Sopimus purettu – Olli Jokisen apuvalmentaja lähtee Jukureista

Sergei Krivokrasov jättää Jukurit.

SM-liigaseura Mikkelin Jukurit ilmoitti torstaina, että Sergei Krivokrasov jättää seuran.

Krivokrasov tuli seuraan vuosi sitten päävalmentaja Olli Jokisen mukana. Krivokrasov on Jokisen tapaan entinen NHL-kiekkoilija.

Jukurit kertoi, että venäläisvalmentajan ensi kauden kattanut diili purettiin yhteisymmärryksessä.

Jokinen taustoitti asiaa IS:lle torstaina. Hän kertoi olevansa pettynyt menettäessään Krivokrasovin tiimistään.

– Aloite tuli Krivokrasovilta, ja taustalla ovat henkilökohtaiset syyt, Jokinen totesi ja lisäsi, ettei ole hänen asiansa kommentoida asiaa enempää.

Jokinen kehui Krivokrasovia vuolaasti IS:n tiistaina julkaisemassa haastattelussa:

– Hän on minun kirjoissani maailman parhaita pienen tilan pelaamisen taitojen opettajia. Kuinka suojataan kiekkoa, kuinka kulmasta tullaan maalille pisteiden sisään... Hän on sellaisessa pikkunäppärässä, mitä peli nykypäivänä kulmissa on, tehnyt aivan uskomatonta työtä pelaajien kanssa.