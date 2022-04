Kommentti: TPS:n tähden elekieli kertoi kaiken – Tappara on tehnyt superpoikien elämästä ankeaa

TPS:n syvyys ei vain yksinkertaisesti riitä Tapparaa vastaan, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Tappara on enää voiton päässä Suomen mestaruudesta.

Tapparan kannattajat voivat alkaa valmistautua ripauksen pidempään vappuun.

Vappuaatto on lauantaina, ja samalle päivälle kalenteriin on merkitty kuudes finaaliottelu TPS:n ja Tapparan välillä Turussa, mutta tällä hetkellä näyttää vahvasti sillä, että finaalisarja on ohi ennen lauantaita.

Tapparalla on mahdollisuus voittaa Suomen mestaruus jo tiistai-iltana Turkuhallissa. Maanantain kolmas finaaliottelu oli TPS:lle käytännössä pakkovoitto. Tappara vei 3–1 ja johtaa finaalisarjaa voitoin 3–0.

Tappara teki maanantaina, kuten se on tehnyt lukemattomia kertoja aiemmin tällä kaudella eli pystyi nousemaan yhden heikon ottelun jälkeen takaisin tasolleen.

Lauantaina Turussa TPS oli parempi joukkue ja hallitsi kakkosottelua, mutta maanantain kolmosottelussa Tappara palasi kuskin penkille.

Ottelun avausvaihto antoi ensimmäiset vastaukset Tapparan iskukyvystä. Kapteeni Otto Rauhalan johtama nelosketju löi alkunuotit kirvesrinnoille väkevällä raivovaihdolla. Pesukoneessa oli kuvaavasti TPS:n ykkösketju.

Juuso Pärssisen johtama parikymppisten superketju, laidoilla Mikael Pyyhtiä ja Markus Nurmi, on ollut TPS:lle kaikki kaikessa tänä keväänä hyökkäyssuuntaan.

Tiivistetysti: jos TPS:n haluaa pysäyttää, pitää pysäyttää Pärssisen johtama ykkösketju.

Pärssinen, Pyyhtiä ja Nurmi on kantanut upealla tavalla TPS:aa tänä keväänä. ”Musta Hurma” on ollut pudotuspeleissä SM-liigan paras koostumus.

Finaalisarjan edetessä superketjukin on alkanut väsyä. Eikä ihme. Kuorma on kova jo valmiiksi hurjassa pelitahdissa. Siihen päälle vastustaja lyö aina parhaan mahdollisen pimennysketjun Pärssisen ketjua vastaan.

Kristian Kuusela ja kumppanit ovat pysäyttäneet TPS:n ykkösketjun, myös Mikael Pyyhtiän.

Tappara on pystynyt pitämään Pärssisen ketjun kurissa kollektiivin voimin. Pyyhtiä-Pärssinen-Nurmi on pystynyt luomaan hyvin maalipaikkoja, mutta Christian Heljanko on ollut betonivarma Tapparan tolppien välissä.

Tapparan jykevä, lähes EHT-tason puolustus on tehnyt Pärssisen, Pyyhtiän ja Nurmen elämästä ankeaa. Siihen päälle Tapparan neljä hyökkäysketjua tekevät vaihdosta toiseen säntillisesti töitä kotiin päin. Yritä siinä sitten tehdä tulosta.

Tapparan pelaajat ovat iskeneet etenkin kultakypärä Nurmeen, 23, häikäilemättömästi kiinni jokaisessa mahdollisessa hetkessä. Se alkaa näkyä. Nurmen kehonkieli huokui kolmannessa finaaliottelussa jo selvää turhautumista.

Lue lisää: Erotuomarin tyly purkaus päätyi suoraan tv-lähetykseen C Morella – ripitti TPS:n tähteä: ”Kaikki tietää sen, v***u”

TPS on pystynyt finaalisarjassa tekemään vain kolme maalia, joista ensimmäinen syntyi kahden miehen ylivoimalla avausfinaalin alussa. Pärssisen ketju loihti TPS:n tasoitusmaalin tasakentällisin toisessa finaaliottelussa.

TPS:n fantastinen ykkösketju on auttamatta liian yksin nelisylinteristä Tapparan konetta vastaan. Tapparan materiaalin syvyys on korostunut finaalisarjan edetessä.

Tapparan kaikki finaalisarjan seitsemän maalia (yksi tyhjiin) ovat jakautuneet eri pelaajille.

TPS:n syvyys ei vain yksinkertaisesti riitä Tapparaa vastaan. Pärssisen ketjun takana on ollut hiljaista. Jack Rodewaldin johtama kakkosketju rikkoi kuparisen vasta kolmosottelussa. Mitch Hultsin kolmosketju ja Juhani Jasun nelosketju ovat nollilla.

Finaalisarjan kaikki ottelut ovat olleet maalin pelejä.

Kahden laadukkaasti puolustavan joukkueen välisessä finaalisarjassa tasakentällisin vaaralliset maalipaikat ovat kortilla, joten erikoistilanteiden merkitys korostuu.

Erikoistilanteissa Tappara on ollut täysin omaa luokkaansa. Tappara on jauhanut kolme maalia ylivoimalla.

TPS:n ylivoima on ollut saamatonta välieristä asti. Ilvestä vastaan TPS ei onnistunut kertaakaan ylivoimalla. Finaalisarjassa Tapparan graniitinkova alivoima on syönyt TPS:n ylivoiman elävältä kerta toisensa jälkeen.

TPS:n keinot kääntää finaalisarja vielä itselleen ovat häviävän pienet. TPS:lta vaaditaan jo historiallista temppua. Yksikään joukkue ei ole pystynyt nousemaan finaaleissa 0–3-tappioasemasta mestaruuteen.