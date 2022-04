Tämä suomalaisten tapa hämmästytti Tampereelle muuttanutta Braedynia – ”En ole ikinä nähnyt sellaista”

Kanadalaispariskunta saapui Suomeen taistelemaan kumpikin oman lajinsa suomenmestaruudesta.

Kanadalaiset Braedyn Tutton ja Brady Austin ovat pariskunta, jolle yhdeksän edellistä kuukautta on ollut poikkeuksellista aikaa. Poikkeuksellista siksi, että ensimmäistä kertaa pariskunta pääsi harjoittamaan ammattejaan samassa maassa ja samassa kaupungissa sekä asumaan yhdessä.

Tämä mahdollistui Tampereella. Lentopalloilija Tutton, 24, pelasi naisten Mestaruusliigaa LP Kangasalan riveissä ja jääkiekkoilija Austin, 28, edustaa Tapparaa SM-liigassa. Kaiken lisäksi pariskunta pelasi samaan aikaan sarjojensa finaaleja.

Tuttonin kausi Suomessa päättyi kirvelevään pettymykseen, kun Kangasala menetti mestaruuden seitsemännessä finaalissa Pölkky Kuusamoa vastaan. Nyt hän keskittyy kannustamaan elämänkumppaniaan Tapparan finaalisarjassa TPS:aa vastaan.

– Olihan se rankkaa, kun nousimme 1–3-tappioasemasta seiskapeliin vain hävitäksemme mestaruuden siinä. Finaalit olivat todellista tunteiden vuoristorataa. Tämä oli kuitenkin mahtava kausi ja olen täällä tosi onnellinen. Vain mestaruus jäi puuttumaan, Tutton kuvailee IS:lle.

– Ensimmäinen asia, jonka sanoin Bradylle tappiomme jälkeen oli: me emme onnistuneet, joten sinun on pakko voittaa! Edes toisen meistä on voitettava tänä vuonna. Minusta Tapparalla on siihen tosi hyvä mahdollisuus, minulla on hyvä tunne finaalisarjasta.

Tappara johtaa finaalisarjaansa voitoin 3–1. Sarja jatkuu torstaina.

Brady Austin tavoittelee mestaruutta Tapparan takalinjoilla.

LP Kangasalan kausi päättyi seitsemänteen finaaliin Kuusamossa sunnuntaina. Joukkueen bussi vaappui takaisin Pirkanmaalle myöhään maanantai-iltana. Tuttonin oli nieltävä pettymyksensä nopeasti, sillä tiistaina herättyään hän hyppäsi jälleen bussiin. Tällä kertaa matka kävi muiden pelaajien puolisojen kanssa kohti Turkua, jossa SM-liigan finaalisarja oli ensi kertaa katkolla Tapparalle.

Pettymys omasta tappiosta on vielä tuore, mutta mielentilan muovaaminen poikaystävän joukkueen kannustamiseen ei ole ollut vaikeaa.

– Ennemminkin tämä on tarjonnut jotain mitä odottaa. Olen saanut ajatuksia muualle tappiostamme. Jotakin mille hurrata ja mistä olla iloinen nyt, kun en voi olla iloinen omista asioistani. Jotain positiivista.

Braedyn Tutton (vas.) pääsi lähelle mestaruutta LP Kangasalan riveissä.

– KUN Tappara voittaa mestaruuden, minulla on muuta mietittävää enkä usko että oma tappioni silloin kummittelee mielessä. Tiistain tappio ei välttämättä ollut niin paha. Nyt Tappara saa seuraavan pelin kotiin Tampereelle ja voimme sitten pelin jälkeen aloittaa juhlat kaupungilla. Olen jo valmiiksi tosi innoissani niistä juhlista, Tutton hekumoi.

Sävelet poikaystävän kannustamiseen ovat selvät. Tutton laittaa katsomossakin kaiken peliin.

– Menetin jo ääneni omissa peleissäni ja nyt menetän sen uudestaan Bradyn peleissä. Joukkue antoi meille pelaajien tyttöystäville ja vaimoille hienot puserot, joissa on poikaystävän nimi ja numero selässä. Sen lisäksi minulla on Bradyn pelipaita, joten laitan ne molemmat ylleni ja maalaan kynteni oransseiksi.

Braedyn Tutton on valmiina kannustamaan puolisonsa Suomen mestariksi. Oma kausi päättyi SM-hopeaan.

Pariskunta päätyi asumaan samaan kaupunkiin suureksi osaksi sattuman kautta. Edellisellä kaudella Austin oli pelannut Venäjällä ja Tutton Itävallassa, joten heillä oli vahva halu solmia sopimukset samaan maahan. Tai edes naapurimaihin.

– Olimme puhuneet, ettemme halua olla niin kaukana toisistamme. Minä sain jo aikaisessa vaiheessa tarjouksen LP Kangasalalta, mutta en hyväksynyt sitä heti vaan halusin odottaa Bradyn ratkaisua. Pystyin tekemään niin, koska lentopallon siirtomarkkinat mahdollistavat sen helpommin kuin jääkiekossa, Tutton avaa.

Kuukausi tämän jälkeen Austin ilmoitti puolisolleen, että hänkin on solmimassa sopimusta Suomeen.

– Kysyin että minne. Kun hän sanoi että Tampereelle lähdin välittömästi googlaamaan, missä Tampere on ja huomasin sen olevan 20 minuutin matkan päässä Kangasalta! Soitin välittömästi agentilleni ja toivoin, että Kangasalan tarjous olisi vielä voimassa. Onneksi he odottivat vielä ratkaisuani, joten pystyin tekemään sopimuksen sinne heti Bradyn Tappara-sopimuksen jälkeen. Se oli täydellistä!

Bonuksena paketissa oli se, että kumpikin oli havainnut tutkimuksia tehdessään uuden joukkueensa olevan sarjansa kärkiporukoita.

Brady Austin on ollut tuttu näky Kangasalla lentopallo-otteluissa kannustamassa puolisoaan.

Suomi ja Tampere ovat tehneet huippu-urheilijapariskuntaan vaikutuksen. Tutton hehkuttaa että molemmat ovat rakastuneet kaupunkiin. Kauden ikimuistoisuuteen vaikuttaa tietysti sekin, että he ovat viimein saaneet asua yhdessä.

– Olemme tosi onnellisia täällä. Meillä on Tapparan tarjoama tosi kiva asunto. Minulle se on vähän rankempaa, koska minun on matkustettava bussilla Kangasalle kahdesti päivässä treeneihin. Ja koska emme asu ihan keskustassa, on otettava ensin bussi keskustaan ja sitten toinen Kangasalle.

– Kaupunki itsessään on mahtava, ja oli loistava päätös asua täällä Bradyn kanssa sen sijaan, että olisin asunut Kangasalla. Olemme saaneet elää yhdessä, käydä lounailla ja tehdä ruokaa. Elämä on tietysti ollut aika kiireistä harjoituksineen, mutta se ei haittaa.

Tampere on valloittanut kanadalaispariskunnan sydämet.

Suomalaiseen elämänmenoon sopeutuminen on sujunut vaivattomaksi, mutta yksi härmäläinen tapa on herättänyt Tuttonissa huvittuneisuutta.

– Suomessa on talvisin tosi pimeää ja aurinko on harvinainen näky. On tosi hauskaa, että kun aurinko joskus tulee esiin, kaikki pysähtyvät kadulla ja keskeyttävät sen, mitä olivat tekemässä. Kaikki kääntävät katseensa aurinkoa kohti ja yrittävät ottaa siitä välähdyksestä kaiken irti. En ole ikinä nähnyt sellaista, yhtäkkiä kaikki vain pysähtyivät ja tuijottivat taivaalle. Olen huomannut alkaneeni itsekin tehdä sitä!