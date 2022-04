Ainutlaatuinen tunnelma siivitti Ilveksen SM-pronssiin – ”Tuli tunne, että tällä mitalilla on todella merkitystä”

SM-liigan pronssiottelussa oli ainutlaatuisen yhteisöllinen tunnelma. Ilves löi KooKoon 3–2 ja otti ensimmäisen mitalinsa 21 vuoteen.

Tampere

Pronssiottelu: Ilves-KooKoo 3–2

Kaikki puheet SM-liigan pronssiottelun turhuudesta kannattaa unohtaa ainakin yhdeksi vuodeksi.

Nokia-areenan katsomopaikat olivat loppuunmyyty, kun Ilves ja KooKoo ratkaisivat himmeimmän mitalin kohtalon.

Peräti 11 606 katsojaa seurasi innoissaan, mitä tuleman pitää.

Ilveksen fanit osoittivat kuluneen kevään aikana olevansa jo oman joukkueensa tukemisessa kullanarvoisia.

Kissapetojen pelaajat eivät pudotuspeleissä vielä yhtä kovaan suoritukseen pystyneet.

Muistoksi kaudesta jäävät pronssimitalit, kun KooKoo kaatui sunnuntaina maalein 3–2.

Ilveksen pelaajat kiittävät Nokia-areenan yleisöä.

Ilvekselle pronssikaan ei ole mikään pikkujuttu – edellisestä mitalista ehti kulua peräti 21 vuotta.

Tamperelaisjoukkue pelasi kevään pudotuspeleissä yhteensä kahdeksan kotiottelua. Niissä kävi yhteensä 85 000 katsojaa. Keskimäärin yleisöä oli siis komeat 10 625 per ottelu.

Jokainen tulovirroista ymmärtävä voi numeroista ynnätä, että Ilveksen kausi oli taloudellisesti suuri menestys.

Se takaa, että Ilves pystyy hankkimaan joukkueeseensa ensi kaudeksi kovia pelaajia muillakin keinoin kuin hienolla areenalla ja sen upealla tunnelmalla houkuttelemalla.

Nokia-areenassa oli tunnelma katossa.

Piskuinen KooKoo oli kauden ehdoton piristysruiske. Mahdollisuus historian ensimmäiseen liigamitaliin oli tuonut Kouvolasta Tampereelle peräti 13 bussillista faneja.

Noin 600–700 fania eivät äänessä pärjänneet kissapetojen kannattajille, mutta intohimoa ja ainutlaatuista energiaa omien tukemiseen riitti täydet 60 minuuttia.

Tunnelma areenassa oli monessa mielessä finaalitasoa. Yhteisöllisyys ja rakkaus omaa seuraa kohtaan oli syvää.

Lämpöä ja sympatiaa faneilla riitti jopa yli seurarajojen. Pelin ratkettua Ilves-fanit saattelivat seisaaltaan taputtaen KooKoon pelaajat kaukalosta.

Vastaavasti KooKoon fanit hurrasivat aidosti Ilveksen pelaajille, kun heille jaettiin mitaleita.

KooKoon kannattajat kiittivät joukkuetta.

Jokaisen, joka on väittänyt, että SM-liiga on hukannut sielunsa tai merkityksensä ihmisten sydämissä, olisi pitänyt olla sunnuntaina paikalla.

Iltapäivässä oli paljon muutakin poikkeuksellista kuin 2000-luvun yleisöennätys SM-liigan pronssiotteluissa.

Ilveksen pelaajat eivät luonnollisestikaan tuulettaneet pronssia kuin mestaruutta. Jokainen kuitenkin liikuttui silmin nähden yleisön innostumisesta.

– Tuli tunne, että tällä mitalilla on todella merkitystä. Sanoilla on vaikea kuvailla, kuinka upeasti yleisö on tukenut meitä koko kauden ja erityisesti pudotuspeleissä, Ilveksen kokenut hyökkääjä Petri Kontiola tunnelmoi.

– Edes lähellä olevaa tunnelmaa pronssipeleissä ei ole ollut kuin MM-kotikisoissa 2012.

Petri Kontiola ylisti pronssipelin tunnelmaa.

Ilveksen näkyvin ja vaarallisin hyökkäysase pudotuspeleissä oli Henrik Haapala, vaikka hän teloi jalkansa Kärppä-sarjan alussa.

Sen jälkeen pelaaminen peräkkäisinä päivinä oli mahdotonta.

– Tämä kevät faniemme tukemana oli uskomaton matka. Vielä emme olleet tarpeeksi hyviä finaaliin, mutta ehkä jo ensi vuonna, Haapala ennakoi.

Haapalalla on ensi kaudesta sopimus Jokereihin, mutta se menee silppuriin.

– Ilves on ilman muuta yksi hyvä vaihtoehto.

Tampere saa tänä keväänä kaksi mitalia, kun mestaruudesta TPS:aa vastaan on taistelemassa Tappara.

– Tappara on teräksisessä kunnossa. Sen kaikkien kaupunkilaisten unelmoiman The Manse Finaalin aika voi olla vuoden päästä, Haapala heitti.