän toimii MTV:n asiantuntijana.

Romuluinen Virtanen kantoi Sportissa jonkun aikaa jopa kultakypärää.

Töitä riittää. Virtanen nauttii uudesta arjestaan, jota hän kuvailee jännittäväksi ja erilaiseksi. Pitkä jääkiekkoura tuntuu yhä jäsenissä, mutta mieli on kirkkaampi kuin aikoihin.

– Vieläkin on selkä vähän kipeä ja paikkoja kolottaa, mutta henkisesti on jotenkin paljon helpompi olla, Virtanen sanoo.

Ex-hyökkääjän uraa varjostivat pitkään alkoholiongelmat, joista hän on puhunut avoimesti myös julkisuudessa.

Lue lisää: Kuusi kaljaa ja viinipullo illassa – vain oma lapsi sai Jonne Virtasen havahtumaan alkoholismiinsa

Lue lisää: 7-vuotiaan lapsen sanat pysäyttivät SM-liigan kulttipelaajan – Jonne Virtanen hakeutui katkaisuhoitoon: ”Tuli olo, etten halunnut elää”

Viimeisinä pelivuosinaan Virtanen alkoi saada alkoholinkäyttöään kuriin, mutta hän halusi silti löytää uutta inspiroivaa tekemistä elämäänsä, jotta vanhat tavat eivät palaisi.

Alkoholin jättämä aukko arjessa on nyt täytetty.

– Olen sen asian kanssa hyvässä paikassa nyt. En tiedä voiko siitä ongelmasta koskaan päästä yli, mutta en ajattele sitä enää ollenkaan.

– Siksi haluankin touhuta paljon. En ole sellainen ihminen, joka edes osaa olla tekemättä mitään.

Virtanen on vääntänyt korkkia kireämmälle viime vuosina.

Virtasen työpäiviin kuuluu tällä hetkellä paljon puhelinsoittoja ja sähköpostien lähettelyä. Suomi-sarjassa valmentajan työ on monesti paljon muutakin kuin pelkkää valmentamista. Näin myös Virtasen kohdalla.

Hän hoitaa esimerkiksi seuran rahankeruuta ja järjestää pelaajien työasioita, minkä lisäksi on tietenkin organisoitava kesän harjoittelua.

Treenit ja ensi syksyn pelitaktiikat eivät kuitenkaan ole tulokasvalmentajan suurin huolenaihe. Kun kyseessä on amatöörisarja, prioriteetit ovat erilaiset kuin SM-liigassa.

” Jos vedän ihan vanhan liiton natsina siinä, niin pian ne pelaajat eivät enää tulekaan.

Tärkeintä on varmistaa, että rahaa on riittävästi kauden läpiviemiseen, ja että pelaajat ovat motivoituneita pelaamaan joukkueessa. Valtavia bussimatkoja sisältävä kausi on kova ponnistus työssä käyviltä ihmisiltä.

– Kun emme maksa pelaajille mitään, sen on oltava sellainen paikka, johon on kiva tulla. Jos maksaisit vaikka vain sata euroa kuukaudessa, niin silloin voi jo vaatia ihan eri tavalla, Virtanen tietää.

– Jos pelaajat tulevat pitkän työpäivän jälkeen paikalle ja vedän ihan vanhan liiton natsina siinä, niin pian ne pelaajat eivät enää tulekaan. Sehän on se Suomi-sarjan haaste, mikä on ihan kiva.

Indiansin rahankeruussa ja lippujen myynnissä on käytettävä luovuutta, sillä Turun alueella on kova kilpailu urheilufanien vapaa-ajasta.

Virtasella on kuitenkin jo omat ideansa kesän tapahtumista. Hän saattaa päätyä itsekin jäälle, vetonaulana esimerkiksi näytösottelulle.

– Hetken aikaa on vielä niin, että joku muistaa minunkin nimen, hän lohkaisee.

– Järjestetään sikajuhlat tai mitä ikinä. Hommataan iso sika pihaan ja huutokaupataan mun munasuojat. On sikaa ja vähän juomaa, sellainen Pitsiturnaus pienoiskoossa.

Virtanen on hyödyntänyt myös omaa talk show’taan kaarinalaisseuran tukemisessa.

– Rantasen Mikolle meni kymmenen kausikorttia, kun hän ei kehdannut sanoa suorassa lähetyksessä ei, studioisäntä naljailee NHL:ssä pelaavasta ystävästään.

TPS-kasvatti Mikko Rantanen vieraili Virtasen Twitch-lähetyksessä.

Ex-pelaajana vieraiden hankkiminen omaan ohjelmaan on ollut helppoa. Virtanen kuitenkin yllättyi siitä, miten paljon työtä yhden jakson tekeminen vaatii.

– Kyllä tässä täytyy ottaa selvää asioista. Luulin, että ne jätkät on minulle tuttuja, mutta täytyyhän minulla joku konsepti olla, miten tässä mennään. En voi ruveta ihan pystymetsästä vetämään.

Vaikka työtunteja pelaajauran jälkeen on kulunut lukuisia, Virtasen tienestit Twitchistä ja Indiansin valmentamisesta eivät riitä elättämään perhettä.

– Ei sillä ihan kuuhun mennä. Minullahan on kolme lasta, hän toteaa.

Lue lisää: Jonne Virtanen julkaisi pysäyttävän kuvan 13 vuoden takaa – ”Samppanjaa, naisia ja nopeita autoja vai miten se meni”

Liigauralta rahastoon kertyneet varat ovat auttaneet saamaan prosessin alkuun, mutta pelkästään niillä ei pitkälle pötkitä. Niinpä Virtanen valmentaa kesällä myös jääkiekkojunioreja ja etsii aktiivisesti lisää asiantuntijan töitä MM-kisojen jälkeiselle ajalle.

Työnteko ja perhe-elämä ovat vieneet keväällä suurimman osan Virtasen ajasta. Kauden päättymisen jälkeen hyökkääjäkolossin fyysinen kunto on päässyt vähän rapistumaan.

Virtanen tunnettiin kaukalossa härkämäisistä otteistaan.

– Ensimmäisellä viikolla kävin neljä kertaa salilla. Sen jälkeen en ole käynyt kertaakaan. Huomaan kyllä, että vatsa on vähän kasvanut.

Punttisali ei Virtasta houkuttele, vaikka kookkaan miehen voisi kuvitella haikailevan takaisin rautojen kimppuun. Kesän suunnitelmat Turussa sisältävät runsaasti jalkapalloa, tennistä ja padelia.

17 vuoden uran aikana Virtanen ehti viettää vain neljä kautta kotikaupungissaan. Nyt etusijalle menevätkin joukkuepelit turkulaisten ystävien kanssa, ei tunkkainen kuntosali ja levytangot.

– Ei minulla ole tarvetta olla mikään salihirmu, että minulla olisi mahdollisimman iso hauis, Virtanen linjaa.