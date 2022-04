SM-liigatuomio: Tuomareilta räikeä munaus – miten ihmeessä tämä TPS:n pelaajan törkytemppu meni kaikilta ohi?

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Tapparan ykkösvahti Christian Heljanko on noussut vaikeahkon välieräsarjan jälkeen takaisin valokeilaan. Heljanko, 25, on ollut betonivarma TPS:aa vastaan. TPS on saanut luotua finaalisarjan aikana painetta ja riittävästi laadukkaita maalipaikkoja, mutta Heljanko on ollut eleettömän varma kolmessa finaaliottelussa.

Christian Heljanko on lyönyt liinat kiinni finaalisarjassa.

Puheenaihe

Pienten marginaalien otteluissa erikoistilanteiden merkitys korostuu. Vanha klisee on pitänyt jälleen kutinsa Tapparan ja TPS:n välisessä finaalisarjassa. Tappara on saanut merkittävää etua erikoistilannepelaamisestaan. Kirvesrinnat ovat iskeneet kolmesti ylivoimalla. Alivoimalla Tappara on tappanut TPS:n seitsemän viime ylivoimakertaa mallikkaasti.

Tyyli

Välierätappiosta huolimatta Tampereen Ilves on oikealla tiellä. Uutta nousukautta elävä Ilves paketoi kauden tyylikkäästi voittamalla pronssiottelun reilun 11 600 katsojan edessä. Pronssimitali on konkreettinen, lisää uskoa tuova välipalkinto Ilveksen viime vuosien hyvästä urheilutyöstä. Ensi kaudella rima taas nousee.

Moka

Se ei yllätä, että finaalisarjan tuomarilinja on ollut salliva, mutta toisessa ottelussa tapahtui räikeä tuomarivirhe, jollaista ei voi vain katsoa läpi sormien. TPS:n Jack Rodewald iski vaarallisesti Tapparan Kristian Tanusta päähän, mutta Rodewald selvisi törkytempustaan ilman jäähyä. On käsittämätöntä, ettei tilanne edennyt kurinpitokäsittelyyn.

Yllätys

Tapparan materiaalin syvyys on häikäisevää luokkaa. Ennen finaalisarjaa monella yksilöllä oli vielä varaa parantaa, ja näin on tapahtunut. Läpi kauden varjoissa haahuillut Charles Bertrand on pelannut kauden parhaat pelinsä finaaleissa. Bertrand ei ole enää mikään maalitykki, mutta ranskalaishyökkääjä on ollut yllättävän näkyvä pelaaja finaaleissa.

Sasha Huttunen

Tähti

Christian Heljanko haparoi välierissä KooKoota vastaan, mutta finaaleissa Tapparan maalivahti on lyönyt luukut komeasti kiinni. Koppi tarttuu. Kun omiin menee vain yksi per peli, on joukkue vahvoilla. Heljangon torjuntaprosentti finaaleissa on huima 95,8.

Puheenaihe

TPS:n kultakypärä Markus Nurmi puhuttaa jopa tuomareita niin, että Jukka-Pekka Koistinen kirosi tämän ”perseelleen lentämistä” eli filmailua kovin sanoin kesken finaalin. Samalla Tappara on saanut imettyä Nurmen arsenaalista parhaan terän pois. Mikael Seppälä on toiminut päällystakkina.

Tyyli

Keväällä 2001 Raimo Helminen kipparoi Ilveksen mitaleille. Keväällä 2022 sen teki Eemeli Suomi. Väliin mahtui kaksi tuskaisaa vuosikymmentä, jotka olivat tuhota koko liigaseuran olemassaolon. Upeaa symboliikkaa oli siinä, että 58-vuotias Raipe oli Nokia-areenassa paikalla, kun Suomi, 26, johti uuden aikakauden pronssijuhlia jäällä.

Eemeli Suomi kipparoi Ilveksen mitaleille 21 vuoden korpivaelluksen jälkeen.

Moka

TPS:n ylivoima on ollut tervanjuontia. Sillä oli toisessa finaalissa kolme yv-saumaa, joista edes yksi olisi pitänyt hyödyntää. Niin pienet ovat marginaalit. Viivalla operoiva Ville Lajunen on hyvä syöttelijä, mutta hänen laukauksensa paukkuu pitkin pleksejä. Tappara on ollut erikoistilanteissa ratkaisevasti parempi.

Yllätys

Liigassa on saatu tottua siihen, että parhaassa iässä olevat tähtipelaajat lähtevät huippukauden jälkeen muihin sarjoihin. Siksi onkin virkistävä ja rohkaiseva poikkeus, että TPS on onnistunut tekemään jatkodiilin maalivahti Andrei Karejevin kanssa. Markkinat ovat KHL:n romuttumisen myötä muuttuneet.

Teemu Suvinen

Tähti

Jos oli ennen finaalisarjaa häilyvä epäilyksen varjo Christian Heljangon yllä, ei asiasta tarvitse enää keskustella. 25-vuotias maalivahti poimii eleettömästi kiekkoja eikä pomputa mitään. Pudotuspelien muutamat lipsahdukset eivät ole jääneet juilimaan Heljangon takaraivoon lainkaan.

Puheenaihe

Markus Nurmi on joutunut vihollisfanien ja vastustajien sekä nyt selvästi myös tuomareiden silmätikuksi. Maine filmaamisesta on itseaiheutettu – ilmiö on tuttu jalkapallosta. Tuomari Jukka-Pekka Koistisen sanat ”Kaikki tietää sen v***u” menivät silti yli.

TPS:n kultakypärä Markus Nurmi ihastuttaa ja vihastuttaa.

Tyyli

Nerokkaan tyylikäs Kristian Tanus on osoittautumassa käänteentekeväksi pelaajaksi Tapparan marssiessa kohti mestaruutta. Tappara teki pelinrakentajan oivalluksesta tärkeän maalin ensimmäisessä ottelussa ja nyt taas kolmannessa koitoksessa. Kiekkoneron aivot raksuttavat nopeammin kuin muilla.

Moka

TPS ja ylivoima. Kun ei kulje, niin ei kulje. Ylivoiman tökkiminen heijastuu myös muuhun hyökkäyspeliin, kun paine maalintekoon on niin kova. Siksi TPS:n hyökkääminen on mennyt melko mielikuvituksettomaksi junttaamiseksi. Jos TPS:n ylivoima olisi tehokkaampi, ottelusarjan narratiivi voisi olla aivan erilainen.

Yllätys

Tärkeitä maaleja tänä keväänä takonut Mikael Pyyhtiä on kadonnut kuvasta Tapparan puristuksessa. Se on yllättävää, niin kovalla itseluottamuksella nuorukainen on pelannut. Tappara pelaa niin tarkasti ja hyvin, ettei Pyyhtiäkään ole päässyt karkailemaan läpiajoihin ja ylivoimahyökkäyksiin.