Jussi Tapola teki kovan päätöksen – se kannatti: ”Uudet liiderit nousivat esiin”

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapolan päätös jättää vanhat kapteenit Jukka Peltola ja Kristian Kuusela ilman C-kirjainta viime syksynä kääntyi kauden aikana Tapparan voitoksi.

Tampere

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapolaa arvosteltiin viime syksynä voimakkaasti, kun hän päätti siirtää Jukka Peltolan varakapteeniksi toisen monivuotisen kirvespaitojen menestyksen takuumiehen Kristian Kuuselan kanssa.

Media teki asiasta numeroa ja monet kannattajatkin pitivät Peltolalta C-kirjaimen viemistä kriisinä joukkueen sisällä.

Tapola vakuutti syksyllä, että kaikki joukkueen sisällä on hyvin – asia on käsitelty. Jos muilla on asian suhteen ongelmia, sillä ei ole merkitystä.

Kun Tapparan alkukausi ei ollut pelkkää paraatimarssia, syyksi väitettiin aina sisäisiä ristiriitoja tai huonoa henkeä.

Ei savua ilman tulta – varmasti joku Tapparan pelaaja ei välttämättä halunnut alentaa ikikapteenityyppi ja esimerkkipelaaja Peltolaa varakapteeniksi.

Lue lisää: Tapparan ikoni Jukka Peltola kävi syvissä vesissä kapteenikohun jälkeen – ”Ei oikein tiennyt, että mitä tapahtuu”

Tapolalla oli päätökselleen koko ajan painava pointti, joka kauden aikana muuttui kultaiseksi.

– Samat miehet eivät voi kantaa soihtua loputtomiin, jos haluamme uudistua. Tarvitsimme joukkueeseen myös uusia johtajia, kuten Otto Rauhalaa sekä Waltteri Merelän ja Anton Levtchin kaltaisia nuorempia tähtiä.

– Joukkueelle oli koko ajan selviää, ettei Peltolan ja Kuuselan johtajuus mihinkään katoa. He pystyvät tukemaan muita ja näyttämään esimerkkiä joukkueelle A-kirjaimet rinnassaankin, Tapola perusteli mestaruushumussa ratkaisuaan.

Kultamitali todistaa Tapolan linjauksen toimivaksi. Jos vertaa joukkuetta vuosi sitten pronssiottelun HIFK:lle hävinneeseen ryhmään, ero torstaina tapahtumia viidennessä finaalissa hallinneeseen Tapparaan oli lähes kuin yöllä ja päivällä.

Lue lisää: Se on siinä! Tappara on Suomen mestari – päävalmentaja Jussi Tapola piti pukukopin juhlahumussa tunteikkaan puheen

Kun kaikki Tapparan tekemiset vuosi sitten näyttivät kaavamaisilta ja liike kaukalossa dieselmäiseltä, tänä keväänä hyökkäyspelissä oli aivan uudenlaista luovuutta – aina silloin, kun Tappara halusi painaa kaasun pohjaan.

Lue lisää: Tässä ovat Tapparan sankarit! Mestarijoukkue pelaaja pelaajalta

Tappara ehti nyt kaksinkamppailuihin ensimmäisenä, voitti niitä ja karkasi jalalla vastustajista kiekonriistojen jälkeen.

– Otimme tärkeissä asioissa isoja askelia eteenpäin. Olimme nyt paljon urheilullisempia ja vastuunkatajia löytyi jokaisesta neljästä kentällisestä. Kilpailu kiristyy SM-liigassa koko ajan, ensi kaudella pitää pystyä vielä parempaan. Olemme nyt oikeassa suunnassa, Tapola summasi.

Tapolalla oli hymy herkässä torstaina.

Tapolan kausi päättyi jäällä olleiden kultajuhlien jälkeen tuttuun rituaaliin, kun kapteenit kantoivat hänet suihkuun.

Se oli Tapolalle jo kolmas kerta Tapparassa – se on kolme kertaa enemmän kuin Tapparassa paljon pidempään valmentaneella Jukka Rautakorvella.

Ei ihme, että Tapparan lukuiset fanit lausuivat ratkaisevan finaalin jälkeen tähän viitaten:

– Ei yhtään haittaa, että Rautakorpi lähti JYPiin. Pysykööt siellä mahdollisimman pitkään. Jussi Tapola on mies, johon luotamme.

Kovan pitää olla sen joukkueen vuoden päästäkin, joka Tapparan aikoo pudotuspelisarjassa neljä kertaa voittaa.

Tänä vuonna se ei ollut lähelläkään yhdelläkään SM-liigan joukkueella.